Tagasi Onkoloog: algstaadiumis rinnavähki pole võimalik ise märgata Rinnavähk võib areneda märkamatult, ilma et naine ise midagi kahtlustaks. Seetõttu on oluline käia sõeluuringul, sest varases staadiumis avastatud haigus säästab raskema ravi vintsutustest ja aitab säilitada paremat elukvaliteeti. Tervisetark Peatükid

Eestis diagnoositakse igal aastal üle 900 uue rinnavähijuhu. Miks ühed naised haigestuvad ja teised mitte, kui suur osa on pärilikkusel ning millist rolli mängivad hormoonid ja elustiil, selgitab Põhja-Eesti Regionaalhaigla kirurg-onkoloog Riina Kütner.

Saates räägime ka sellest, miks rinnavähk pole üks ja sama haigus, kuidas erinevad kasvajatüübid mõjutavad ravivalikuid. Kütner selgitab, millistel juhtudel saab rinna säilitada, millal tuleb see eemaldada ning kuidas aitavad tänapäevased ravimeetodid vähendada haiguse taastekke riski.

Lisaks tuleb juttu sellest, kuidas hinnatakse geneetiliste uuringutega rinnavähki haigestumise riski, millised võivad olla ravi kõrvalmõjud ning kuidas toimub patsiendi jälgimine pärast ravi lõppu. Saadet juhib Violetta Riidas.