Tagasi Rasvumine on krooniline haigus ja ravi võib olla eluaegne Rasvumine on krooniline haigus, mille ravi võib kesta kogu elu, sest kaalulangetusravimite kasutamise lõpetamisel taastub sageli söögiisu ja kaotatud kilod kipuvad tagasi tulema, selgitab saates „Tervisetark“ Põhja-Eesti Regionaalhaigla vanemarst-endokrinoloog ja Tartu Ülikooli Kliinikumi endokrinoloog Kristina Isand. Tervisetark Peatükid

Isanda sõnul aitavad uue põlvkonna kaalulangetusravimid kehakaalu märkimisväärselt vähendada, kuid rasvumise ravi ei saa käsitleda lühiajalise kuurina. Ravi kestus sõltub inimesest ning mõnel juhul võib olla vajalik ravimite pikaajaline või isegi eluaegne kasutamine.

Saates räägitakse, miks kehakaal tõuseb, millal muutub ülekaal tervisele ohtlikuks, kellele kaalulangetusravimeid määratakse ja millised kõrvaltoimed võivad raviga kaasneda. Samuti võrreldakse ravimravi bariaatrilise kirurgiaga ning selgitatakse, kui kiiresti on mõistlik kehakaalu langetada ja kuidas vältida lihasmassi vähenemist.

Lisaks saab teada, mida teha, kui kehakaal pärast ravi lõpetamist uuesti tõusma hakkab, miks ei tasu kaalulangetusravimeid osta kontrollimata müüjatelt ning millist rolli mängivad püsivad toitumis- ja liikumisharjumused. Saadet juhib Violetta Riidas.