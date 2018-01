Spetsialisti nõuanne: püsimeik peab kaunistama inimest ja olema professionaali tehtud

26. jaanuar 2018, 10:15

Kiire elutempo juures on tõenäoliselt paljud mõelnud püsimeigile, mis tähendab spetsiaalse nõela abil värvi viimist silmade, kulmude või huulte naha pindmisse kihti, rõhutamaks inimese ilu ja varjamaks pisemaid puudusi. Oskuslikult tehtud püsimeik ei ole eluaegne, kuid selle tegemist ei tohiks usaldada igaühele, paneb diplomeeritud iluterapeut, kosmeetik Piret Kesküla naistele südamele.

Püsimeigi tulemus on kauakestvam kuivemal nahal ja sellest sõltuvalt eakamatel inimestel. Mida rasusem ja probleemsem on nahk, seda kiiremini värv kulub. Seetõttu soovitavad spetsialistid enne püsimeigi tegemist tegeleda nahahooldusega, mille probleemid saab kindlasti õigete hooldustoodete kasutamisel kontrolli alla. Kui püsimeik on tehtud, tuleks tulemuse hoidmiseks värskendama püsimeiki ideaalis kord aastas. Uuendamata püsimeik hakkab kuluma, kestes nahal kuni kolm aastat, aga värv muutub tuhmiks ja võivad tekkida ka toonimuutused. Rääkides aga püsimeigi kestvust negatiivselt mõjutavatest välistest teguritest, võiks välja tuua erinevad naha happekoorimise protseduurid, päikesekiirguse ja solaariumi ning basseini kloorivee.

Püsimeigi tegemise käigus kantakse naha pindmisse kihti spetsiaalne kauakestev värv, mis rõhutab meigikandja ilu ja varjab osavalt väikesed puudused või isegi armid. Kindlasti peab meik muutma inimest ilusamaks, vastasel juhul ei ole selle tegemisel mõtet. Kui kosmeetik ei suuda klienti kaunimaks teha, ei tasu alustadagi. Lisaks annab püsimeik võimaluse käia kaasas moesuundadega, rõhutades klassikalist kulmukaart või näiteks kaunistades naist kerge suitsumeigiga. Moesuundade alla ei käi loomulikult populaarsed identsete nurkadega nn klotsikulmud, sest see mood on alati muutumas. Kulmude puhul me järgime klassikat, mis on alati moes! Samas ei pea kartma, et püsimeik ongi eluaegne: kuna värv kantakse naha pindmisse kihti, siis seal naha­rakud irduvad ja uuenevad ning kui püsimeiki ei uuendata vastavalt vajadusele, hakkab see vaikselt tuhmuma.

KES ON KES Piret Kesküla on Eesti Kosmeetikute Liidu juhatuse liige, tal on pikaajalised kogemused kosmeetikuna ning püsimeiki on Piret professionaalina teinud enam kui kuus aastat. MTÜ Eesti Kosmeetikute Liit juhatusse kuulumise tõttu osaleb ta aktiivselt erinevate huvigruppide töös, kaasa arvatud kosmeetikute tööd puudutavate „Tervisekaitse­nõuded iluteenuste osutamisele“ eelnõu väljatöötamisel koostöös Terviseameti esindajatega ja Kosmeetikute Kutsestandardite väljatöötamisel Kutsekojaga. www.permanentstudio.com

Telefon: 552 4212

E-post: piretkeskyla@gmail.com

Mis on püsimeigi ning tätoveeringu vahe?

Just eelräägitud püsivus ongi vahel. Kuna tätoveeringul kantakse värv sügavamale naha sisse, kus nahk enam ei uuene, on see protseduur eluaegne. Samuti kipub nahk vahetult pärast tätoveeringut muutuma sinakaks naha füsioloogiliste toimingute tulemusel. Seetõttu on keelatud teha näoosadele tätoveeringut, sest klient võib saada eluaegse sinise kulmu. See on tegelikult väga levinud probleem, kuna tegija ei tunneta sügavust, kus ta töötab.

Kas kulmud-silmad võivad pärast protseduuri paiste minna?

Julgen väita, et erilist punetust ei teki ja klient võib peale protseduuri tegelikult tööle minna. Silmadega on tulemus sama. Küll aga on nahk õrn töödeldud piirkonnas ja seda tuleb ka niiskuse eest kaitsta, et värv nahalt enneaegselt ei eemalduks. Kui on tehtud lainer silmade piirkonda, siis võiks hommikul varem ärgata, teha väike treening, sest nii saab lümfi liikuma ja ööga tekkinud turse taandub kiiremini.

Kas ja kellele soovitate püsimeiki?

Inimesed, kes peavad suhtlema igapäevaselt teiste inimestega, esinema auditooriumi ees või osalema sageli koosolekutel, teavad, kui oluline on enese eest hoolitseda ning ka kõige kiiremal ja pingerikkamal hetkel hea ning samas loomulik välja näha. Lisaks korrektsele riietusele on tähtis end hästi tunda ning püsimeik on suurepärane võimalus võtta inimestelt maha üks lisakohustus – igahommikune aeganõudev make-up peegli ees. Soovitan püsimeigile mõelda kõigil, kes tunnevad, et soovivad head välja näha igal kellaajal ning igas olukorras. See on mõeldud neile, kellel ei ole palju üleliigset aega ning kes oma napi aja kulutavad tööle, ettevõtlusele, hobidele või perekonnale. Püsimeik vabastab teid hommikusest kohustusest ja annab suurepärase enesetunde ning enesekindluse, et näete alati hea välja. Püsimeik on erakordselt hea võimalus ka sportlastele ja aktiivse eluviisiga inimestele, kes muidu ilumeiki kanda ei saa.

Minu jaoks isiklikult on püsimeigi tegemine eelkõige abi osutamine selle vajajatele ehk siis inimestele, kes põevad alopeetsiat, kellel lihtsalt puuduvad kulmukarvad või need on väga hõredad, need kelle näo- ja silmakuju saab väga oluliselt püsimeigi abil parandada või peita näiteks nähtavaid arme ihuvärvi toonidega. Pean vajalikuks rõhutada, et püsimeik ei ole pidevalt muutuv mood, vaid siiski klassika ja vajadusel saab seda ise pliiatsi või värvidega täiendada. Enamasti kasutame selle protseduuri puhul palju sõna „naised“, aga tegelikult on siin tegelikult vajadus ka meestel, kellel puuduvad kulmukarvad või on need ebaühtlased.

Millist püsimeiki saab teha?

Püsimeiki tehakse nii kulmudele, silmadele kui ka huultele. Variatsioonid on klassikalisest meigist kuni erinevate värvigammade, silmalainerijoone ja suitsusilmahajutusteni, kuid soovitan alati klientidel mõelda, kas nad näiteks soovivad igal ajal erkpunaseks värvitud huuli või väga laia kulmujoont. Püsimeigi puhul tuleb aru saada, et seda ei saa ise maha võtta, kui tuju tuleb. Samas on see suurepärane vahend huulte või kulmude kuju parandamiseks ja näojoontega sobitamiseks või väga heleda pigmendiga huulte ilmestamiseks.