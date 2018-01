Juubel: Ekspordile suunatud masinaehitusettevõte Makron Estonia tähistab 20. tegevusaastat

29. jaanuar 2018, 14:35

Peamiselt ekspordile suunatud masinaehitus- ja metallitööstusettevõte Makron Estonia OÜ tähistab tänavu 20. tegevusaastat. Tallinna lähistel Kalesis tegutseva ettevõtte kliendi­suhete ja projektide juhi Raul Uhsi sõnul peitub nende pika ea saladus meeskonna ühes rütmis hingamises ning võimekuses tähtajaks valmis saada ka kõige keerukamad väljakutsed.

Makron Oy portfoolios on muide oma osa ka omatoodetel: pikka aega on oldud turul Makron Oy:s välja töötatud MAKRON LOGMATIC seeria puitehituse tootmisliinidega ümar- ja nelikantpalkmajade tarvis ning olemas on ka seadmeid moodulmajade tootmiseks.

„Meie seadmed leiavad tee väga erinevatesse riikidesse, kus vastavad tehaseid ehitatakse. Täna moodustab eksport põhimõtteliselt 100% meie toodangust. Lisaks konkreetsetele seadmete- ja tootmisliinide tellimuste täitmisele pakume ka laia spektrit masinaehitusega seonduvaid teenuseid eraldiseisvana. See on aidanud tootmiskoormust balansseerida ja aidanud üle rasketest aegadest,“ räägib Uhs, tuues näitena plasmalõikuse, mehaanilise töötluse ja rakiste tootmise ning värvimise.

Kasvu taga on laienemine ja töötajate kompetents

2017. aastal oli Makron Estonia käive 6,5 miljonit ehk enam kui kaks korda suurem eelnenud aastast. Samavõrra kasvas ka toodangumaht ning vaatamata kiirele laienemisfaasile õnnestus oluliselt tõsta ka tootmise efektiivsust ning eriti ettevõtte kasumlikkust.

„Kogu selle arengu ja efektiivsuse taga on loomulikult meie meeskond. Pean väga oluliseks meeskonnaliikmete vahel aja jooksul välja kujunenud tiimitunnet ja tahet projektid kliendi jaoks tähtajaks ära teha vaatamata sellele, et sedalaadi projektipõhises seadmetootmises esineb keerukaid lahendamist vajavaid probleeme ja väljakutseid,“ räägib tootmisjuht Margus Kuuskmann. Ta lisab, et selle eest hindavad ettevõtet nii pikaajalised kui ka uued kliendid ning sellest on tulenenud ka kogu Makroni kontserni slogan „Promise to Complete“.

Veel toob ta esile töötajate mitmekülgseid oskuseid ning pikaajalisi kogemusi projektipõhiste tööstuslike tootmisseadmete valmistamisel. „Meil on 6000 ruutmeetri suurusel tootmis- ja tööstuspinnal olemas võimekus tagada kogu vajalik teenus alates väljatöötamisest, prototüüpimisest ja projekteerimisest kuni masinaehituse elektrifitseerimise ja automatiseerimiseni nn võtmed-kätte-lahenduse ehk täisteenuse pakkumisena. See on väga tähtis tänases tiheneva konkurentsi tingimustes nii meie klientide jaoks kui ka lõppkliendi tasemel.