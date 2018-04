Eestis opereerival Inglise fintech-firmal MYJAR on ambitsioonikad tulevikuplaanid

Miks on MYJARis äge töötada?

Kuus aastat ettevõttes olnud klienditeeninduse juht Risto Proosa alustas tööd kõnekeskuse klienditeenindajana. Tema sõnul on MYJARi puhul tegemist suurepärase tööandjaga, kes on enda ümber koondanud ägeda meeskonna: „Kuus aastat tagasi kõnekeskuses alustades poleks ma näiteks uskunudki, et minus on olemas juhiomadused, kuid nüüd juhin üle 50pealist kõnekeskust. Meil on inimesi, kes on mulle täpselt sama asja tunnistanud, olles tänaseks ametiredelil oluliselt edasi liikunud. MYJARi juhid ja meeskond oskavad töötajates tuua välja nende potentsiaali ning parimad ja positiivsemad isikuomadused, soodustades selle kaudu inimestes nii isiklikku kui ka tööalast arengut.”

MYJARis on tema hinnangul kokku saanud Eesti ja Inglismaa töökultuuri parimad omadused, millele omalt poolt annab vürtsi erinevate rahvuste rikkus – nimelt töötab MYJARis inimesi 13 rahvusest. „Elu keeb kogu aeg! Juhid võimaldavad inimestel firmasiseselt üksuste vahel liikuda ja uusi teadmisi ning kogemusi ammutada. Kliendioperatsioonide poolel alustatakse enamasti meil tööd kõnekeskuses, kus õpitakse selgeks äri olemus ning sealt edasi on võimalik liikuda vastavalt oma võimetele ja oskustele nii teistesse kliendioperatsioonidega tegelevatesse osakondadesse kui ka kasvõi IT-sse, mis on noortele töötajatele väga suureks inspiratsiooniks.”

Viimase pooleteist aastaga on MYJARis kahekordistunud kõnekeskuse inimeste arv ning ka IT-organisatsioon on kasvanud jõudsalt – viimase viie kuuga on näiteks palgatud lisaks 18 uut IT-spetsialisti.

MYJAR on kiire kasvuga ettevõte, kus juhtkond investeerib kõvasti oma IT süsteemide arendamisse ning meeskonna kasvatamisse. McLaren Racing tarkvara arendusjuhi kohalt 2016. aastal MYJARiga ühinenud CTO Lee Cadman on IT-arendusse toonud rohkelt värsket mõtlemist: „MYJAR kasvab kiiresti ning meie tehnoloogiline platvorm peab sellest kasvust alati sammu ees püsima. Eelmisel suvel migreerisime oma teenused Amazoni pilve ning pikemaajaliselt on käsil legacy-tarkvara samm-sammuline moderniseerimine – agile- ja lean-praktikaid järgivad iseseisvad arendusmeeskonnad asendavad monoliitset PHP rakendust NodeJS-põhiste mikroteenuste arhitektuuriga. Lisaks tehniliste probleemide lahendamisele on platvormi uuendus andnud ka meeskonnale võimaluse õppida ja kasvada – investeerime nii oma spetsialistidesse kui ka koodibaasi. Kuigi hiljuti on meiega liitunud palju säravaid inimesi, otsime endiselt tiimidesse juurde arendajaid ning devops-spetsaliste.”

„Meie uksed on positiivsetele, innustunud ja töötahet täis inimestele avatud. Loomulikult investeerime märkimisväärselt ka oma töötajatesse: leiame, et töökultuur ja -keskkond peavad olema soodsad ja toetavad, et inimesed tahaksid siin tööd teha ning nad saaksid anda endast parima. Me ei saa kellegi eest tööd ära teha, kuid tööandja ülesanne on luua parim arengukeskkond, selle sõna kõige laiemas tähenduses, kus töötajad saaksid anda endast parima ning tulemused oleksid võimalikult head,” räägib Valkiainen. Ta lisab: „Soovime, et meie töötajad tunneksid ennast hoituna, kuulame oma inimesi ning püüame neile võimalusel vastu tulla, sest meie edu sõltub ju 100% meie töötajatest!”