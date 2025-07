Tagasi 16.07.25, 06:30 “Ta on ema... mis on pluss!” Lapsevanema roll arendab inimeses tugevusi, mida tasub uusi töötajaid värvates kõrgelt hinnata, kirjutab turundusagentuur Megapiksel partner Andreas Unt isiklikele kogemustele tuginedes.

Andreas Unt.

Foto: Erakogu

Kaasaja tööturul on kanda kinnitatanud kuvand, et ideaalne töötaja on noor (küll siiski kogemuse ja haridusega), energiline ja edunäljane. Keegi, kellele töö on osa identiteedist, kes töötunde ei loe ning ronib pimesi mööda karjääriredelit.