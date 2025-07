Tagasi 16.07.25, 08:18 Martin Sokk: 55. eluaastast hakkab investorite tootlus langema Lightyeari asutaja Martin Sokk arvab, et üldine trend investeerimises on, et mida vanemaks investor saab, seda rahulikumaks ta läheb. "Neil ei ole vaja riski võtta ega järgmised 40 aastat väga palju kasvada. Tihtipeale kasutavad nad seda raha elamiseks."

Martin Sokk bitcoinist: “Huvitav on see, et kui me vaatame enda statistikat, siis inimesed ei müü bitcoini, nad põhimõtteliselt ainult ostavad.”

Foto: Andras Kralla

Veel on huvitav, et naiste tulemused on keskmiselt paremad kui meeste, kuid see vahe on võrdlemisi väike, rääkis Sokk. "Keskmiselt on naised rohkem ETFides ja kuna indeksid on tegelikult väga edukas ja efektiivne raha kasvatamise viis, siis nende tootlus on veidi parem."