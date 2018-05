Uuesalu Kodu trumbid: energiatõhusus, mikrokliima ja loodus

Kui suur osa Uuesalust juba valmis on? Tänaseks on valmis ehitatud 70% elamurajoonist, kuhu on planeeritud 68 eramut. Seega – kellel on veel soovi tulla elama privaatsesse looduskaunisse kohta madalate kommunaalkuludega eramajja, on aeg kiirustada! Lisaks valmis juba koos esimeste majadega ka kogu elamurajooni infrastruktuur. Kõik need stiilsed majad on projekteerinud arhitekt Marina Orlovski.

Energiatõhusad ehitusmaterjalid tunduvad olevat harjumuspärastest kallimad. Kas nende kasutamine ikka tasub ära? Energiatõhusad ehitusmaterjalid ja tehnoloogiaseadmed ei tundu tõesti olevat kõige soodsamas hinnaklassis, kuid tegelikkuses ei ole hinnavahe sugugi nii drastiline ning investeering energiatõhusasse majja tasub end aastate jooksul kuhjaga ära. Täna tunnevad uue kodu otsijad just huvi maja ülalpidamiskulude vastu ning meie eesmärk on ehitada kuni 170 ruutmeetri suuruseid ühepereelamuid, mille kulud elektrile, küttele, ventilatsioonile, saunale, valgustusele ja muudele seadmetele ei ületa aasta lõikes 60–70 eurot kuus. See on kordades vähem kui tänases mõistes tavalistel majadel.

Rääkige veidi ehitusmaterjalides lähemalt. Majad on projekteeritud võimalikult naturaalsetest materjalidest. Materjalide valikul on arvestatud, et need aitaksid kaasa tervisliku mikrokliima kujunemisele, looksid hea heliisolatsiooni ning oleksid vastupidavad ja pikaealised. Välisseinte materjaliks on kergeim kiviplokk – poorbetoonplokk Aeroc Eco Therm Plus 500 – tänu selle ökoloogilisusele ja lihtsasti töödeldavusele. Nendega saab ehitada ühekihilise soojapidava välisseina, mis on väga heade soojusnäitajatega, tehes majast B-energiaklassi hoone. Muide, B-energiaklassis olevate eluhoonete energiatõhususarv ei tohi olla suurem kui 120 kWh/m2 aastas. Samas on hoonetel on üldjuhul piisavalt katusepinda, et täiendavalt päikesepaneelide kasutuselevõtmisega jõuda A-energiaklassi ehk liginullenergia- või isegi neto- või plussenergiahoone tasemeni.

Milline küte Uuesalu Kodudes on? Kodud on varustatud maaküttesüsteemiga, kõikides eramutes on põrandaküte. Soojustagastusega on ka ventilatsiooniagregaat. Energiasäästlikke maju on Eestis ehitatud kogu aeg, muutunud on aga inimeste ootused ja energiasäästliku maja mõiste. Kui varem peeti seda kalliks nišitooteks, siis tänapäeval tähendab energiasäästlik maja terviklahendust ja seda, et lisaks iseenesestmõistetavale soojapidavale seinale ja korralikele akendele-ustele pööratakse piisavalt tähelepanu ehitatava hoone tulevasele mikrokliimale.