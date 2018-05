Kuidas targalt raha laenata?

29. mai 2018, 13:39

https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180529/CM/180529579/AR/0/AR-180529579.jpg

Igaühel meist võib tulla ette olukordi, kus tuleb mõelda laenule. Kas on ootamatult vaja uut sõidukit, tahaks ellu viia unelmate reisi või vajab kodu hädasti remonti – põhjus polegi kõige tähtsam, kuid oluline on õige laenu leidmine. Otsus laenamiseks ei tule lihtsalt, aga seda enam peab see olema läbimõeldud ning laenutoode targalt valitud. Kuidas targalt laenata, annab nõu Financer.com.

Õige laenu leidmine võib olla tõesti keeruline, kuna erinevate laenude, tingimuste ja laenupakkujate valik on väga lai. Kõige esimene samm aga enne laenupakkumiste võtmist võiks olla oma maksimaalse laenusumma arvutamine. See sõltub otseselt inimese sissetulekutest ja väljaminekutest ning näitab, millise laenusumma maksmisega kuus on ta maksimaalselt võimeline toime tulema. Olenemata sellest, millist liiki laenu vajate, on tähtis endale teadvustada reaalset võimalikku laenusummat, sest nii saab esitada taotluse kohe õiges suuruses ega pea pettuma, kui finantsasutus peab soovitud summat ebasobivaks. Kuidas käib võimaliku laenusumma kindlaks tegemine? Kõige lihtsam on järgida 40% reeglit. See tähendab, et kõik finantskohustused nagu laenud, liisingud ja järelmaksud ei tohiks kokku liites ületada 40% kuusissetulekust. Ehk kui teie ühe kuu sissetulek on 1000 eurot, ei tohiks laenud ja liisingud kokku samal ajal moodustada rohkem kui 400 eurot. Selline „valem” aitab vältida sattumast keerulisse olukorda, kus ei jaksata enam laenu tagasi maksta, tekivad võlgnevused ning satute inkassofirma või isegi kohtu küüsi. Pigem tasub laenata vähem ning mitte kunagi rohkem, kui te tegelikult vajate!