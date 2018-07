Draka Keila Cables saab uue nime: Prysmian Group Baltics

12. juuli 2018, 12:09

Alates juuli algusest 2018 muutub kaablitootja Draka Keila Cables ASi ärinimi Prysmian Group Baltics ASiks. Draka nimi jääb kasutusse ettevõtte kaubamärgina. Lisaks liideti kontserniga USA päritolu kaablitootja General Cable, millega Prysmian Group kindlustas veelgi oma esikohta maailma suurima telekommunikatsiooni ja elektrikaablite tootjana.

Ettevõtte senisest nimest jääb aga põhilise kaubamärgina alles Draka, mis on endale aastatega väga tugeva nime teinud.

Prysmian Group Baltics kuulub Itaalia kaablitootmiskontserni Prysmian Group, mis omab 112 ettevõtet 50 riigis kõigil kontinentidel. Prysmian Group Balticsi koduturuks on Balti riigid ning klientide paremaks teenindamiseks on ettevõttel lisaks Eesti tehasele ja kontorile ka esindused Riias ja Vilniuses.

„Nimemuutus tuli kontserni otsusest näidata, et meie jaoks on olulised kõik kohalikud turud ning tulla oma nimega kliendile lähemale. Meie senisest nimest jääb aga meie põhilise kaubamärgina alles Draka, mis on endale aastatega väga tugeva nime teinud,” ütleb Prysmian Group Baltics ASi juhatuse esimees Tarvo Leppik.

Ta lisab, et muudatusi on kontsernis veelgi – äsja liitus Prysmian Groupiga USA päritolu suur kaablitootja General Cable. Ehk kuna Prysmian Group on niigi number üks kaablitootja maailmas, suurendati uue tubli ettevõtte lisandumisega portfelli vahet teiste tootjatega veelgi enam.



Tee kohalikust kaablitsehhist maailma suurima kaablikontsernini



Kui Eesti Vabariik tähistab sel aastal 100ndat, siis Keilas asuv kaablitootmistehas 50. sünnipäeva. Kõik sai alguse 1968. aastal, mil loodi peamiselt kohalikele ehitusobjektidele kaableid tootev ettevõte Harju Elekter. Peagi hakati kaableid üle terve Nõukogude Liidu eksportima. Tegemist oli eduka ettevõtmisega, mis tõi tehase kassasse korraliku valuuta. Sellega pandi alus mitmetele uutele tootmisharudele.

1992. aastal olukord aga muutus, toormaterjali kättesaadavus ja senised ekspordisuunad kuivasid kokku, mistõttu tuli uusi sihte seada. Nii sündiski otsus tugevate lääne ettevõtetega ühineda. Juba järgmise aasta sügisel avasidki Nokia peadirektor Jorma Ollila ja toonane peaminister Mart Laar uue tehase.

Mõni aeg hiljem otsustas Nokia üksnes mobiilidele keskenduda, mistõttu siirdus tehas Hollandi kontserni rüppe. 2011. aastal tegi Milano börsil noteeritud Prysmian Group, number üks telekommunikatsiooni ja elektrikaablite tootja maailmas, hollandlastele ühinemispakkumise ja nii kuulubki Keilas tegutsev tehas juba kaheksandat aastat maailma suurima kaablikontserni koosseisu.



Tingimusteta kvaliteedisüsteem



Keila tehas oli üks esimesi Baltikumis, kes kvaliteedijuhtimise süsteemi investeeris. Kui praegu on see iseenesestmõistetav, siis 90ndate keskel oli tegu millegi erakordsega. Just peensusteni läbi mõeldud protseduuride ja reeglite süsteem on see, mis on aidanud ettevõttel fookust hoida ning kvaliteedile keskenduda. Kogu tootmine vastab rangetele ISO sertifitseerimisnõuetele, lisaks on tehasel ette näidata rohelise energia sertifikaat, mis kinnitab, et toodang valmib 100% rohelisest energiast.

Ka praegu pööratakse kvaliteedile suurt rõhku. Kõik tooted läbivad igas tootmisetapis karmi kvaliteedikontrolli, kokku viis-kuus korda kuni toote müügikõlblikuks tunnistamiseni. Kui avastatakse väikseimgi kõrvalekalle, siis toode turule ei jõua. Põhimõte, mida paraku kõik konkurendid ei järgi. Nii leiabki turult sageli tooteid, mida seal tegelikult olla ei tohiks.



Korralikud investeeringud ja tootmis­mahud



Keila tehase toodang inimese kohta on kontserni üks suurimaid. Ka toodang tonnides eelmisel aastal rohkem kui 25 000 tonni on Prysmian Groupi suurimate hulgas. Tegemist on märkimisväärse tulemusega, kuulub ju kontserni 112 tehast üle maailma.

Edu pandiks pole üksnes kvalifitseeritud tööjõud, vaid ka paari aasta tagune otsus tehase laienemisse investeerida. Tegu oli igati õige käiguga, sest praeguseks ollakse ka ehitussegmendis arvestatav tegija. Seda kinnitab asjaolu, et kontserni müügiüksuste kaudu on tooted leidnud tee mitte üksnes Euroopa, vaid ka väljaspool Euroopat tegutsevate klientideni.



Meeskond kui tehase suurim vara



Paljud tootmisettevõtted on oma töölistega kimpus, teinekord suisa vaenujalal. Suhted on sassis ja see mõjutab nii valitsevat õhkkonda, tööviljakust kui ka kvaliteeti. Keila tehas on siin kenaks erandiks. Seda suuresti tänu juhtkonna kunagisele initsiatiivile töötajate ametiühingu loomisele hoog sisse lükata – administratsioonil oli vaja partnerit, kellega asju arutada, läbi rääkida.

Kohalikus ettevõttes töötab 140 inimest, neist üle saja tehase poolel. Töö on keeruline, töötab ju tehas 24/7, nõudes töötajatelt suurepärast tervist ning motiveeritust. Kurioossel kombel on kaadrivoolavus aga väike. Põhjuseid selleks on mitmeid. Esiteks on tööandja näinud palju vaeva, et töökeskkonda võimalikult mõnusaks, funktsionaalseks ning turvaliseks kujundada. Hoolitsetakse sellegi eest, et töötajate tervis oleks korras ja meel rõõmus. Juba neljandat aastat on kõigil võimalik ka soodustingimustel Prysmian Groupi aktsiaid osta, kusjuures Eesti tehas on selles programmis üks aktiivsemaid. Eks see ole kena kinnitus sellest, kuivõrd suur on töötajate usk ja usaldus oma tööandjasse.