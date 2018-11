Rahvusvahelist raamatupidamist pakkuv Karsgemi aitab firmadel välisriikidesse areneda

Eduka ettevõtluse märksõna on rahvusvahelisus, mis aga kahjuks kipub sageli jääma ettevõtjale hirmu taha: kuidas hakkama saada välismaa seadusandluse ja ärikombestikuga? Raamatupidamis- ja finantsteenuseid pakkuva OÜ Karsgemi juhi Rebecca Liis Armuse sõnul on oluline firma ehitada üles algusest peale õige struktuuriga arvestades võimalusega ühel hetkel välisriikidesse areneda.

Ta nendib, et aina olulisem näha suurt pilti „Täna ei piisa enam kitsast siseriikliku regulatsiooni tundmisest, vaid peab oskama üha enam tasemel teenuse osutamiseks näha asju rahvusvahelisemalt. Ja seda peavad suuri ettevõtteid teenindavate raamatupidamis ja finantsteenusepakkujate kõrval suutma ka need, kes teenindavad mikro- ja väikeettevõtteid. Piirid on avatud ning igaühest meist võib saada rahvusvaheline ettevõtja!”

Mida peab teadma sisenemisel rahvusvahelisele turule?

Teise riiki ettevõtte laiendamisel on oluline teada, kuidas luua enda jaoks toimivaid struktuure ning tugivõrgustik, mis aitavad säästa aega ja ka raha. Ettevõte peab olema õigesti üles ehitatud algusest peale, sest siis ei kao raha sinna, kuhu ta ei peaks kaduma.

Armus toob näiteks Põhjamaade turud, kuhu nagu ka igale poole mujale sisenedes on oluline esmalt otsustada, millises vormis oleks mõistlik sihtturul tegutseda. Kas tegutseda sihtturul Eesti ettevõttega ning registreerida sihtriigis oma ettevõtte tegevuskoht või asutada seal kohalik meie osaühinguga sarnane ettevõte, miinimum osakapitaliga nt Norra AS 30 000 Norra krooni, või asutada Eesti aktsiaseltsile sarnane ettevõte, minimaalse osakapitaliga 1 miljon Norra krooni?

Loomulikult ei oska ega peagi oskama esmakordselt võõrale turule siseneja neile küsimustele vastata ning selleks ongi professionaalsed nõuandjad nagu Karsgemi. Pealtnäha võib tunduda valik lihtne, sest Eesti ettevõte tegevuskoha registreerimisel on kindlasti kulud kõige väiksemad (nt Soomes ja Rootsis tegevuse alustamisel ei ole sellega seotud riigilõivu, piisab teatisest), samas kui kohalik ettevõte on küll asutamisel kulukam, samas tekitab suuremat usaldust, kuid tegelikult on otsustamiseks palju rohkem nüansse kui tegevuse alustamisega seotud registreeringute hind.

Välismaal tegevuse alustamine on üks oluline tegur ekspordiks, kuid see on alles algus: edasi on vaja end kurssi viia kohaliku dokumentatsiooni, seadusandluse ja raamatupidamise põhimõtetega, et näiteks töölepingud ja maksud algusest peale õigesti planeerida. Kui ettevõte on seni tegutsenud Eestis ja olete oma raamatupidajaga rahul, kuid ta ei tunne end kindlalt Norra, Rootsi või Soome raamatupidamises, saab Karsgemilt tellida vaid nii-öelda sihtturu raamatupidamise. Samamoodi pakub Karsgemi firma asutamise ja uuele turule sisenemise dokumentatsiooni koostamise ja nõustamise teenust.

Ettevõtte üks edu aluseid on valida õige raamatupidaja

Õige raamatupidaja valik ei pruugi aga olla sugugi nii lihtne kui esmapilgul tundub, sest pakkujaid turul on palju. „Raamatupidaja erialal töötamise osas ei ole Eestis kahjuks riigipoolset reguleeritud, millistele tingimustele teenusepakkuja peaks vastama ning millist kvalifikatsiooni omama. Seetõttu ei ole iga raamatupidaja pädevus kindel ning paneme ettevõtjatele südamele, et raamatupidaja valikusse tuleb ise tõsiselt suhtuda,” ütleb Armus.

Lisaks sõprade-tuttavate soovitustele tuleks uurida raamatupidaja tausta ehk tõendeid tema pädevuse kohta, nagu erialane haridus, töökogemus, kutsetunnustuse olemasolu ja tase, täiendkoolituste tunnistused, vastutuskindlustus ning tunnustused konkurssidelt.

Lisaks on äärmiselt oluliseks tingimuseks klapp raamatupidajaga inimesena, sest ainult see tagab sujuva koostöö. Ohumärgiks seevastu võiks olla see, kui raamatupidaja ei sõlmi kirjalikku lepingut ning ei tee ka sellekohast ettepanekut, sest rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tuleneb raamatupidamisbüroodel nõue oma klientidega kirjalik leping sõlmida. Kuidas saaksite usaldada raamatupidajat, kes ise elementaarsete kohustuste vastu eksib?

2011. aastal asutatud Karsgemi OÜ põhitegevus oli algusaastail kvaliteetse raamatupidamisteenuse osutamine, millele on tänaseks lisandunud erinevad finants- ja personaliteenused, projektide kirjutamise ja aruandlusega seotud tegevused ning töökeskkonnateenuse osutamine. Ettevõte soovib ühekordsete teenuste kõrval pakkuda nii-öelda kompleksteenust, mis võimaldab kliendil erinevaid teenuseid saada ühest kohast ning saavutada sellega olulise aja kokkuhoiu.

TASUB TEADA

Alates 2015. aastast on Karsgemi Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) liige, 2017 aastal astus ettevõte Vastutustundlikku ettevõtluse foorumi liikmeks, samuti kuuluvad ettevõtte töötajad Eesti Raamatupidajate Kogusse. 2017. aastal kuulutati ettevõtte juht Rebecca Liis Armus Eesti Aasta Raamatupidajaks, Karsgemi on pälvinud 2017. ja 2018. aastal Vastutustundlikku ettevõtte hõbemärgise ning lisaks on tunnustatud ka kaugtöö märgisega.