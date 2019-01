Hals Trading: meie eesmärk on alati sõna pidada

Eesti kapitalil põhinev sanitaartehnika hulgimüügiga tegelev AS Hals Trading tähistab 12. jaanuaril oma 25. sünnipäeva. Ettevõtte moto läbi veerand sajandi on olnud sõnapidamine klientidele ja kauba tarnijatele.

Tegevdirektor Mikko Hakoneni sõnul pole firma ambitsiooniks saada turuliidriks käibenumbrite ja jõulise suurenemise mõistes, vaid olla efektiivne mõistuse piirides.

Soome laomees otsis põnevamat tööd ja sattus Eestisse

Ettevõtte ajalugu viib aastasse 1991, kui AS Hals alustas Viljandis messingtoodete valamisega. Koostöös tollase Soome äripartneriga loodi head suhted Soome sanitaartehniliste toodetega tegeleva ettevõttega JW-Trading Oy. Selles Soome ettevõttes alustas oma tööelu kunagi laomehena ka Hakonen, kes ütles oma ülemusele, et tahaks midagi põnevat edasi teha ja nii ta Eestisse sattuski.

1992. aastal alustas ettevõtte asutaja ja tänane suuromanik Jüri Lukas “hulgikaubandusega” ühes Saku eramaja garaažis. Esimene kontor loodi Tallinnas Kadaka teele Eesti Veevärgi majja, järgmine samm oli ASi Hals Kaubandus asutamine 1994. aastal. See tähendab, et tootjast-eksportijast kasvas kolme aastaga välja importija-hulgimüüja.

„Ettevõtte nimes sisalduv sõna “Kaubandus” tuli 1994. aastal sellest, et tollal ei lubatud kasutada võõrkeelseid sõnu ametlikes dokumentides,” meenutab Hakonen, kes tuli Soomest Eestisse 1993. aasta sügisel ning plaanis siia jääda paariks aastaks. Et koostöö Lukasega klappis sedavõrd hästi, siis tänaseks on Hakonen Eestis elanud ja töötanud juba veerand sajandit.

Alustati ajal, mil polnud arvuteid ja internetti

Nagu enamik Eesti ettevõtteid, alustasid Hakoneni sõnul ka nemad täiesti puhtalt platsilt ehk nullist. Polnud sel ajal arvuteid ega internetti, kõik käis käsitsi läbi arveraamatute ja kalkulaatori, kuid vähemalt olid Soome ettevõtjal olemas kirjutusmasin ja esimene NMT telefon. “Täiesti mõeldamatu tänases ühiskonnas, aga nii need asjad käisid. Aastatel 1993–1995 keskendusime ainult kitsa kaubavalikuga ehk toruliitmikute turu ettevalmistamise ja püsiklientide leidmisele, turuosaliste harimisele ja koostöö käivitamisele,” räägib Hakonen.

Aastal 1996 avati filiaal Tartus ja ka kaubavalik oli siis kordades suurem – erinevad liitmikud, vee- ja küttetorud, segistid jne. Selleks ajaks oli kuue töötajaga ettevõte kasvanud tootjast ning importöörist sanitaartehnika hulgimüüjaks ja maaletoojaks. 1999 asutati filiaal Lätis, mis 12 aastat hiljem lätlastele ära müüdi.

2000. aasta alguses loodi nn Halsi grupp ehk toimus jagunemine kolmeks ettevõtteks: keskkonnatehniliste toodete müügile keskenduv Hals Trading, disain- ja sisustuskomponentidega toimetav Hals Interiors ning kinnisvaraga tegelev ja operaatorteenust pakkuv HTR Support. See andis igale üksusele võimaluse võimalikult efektiivselt omas nišis töötada.

Kui täna on turuliidriks Halsi valdkonnas kas Soome suurim, juba saja-aastase kogemusega Onninen, või põhjamaisele Ahlselli grupile kuuluv FEB AS ning kolmas-neljas koht võib kuuluda prantsuse Saint-Gobaini gruppi kuuluvale Vennad-Dahlile, siis puhtalt Eesti kapitalil baseeruva sarnase profiiliga hulgimüüjate arvestuses on Hals kindlasti esimeste hulgas.

Kõike ei saa hinnata vaid palganumbriga

„Meil pole kunagi olnud ambitsiooniks olla turuliider käibenumbrite mõistes, vaid pigem olla väärtuslik partner klientidele, kelle väärtushinnangud ühilduvad meie omadega. Nendega, kes soovivad teha oma tööd võimalikult professionaalselt, tarnides ainult kaupa, milles võid kindel olla. Nii magame öösel paremini ja teame, et ka järgmine juubel on tulekul. Eks tegijal ikka juhtub, aga meie kliendid teavad, et neid ei jäeta oma muredega kunagi üksi,” sõnab Hakonen ja lisab: “Sõnapidamine on meil auasi ja kui midagi lubame, sellest püüame kinni pidada – maksku mis maksab! Klient on meie majas alati number üks!”

Lisaks nimetab Hakonen Halsi grupi tugevustena professionaalset ja staažikat meeskonda, kvaliteetset kaupa, pikaajalisi häid suhteid nii kaubatarnijatega kui ka püsiklientidega ja teiste sidusgruppidega. Pakkumaks oma klientidele võimalikult head ja laia kaubavalikut – pole haruldane ka selliste artiklite tarnimine, mida vaid kord kümne aasta jooksul küsitakse –, on Hals Trading ASi nomenklatuuris lisaks importkaubale veel ka mitmete kohalike valmistajate ning maaletoojate tooteid, et tagada lai valik ja kiire teenindus. Ja efektiivsust aetakse taga just niipalju, kui see mõistuse piirides võimalik on.

Ka masu ajal hoiti oma inimesi

Ettevõtete grupp annab tööd 26 inimesele ja sellisena on see number viimastel aastatel – ka masu ajal – püsinud. Töötajate liikuvus on olnud pea olematu ja selle taga on juhi sõnul ilmselt inimeste rahulolu oma panusega Halsis.

Hals Tradingu suurematest klientidest, kes siiani tegutsevad ja kellel vanust ka üle veerand sajandi, võiks mainida näiteks välitrassidega tegeleva Viimsi Keevituse ja hoonete sisetorutöödele spetsialiseerunud Hanken , Sovek, Tet-Ko, Mentor-T.

„Iga ettevõtte edu peamine saladus on nende inimesed ja inimestesse tuleb ka panustada. Alati ei saa kõike hinnata ainult palganumbriga, vaid firmasisesed ja -välised koolitused, motivatsioonipäevad ja muud üritused on oluline osa töötaja rahulolust. Unustamata muidugi modernseid töötingimusi, mille üle saab meie ettevõttes igaüks oma arvamust avaldada ja kaasa rääkida,” räägib Hakonen. “Ka lähiajal on meil kavas investeerida inimestesse.“

Sel aastal ootavad kliente mitmed juubeliaastaga seotud üllatused ja pakkumised. Reedel, 11. jaanuaril on näiteks Halsi Tallinna ja Tartu kontoris veidi teistsugune tööpäev: kõik külastajad saavad terve päeva vältel kõhu täis. Suuremaks tähistamiseks läheb juunis, mil valmib Tartu Halsi uus büroohoone aadressil Sepa 19. Uues hoones on umbes 1200 ruutmeetri ulatuses ruume soovijatele välja rentida ning huvilised on oodatud ühendust võtma. Täpsem info www.sepa19.ee

2019. aasta suurim investeering: Hals Trading ASi käesoleva aasta suurim investeering on gruppi kuuluva kinnisvaraarendusfirma HTR Support OÜ ehitustegevuse kaasfinantseerimine. Selle tulemusena valmib 2019. aastal Tartusse klientide paremaks teeninduseks uus ärihoone, kus ankurrentnikuks on selles neljakorruselises hoones Tartu tütarfirma Hals Trading-T. Tegemist saab olema Tartu esimese liginullenergiaärihoonega, mis valmib arvestades tuleviku energiasäästunorme. Elektrit saadakse päikesepaneelidest ning maaküttepump kütab ja jahutab 37 puuraugu abil. Hoone renoveerimiseks investeeriti 4,5 miljonit eurot.