Elektrimootoriga töölaud – investeering Sinu tervise heaks!

Reguleeritav Isku töölaud kohandub hõlpsasti Sinu vajadustega. Foto: Isku

Kindlasti oleme tundnud end kõik vähemalt korra elus ebamugavalt, kui laud on olnud kas liiga madal või liiga kõrge ning õige kõrguse leidmine tooli ja laua koostöös keerukas. Nagu ütlevad arstid, on tänapäevased kontoritöötajate tervisemured tingitud tihti just sellest, et viibime tundide kaupa sundasendis ega liigu piisavalt.

Tõsi ta on, et ebasobival kõrgusel asuv kontorimööbel võib tervisele pikemas perspektiivis oma jälje jätta. Pole siis ime, et istuva eluviisiga kontoritöötajaid kimbutavad näiteks sellised tervisemured nagu hiirekäsi ja nutikael. Kuidas seda aga ennetada – siinkohal tuleb appi ISKU elektrimootoriga reguleeritava kõrgusega töölaud.

Laud, mis kohandub Sinu vajadustega

Reguleeritav ISKU töölaud kohandub tõepoolest just Sinu keha vajadustega ja seda isegi siis, kui Sa ei ole standardselt keskmise mõõduga. Oled teistest sihvakam – saad lauda tõsta. Oled keskmisest lühem – ei pea samuti pingutama, et tunda end kontorilaua taga mugavalt. Soovid vahetada tööasendit, et keha ei jääks kangeks ning Sind ei ohustaks tulevikus pea-, kaela-, selja- ja käevalud – nüüd on see võimalik vaid ühe näpuliigutusega.

„Tegemist on mugava, lihtsalt käsitsetava, nupule vajutamisega reguleeritava lahendusega, mis on kontorimiljöös hõlpsaks lahenduseks. Elektrimootoriga reguleeritav töölaud on väärt investeering kontoritesse, kus inimesed tihti töökohti vahetavad. Ka koosolekuruumides või auditooriumides on võimalik nüüd vaid ühe nupule vajutusega korrigeerida laua kõrgust ning nõnda saab kolleegi järel töölauda kasutama asudes selle täpselt oma mõõtude järgi paika sättida,“ selgitab Isku Baltics OÜ büroo- ja koolimööbli osakonna juhataja Riina Erkmaa.

Mis on nende töölaudade juures veel erilist – see on võimalus paigutada laudadele spetsiaalsed akud ning laudu saab tellida ka ratastel, et ettekande pidamise ajaks oleks võimalik sõita lauaga ruumis vajalikku kohta.

Kuid elektrimootoriga reguleeritav laud ei ole vaid kontoris omal kohal – see on abiks ka koduses majapidamises. Tihti juhtub nii, et kui olemasolev köögipind või -laud on mugav üheks tegevuseks, siis teisel juhul ei ole see seda teps mitte. „Toidu valmistamine, käsitöö tegemine või lapsel koolitükkide kallal pusimine vajavad erinevat laua kõrgust – küürus asendis tegutsemine või end pidevalt sirutada üritamine ei ole samuti meie rühile hea, tekitab sundasendeid ja pikemas tulevikus ka vaevusi. Nimetatud töölaua saab aga ühe nupuvajutusega õigesse asendisse tõsta-lasta ning tegutsemine saab jätkuda,“ lisab Riina Erkmaa.

Isku elektrimootoriga reguleeritav laud ei ole vaid kontoris omal kohal – see on abiks ka koduses majapidamises. Foto: Isku

Laud, mis ei muutu kunagi üleliigseks

Nii nagu muutub aeg, muutuvad ka meie vajadused. Hea on tõdeda, et reguleeritav töölaud on näide sellest, kuidas üks investeering kestab aastaid. Kui tulevikus tekib vajadus suurema laua järele, ei pea ostma uut lauda, vaid piisab vaid uue lauaplaadi ostust.

Kuidas on see aga võimalik? Reguleeritava ISKU töölaua näol on tegemist lihtsa lahendusega, kus laua jalg on eraldiseisev üksus ja lauaplaat on eraldiseisev üksus. Lauajalga on võimalik reguleerida lauaplaadi all teleskoobiga kitsamaks ja laiemaks. Kokku lükates läheb jalgade vahe kitsamaks, lahti tõmmates pikemaks, mis tagabki lauaplaadi vahetamise võimaluse.

Sõltuvalt mudeli valikust on laudade kõrguse reguleerimise vahemik 63–128 cm ja 73–138 cm. Mis aga veel tore – lisaks lauaplaadi suurusele on võimalik valida ka erinevate materjalide ja lauaplaadi kuju vahel. „Lauaplaate on erineva sügavusega – nii otsast koonusekujulist, ovaalset kui ka nurgalaudu, millel kolm jalga all. Eri mudelitel on erinev mootorite arv, kandevõime ja kõrguste reguleerimise vahemik. Lauaplaadi mõõtu saab valida vastavalt vajadusele ja materjali valikule,“ selgitab Riina Erkmaa. Igasse koju või kontorisse peaks laiast ISKU laudade valikust leidma oma vajadustega kattuva igaüks.

TASUB TEADA!

ISKUS on nüüd püsivalt mõistlikud hinnad kõikidele toodetele!

Püsivalt mõistlikud hinnad ja kampaaniarallist kõrvale astumine annab võimaluse soetada ISKU kallimaid tooteid taskukohasemate hindadega, sisustades kodu põhjamaise kvaliteetmööbliga. Kuni 40% soodustusega muutuvad ka kõige kallimad ja kättesaamatumad tooted palju mõistlikumateks.

•Kui ostusumma ületab 700 eurot, on lisaallahindlus 5%

•Kui ostusumma ületab 1200 eurot, on lisaallahindlus 10%

•Kui ostusumma ületab 2000 eurot, on lisaallahindlus 15%

•Kui ostusumma ületab 10 000 eurot, on lisaallahindlus 20%

