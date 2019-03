Õnnestunud tehingud Äripäeva Infopangaga

Äripäeva missioon on olnud läbi aegade aidata ettevõtlikul inimesel teha tarku otsuseid. Nüüd teeme oma digitellijatele kingituse ja anname neile eksklusiivse ligipääsu Infopanga hõbepaketile.

Inkassofirmade uuringud näitavad, et Eesti ettevõtted kirjutavad igal aastal korstnasse ca 1% müügitulust, mis teeb kokku umbes 600 miljoni euro eest maksunõudeid. Sealjuures keskmiselt 10% arveid laekub pärast maksetähtaega ja keskmine maksetähtaja ületamise aeg on 11 päeva. Mis on maksmisega viivitamise põhjus? Vastus on lihtsamast lihtsam – 75% juhtudest on ettevõttel finantsraskused.

Valusad lood

Sama valvas nagu uue tundmatu kliendiga tuleb olla ka vanade ja tuttavate klientidega, kellega kaasneb samuti risk. Vahe on selles, et vanade klientide puhul on kahju tavaliselt mitu korda suurem, sest tehingu mahud ja limiidid on suuremad. On väga oluline, et Teieni jõuaks alati õigeaegne info probleemide tekkimisest. Tihtipeale saavad kiiremad tegutsejad veel oma kahjusid minimeerida.

Äripäeva Infopanga juhi Joonas Jõgi sõnul on kõige valusamad alati need lood, mida oleks saanud ennetada. „Kui meile tulevad sisse klientide päringud Infopangaga liitumiseks, siis uurime, mis on kliendid sellise otsuseni viinud. Väga tihti on põhjuseks olnud just ootamatu vastu näppe saamine mõnelt pikaaegselt koostööpartnerilt,“ räägib Jõgi. „Kui minna ajas tagasi ja vaadata neid ootamatult tasumata jäänud arveid, on sageli ohumärke näha juba enne arve väljasaatmisi,“ lisab ta, selgitades, et see ei pruugi küll alati nii olla, aga enamasti on ettevõttel jäänud sellisel juhul arved maksmata ka teiste ettevõtete või riigi ees.

Kuidas Infopank andmeid töötleb?

Ettevõtte krediidivõimet hinnatakse varasema käitumise andmestiku põhjal, proovides ennustada võimaliku maksehäire tekkimise tõenäosust. Üldiselt võetakse hindamisel arvesse tegutsemisajaloo pikkust, finantsvõimekust, senist võlaajalugu ja seotud isikute tausta ja hiljutisi muutusi seostes.

Infopangas kogutakse Eesti ettevõtete ja võtmeisikutega seotud andmeid paljudest riiklikest ja avalikest allikatest, nagu näiteks äriregister, maksu- ja tolliamet, ettevõtete kodulehed ja otsekontaktid. Inkasso maksehäirete puhul on partneriks taust.ee. Kogutud andmetest moodustatakse süstematiseeritud ja terviklik infokogu, mille tulemusena leiab Infopangast iga Eesti ettevõtte ja otsustaja olulised andmed.

„Infopangas töötab pühendunud andmehaldustiim. Ühtsesse ja loogilisse struktuuri seotud infoallikad annavad kliendile hea ja usaldusväärse infotööriista,“ märgib Jõgi. Infopanga juht lisab, et infot kogutakse ka muudest avalikest infoallikatest ja otsekontaktidest, nagu leksikonid ja TOPid. „Leksikonide ja TOPide koostamise kujul on meil väga pikaaegne kogemus andmete töötlemises ning oleme rõõmsad, et sellised unikaalsed andmeallikad meie klientidele ka lisaväärtust suudavad luua.“

Uus ajastu infotöötlemises

Infoallikaid ja -töötlemise meetodeid tekib juurde tohutu kiirusega. Maksu- ja tolliamet on võtnud ette tänuväärse algatuse muuta neile laekunud ettevõtlusandmed avalikuks. Täna on avaldatud andmestik veel üpris õhuke, kuid sellegi baasilt saab päris hästi luua valdkonna arengut ja üksikute ettevõtete käekäiku esitav ülevaade.

„Mullu alustasime valdkonna konkurentsiraportite koostamist ja see leidis lugejates sooja vastuvõtu. Suutsime näidata valdkonna pikaajalisi trende ja jälgida üksikute ettevõtete liikumisi. Sellisel põhjalikul turuülevaatel on kindlasti oma koht, kuid paratamatult jääb see analüüs nn pildiks tahavaatepeeglis,“ lausus Jõgi.

Valdkonna kvartaliraportiga tuuakse esimest korda selline turuülevaade peaaegu reaalaega. Või siis vähemalt n-ö küljepeeglisse. Kvartaliraporti eesmärk on anda pilt lähimatest konkurentidest või peamise koostöövaldkonna ettevõtetest. „Soovime, et Teil ei jääks märkamata olulised sündmused, mis Teie valdkonnas viimase kolme kuu jooksul toimunud on. Aga me lähme siit veel edasi. Lisaks tähelepanu juhtimisele otsime pöördemomentidele seletusi ja lisame kommentaare,“ märkis Jõgi.

Digitellijale tasuta ligipääs Infopanga hõbepaketile

Äripäeva infopank on loodud, et tuua äri- ja finantsotsuste langetamiseks vajalik informatsioon parimal kujul ja mõistliku hinnaga juhi või spetsialisti töölauale, et kindlustada ettevõtte edu.

Äripäeva digitellija hõbepakett annab tasuta ligipääsu neljale Infopanga teenustele: •Ettevõtete taustainfo •Äriseosed •Ärianalüütika •Maksuraport