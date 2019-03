Biohaus kasutab tähtehitiste loomisel ESSVE kinnitusvahendite täislahendust

Hotellid Metropol, Lydia ja Hilton, Pirital asuv kortermaja Meerhof 2.0, mullu valminud T1 Kaubanduskeskuse Cinamoni kino, Arvo Pärdi Keskus – need on vaid mõned näited tähtehitistest Eestis, mille on teoks teinud ehitusfirma Biohouse koos kinnitusvahendite täislahendust pakkuva ESSVE Estoniaga.

Suurtel objektidel kergvaheseinte ja lagede ehitusega tegeleva Biohouse OÜ tegevjuhi Raido Graversoni sõnul on kvaliteetse töö eelduseks korralikud ja nõuetele vastava dokumentatsiooniga materjalid, kusjuures unustada ei tohi ka silmale nähtamatuid, kuid võtmetähtsusega detaile, nagu kinnitusvahendid. Biohouse on oma partneriks valinud kinnitustarvikute täislahendust pakkuva ESSVE Estonia.

Biohaouse OÜ tegevjuht Raido Graverson Arvo Pärdi Keskuses Foto: Julia-Maria Linna

„Peatöövõtja usalduse võidab see, kes ei aja tühja juttu, vaid teeb kvaliteetselt ära selle, mida lubab. Meie töös tagab suurepärase tulemuse kõigi osaliste pühendumus ja panus alates suurte kipsseinte ning ripp- ja moodullagede materjalide tootjatest kuni kvaliteetsete detailideni,” räägib Graverson, lisades, et kuigi kinnitusvahendeid on tihtilugu lõppviimistluses väga vähe näha, seisab nende najal tegelikult koos kogu ehitis.

Hetkel tegutseb Biohouse Ülemiste Keskuse laiendusel, kus ehitatakse uut Apollo kino. Samuti on ettevõte teinud kõigi Apollo kinode kipsitööd üle Eesti. „Meie viimane suurem objekt oli Arvo Pärdi keskuse kipsitööd, mullu aitasime ehitada T1 Kaubanduskeskuse Cinamoni kino, samuti oleme osalenud Metropoli hotelli, Tartus Lydia hotelli, Hiltoni hotelli ja Pirital asuva kortermaja Meerhof 2.0 valmimisel. Kõik nimetatud objektid on Eestis hästi tuntud ja kõrgelt hinnatud ning kõigi nende rajatiste puhul on omanikud seadnud tähtsamaiks kvaliteedi ja vastupidavuse, mida saab ainult parimaid töövahendeid kasutades,” sõnab Biohouse’i juht.

ESSVE Estonia juht Argo Luhaste täiendab: “On tõsi, et professionaalseks kasutuseks mõeldud kinnitustarvikuid eristab kodutarbijale mõeldud analoogist lisaks toote kvaliteediomadustele ka tootega kaasaskäiv dokumentatsioon, sealhulgas toimivusdeklaratsioon. Viimase väljastab tootja koos ETA sertifikaadiga, tuginedes sõltumatu osapoole läbiviidud katsetustele ja kasutades selleks Euroopa Liidus kindlaks määratud metoodikat.”

ETA sertifikaat ehk Euroopa Liidu Tehniline Hinnang (European Technical Assestment) on tehniline tunnistus, mis tõendab ehitustoote sobivust selleks otstarbeks. Sellise dokumentatsiooni olemasolul saab ehitaja olla kindel, et toote kasutamine tagab ehitise vastavuse kõigile kohalduvatele nõuetele.

Raido Graverson lisab: “Meie lähtume tööriistade ja materjalide valikul hinna ja kvaliteedi suhtest. ESSVE-l on see väga hästi paigas. Kuna tegemist on oma ala professionaalidega, tunnevad nad hästi turgu ja turg tunneb ka neid. Tõenäoliselt on Eestis väga vähe ehitajaid, kes ei kasuta ESSVE kinnitusvahendeid. Arvan, et teiste ehitajate puhul on nende valimine partneriks ainult aja küsimus, sest nad lihtsalt on parimad!”

Biohouse’i koostöö ESSVEga on kestnud aastaid ning Graversoni sõnul hindavad nad kõrgelt ESSVE asjatundlikku ja professionaalset suhtumist. „Kui vaja, tulevad nad oma mõõteriistadega objektile kinnitusvahendite kvaliteeti kontrollima – see on mõnikord täiesti möödapääsmatu keerukamate objektide, nagu kino lagede kinnitusvahendite puhul, kus ehitaja vastutus on äärmiselt suur. Hindame nende nõu ja abi kõrgelt, sest see annab meile võimaluse objektidel tööd kerge südamega teha ning olla kindel kvaliteedis.”

„Soovitan kõigil ehitajatel enne tööd veenduda, millist dokumentatsiooni konkreetsel objektil ehituskinnitustarvikute puhul nõutakse, ja vajadusel konsulteerida kliendihalduriga. ESSVE müügimeeskond on oma klientidele toeks nii kinnitusvahendi valikul kui ka suhtlusel erinevate pooltega, olgu selleks siis ehitusjärelevalve, projekteerija, tellija või peatöövõtja. Vajadusel teeme objektil kinnitusvahendite koormusteste, kasutades selleks spetsiaalset aparatuuri, mille mõõtetäpsuse on kontrollinud ja kinnitanud Metrosert. Lisakulu sellega meie klientidele ei kaasne – tegu on osaga ESSVE väärtuspakkumisest,” selgitab Luhaste.

ESSVE asub alates selle aasta jaanuarist uutes ruumides Tallinnas Laki tänav 6 ja Tartus Turu tänav 34b. Oma klientide paremaks teenindamiseks on Laki tänava esinduses sisustatud spetsiaalse demoruum, kus saab korraldada kinnitusvahendite katsetusi, et tagada toimiv ja turvaline kinnituslahendus objektil. Samuti on olemas koolitusklass, kus toimuvad koolituskalendri järgi tasuta loengud ja seminarid erinevatel ehitusvaldkonda puudutavatel teemadel, nagu ehitusseadustik, ehitaja vastutus võlaõigusseaduse mõistes jne.

Kinnitustarvikute täislahendust pakkuva ESSVE puhul on tegemist professionaalsetele ehitajatele suunatud kvaliteetse Rootsi kaubamärgiga, mille alla kuuluvad nii erinevad kinnitusvahendid kui ka tööks vajalikud tööriistad, tarvikud ja teenused. Üks klientide seas hinnatud eelis ESSVE toodete puhul on universaalne kinnitusvahendite hoiustamis- ja transpordisüsteem ESS­BOX, mis talub karmi põhjamaist kliimat ja peab vastu pidevale kasutamisele ehitusplatsi rasketes tingimustes.

