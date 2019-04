Kuidas panna üürikorter rohkem teenima?

Üüriärisse sisenedes võib äriplaani kavandada mitut moodi. Üks võimalus on panustada ühele või mitmele kahetoalisele korterile, mis on väga likviidsed ja üürnike seas enim nõutud. Teine variant on panna mängu kallis luksuskorter, mille eest saab küsida kõrget üürihinda. Kolmandaks võib panustada hoopiski lühiajalisele üürile, võttes abiks Airbnb või muu vahendaja, häid variante on teisigi.

Hoolimata sellest, milline on sinu ärimudel, leidub üks komponent, mis aitab pea alati suurendada üüriinvesteeringu atraktiivsust ja ühes sellega tootlikkust – üüripind, mis on sisustatud stiilselt ja tänapäeva inimese vajadusi arvesse võttes. Eesti sisustusbränd OCCO aitab sul sisustada oma üüriinvesteeringu muretult ja minimaalsete kulutustega.

Luksuslik ja läbimõeldud sisustuslahendus tõstab kinnisvara väärtust ja võimaldab küsida keskmisest kõrgemat üürihinda Foto: SV Trading OÜ

Näide 1: kahetoaline korter

Statistika järgi on suurem osa üürnikke noored inimesed, kes on alles hiljuti iseseisvat elu alustanud. Olles töötanud veel kaunis lühikest aega, napib neil vahendeid päris oma kodu soetamiseks. Seetõttu sobivad neile hästi väiksemad üürikorterid, mis on mõistlikus hinnaklassis. Kõige populaarsemad on kahetoalised korterid, mis peegeldub ka suures konkurentsis selliste korterite väljaüürimisel.

Selleks, et püsida konkurentsis ning et korter leiaks kiirelt üürnikud, tasub panustada sisustusele. See ei tähenda sugugi, et peaksid kulutama terve varanduse. OCCO kogemusel saab kahetoalise korteri stiilselt ja funktsionaalselt sisustada juba kõigest 9000 euroga ja seda koos köögimööbliga. Ettevõtte poole pöördudes tuleb sulle appi personaalne konsultant, kes koostab korterile atraktiivse täislahenduse, mille hind on samuti atraktiivne – soetades kogu sisustuse ühest kohast, naudid tarnijate pakutavaid soodustusi, mis kehtivad vaid OCCO täislahenduse klientidele.

Et korter leiaks kiirelt üürnikud, tasub panustada sisustusele Foto: SV Trading OÜ

Näide 2: luksuskorter

Noorte inimeste kõrval on teiseks suureks üürnike grupiks välismaalased, kes elavad Eestis ajutiselt ja kelle jaoks on üürimine kõige mõistlikum lahendus. Sageli on tegemist tippklassi spetsialistidega, kes saabuvad siia seoses kindlate töökohustustega, võttes kaasa ka oma pere. See sihtgrupp vajab ja saab võimaldada endale juba märksa uhkemaid elutingimusi. Kui oled investeerinud luksuskorterisse, tasub panustada just neile.

Vaadates Eesti kinnisvaraturgu, joonistub välja selge puudujääk kvaliteetselt ja maitsekalt sisustatud luksuskorteritest. Kalli hinna tingib enamasti kas hea asukoht või korteri keskmisest suurem pindala, ent korter ise on sisustatud üsna läbimõtlematult. Seetõttu on tänapäevaselt ja silmapaistvalt sisustatud korter oluline konkurentsieelis, mis võimaldab küsida keskmiselt 17% kõrgemat üürihinda. Nii on OCCO sisustatud korterite eest küsitud kuus keskmiselt 2200€.

Võid julgelt OCCO poole pöörduda, kui soovid oma üüriinvesteeringule luksuslikku ja läbimõeldud sisustuslahendust, mis tõstab kinnisvara väärtust ja võimaldab küsida keskmisest kõrgemat üürihinda. Personaalne konsultant pakub välja kõik vajalikud tooted ja lahendused, mille kogumaksumus on oluliselt soodsam, kui kõiki sisustusesemeid eraldi ostes.

OCCO aitab sul sisustada lühiajaliseks üüriks mõeldud korteri nii, et see näeb hea välja nii fotodel kui päriselus Foto: SV Trading OÜ

Näide 3: korter lühiajaliseks üüriks

Tänapäeval kogub üha enam populaarsust Airbnb stiilis majutus, kuna turistid hindavad vahetumat (ja mis seal salata, ka soodsamat) kokkupuudet kohaliku eluga ning koduseid mugavusi, mida hotellitoad ei paku. Kui oled otsustanud investeerida korterisse, mis teenib kasu lühiajalise üüri pealt, on potentsiaalse kliendi jaoks korteri visuaalne väljanägemine vaat et kõige olulisem kriteerium. Enamik lühiajalistest üürnikest ei saa korterit eelnevalt isegi mitte külastada, seega langetatakse otsus puhtalt fotode põhjal.

OCCO aitab sul sisustada lühiajaliseks üüriks mõeldud korteri nii, et see näeb hea välja nii fotodel kui päriselus. Kuna pakutav sisustus on ka väga kvaliteetne, püsib see nägus pikki aastaid. Nii saad oma korterile kõrgemaid hinnanguid ja meelitad ligi uusi kliente.

Nagu näha, saab üüriärile läheneda mitut moodi. Eelpool loetletud on vaid mõned võimalikest lahendustest ja kindlasti on veel teisigi häid meetodeid, kuidas üürikorteri abil kasumit teenida. Mis iganes äriidee sa ka valid – OCCO pakub sobivas hinnaklassis sisustuse täisahenduse just sinu korterile, muutes selle atraktiivseks ja tulusaks üüriinvesteeringuks.

Soovid abi korteri sisustamisel? Vaata täpsemalt siit.