Globaalse kodutarvikute brändi Tatkraft kogemus uutele turgudele sisenemisest

Üks suurimaid e-kaubandusega tegelevaid kodutarvikute tootjaid Euroopas on liikumas ülemaailmse laienemise suunas. Seitsme esimese aasta jooksul on Tatkraft arendanud oma ajakohaseid teadmisi edust veebiturul ja kasvanud iduettevõttest suureks tuntud brändiks Euroopas ja mujal maailmas. Samuti on Tatkraft kogunud teadmisi uutele turgudele sisenemisest, mille tulemusena on ettevõte aktiivne 21 riigis.

EMarketeri andmetel kasvas globaalse e-kaubanduse müük 2018. aastal 23% ja ennustatakse, et see kasvab iga aasta keskmiselt 20% kuni 2021. aastani. (Allikas: eMarketer)

Tatkraft kasutab oma tugevusi kasvavatel turgudel ning otsib aktiivselt uusi kohalikke partnereid, kes esindavad firmat kõige suuremates e-kaubanduse müügikanalites üle maailma. Ettevõte kasutab peamiselt kolme koostöövormi – frantsiis, vahenduskokkulepe ja litsentsileping. Tänapäeval on B2B hulgimüügi kaubandus muutumas – ainult toodete müümisest enam ei piisa. Suurepärast toodet peab toetama hea brändimine, selge positsioneerimine ning kõrge kvaliteediga tootefotod ja täpsed kirjeldused. Veebis peab kvaliteet olema veatu, sest vastasel juhul negatiivne tagasiside lõpetab müügi mõne kuuga.

Kõik uued turud nõuavad lokaliseerimist

Esiteks seisab ettevõte uutele turgudele sisenedes silmitsi organisatoorsete probleemidega: logistika, maksud ja kõik vajalikud dokumendid. Tatkraft

ASi jaoks on kõige aega ja kulusid säästvamaks taktikaks kujunenud uutel turgudel kohalike partnerite leidmine, kellel on teadmised vajalike nõuete kohta.

On mitmeid situatsioone, kus võib ka käibemaksu arvestamine ja sellest teatamine muutuda väga keeruliseks, sest selle tase on isegi erinevates Euroopa riikides erinev. Näiteks kui Eesti ettevõte ekspordib oma tooted Saksamaale, hoiab neid Poolas laos ja tarnib kliendile Austrias, siis käibemaksu kalkuleerimine ja raporteerimine võib muutuda väga keeruliseks ning nõuda palju ressursse, et see korrektselt sooritada. Isegi ilma riikide ja toodete vahelisi käibemaksu erinevusi arvestamata. Tatkraft on registreeritud käibemaksukohustuslaseks üheksas riigis Euroopas: Poolas, Saksamaal, Hispaanias, Austrias, Belgias ja neljas teises riigis.

Teiseks peab looma suurepärase sisu koostöös professionaalse SEO optimeerijaga ja kohalikku keelt emakeelena kõneleva isikuga. Tatkraftil oli mitu erinevat võimalust otsida prantsuse, hispaania, itaalia ja saksa keele kõnelejaid. Esimene valik oli palgata kaugtöötajad ja teine valik oli töötada koos neid keeli kõnelevate, kodumaalt Eestisse rännanutega. Globaalses perspektiivis töötavad mõlemad variandid edukalt.

Nüüdseks on Tatkraft loonud oma eduka toodete loomis- ja lansseerimisstrateegia, mida kasutatakse ka uute partnerite aitamisel uuele turule sisenedes. Enne turule sisenemist teostatakse ka põhjalik turuanalüüs, et välja selgitada, milliseid tooteid portfellist tasub uuel turul müüa.

ikolay Barbanov , Tatkraft ASi tegevjuht E-kaubandus on edukas nii täna kui ka tulevikus tänu oma paindlikkusele klientide, müüjate ja toodete poolest.

Mitmetel e-kaubanduse kanalitel on ka keeruline kuludekalkulatsiooni protsess ja paljud iduettevõtted kaotavad tuhandeid eurosid, sest nad ei tea või ei oska teha õigeid arvutusi. Tatkraft on väga agar oma koostööpartnerite aitamisel, et ennetada selliseid vigu algusest peale ja on valmis aitama partneritel luua ka oma ERP-süsteem.

Tatkraft ASi tegevjuhi Nikolay Barbanovi sõnul otsib firma hetkel 10 kuni 20 uut liiget oma meeskonda – osakonnajuhte, hulgimüügi ja e-kaubanduse müügi professionaale, turundusspetsialiste, analüütikuid ja hankespetsialiste.

