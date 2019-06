Via 3L: kvaliteetse külm- ja jahelaoteenuse pakkumiseks on oluline pikaajaline kogemus

Baltikumi juhtiv logistikaettevõte Via 3L OÜ tegutseb jahe- ja külmlaoteenuse pakkumisega aastast 2009. Ettevõtte müügijuht Margit Uus ja müügidirektor Sven Raismaa tõdevad, et pühendumus ja pikaajaline kogemus on ära tasunud, sest rahuloluuuringus hindasid kliendid nende jahe- ja külmlaoteenust suurepäraseks.

„Meie töö on tagada nõudlikule kliendile preemium-kvaliteediga teenus ja oleme õnnelikud, et kliendid oskavad seda hinnata,” ütleb Margit Uus. „Meiega lepingut sõlmides saab olla kindel, et peame antud lubadusi. Kvaliteedi osas me järeleandmisi ei tee ja kõrge klientide rahulolu ning teenuste kvaliteet on klientide seas hinnatud.”

Sven Raismaa lisab, et Via 3L grupi eesmärgiks on olla klientidele Baltikumis esmane valik. „Oleme usaldusväärne ja kvaliteetne logistikapartner, kes areneb pidevalt ja on oma tegevuses efektiivne, praktiline, aus ja läbipaistev. Areng on aastate jooksul olnud kiire ning meie fookuses on pakkuda veel paremat ja laiemat teenuste valikut, kasutades koostöös klientidega tänapäevaseid IT-lahendusi.”

Via 3L tegutseb Eestis kokku 41 000 m2 laopinnal, keskmiselt väljastatakse ühes kuus 17 000 saadetist. Ettevõtte kõige modernsem 6120-ruutmeetrine külmalao laiendus avati viis aastat tagasi Jüris. Üle poole Jüri laost moodustab külm- ja jaheladu, lisaks on olemas külmatunneli võimekus, millega saab toodetele teha 35-36 miinuskraadi juures šokikülmutust. Külm- ja jahelaost väljastatakse kuus keskmiselt 6000 tellimust.

Via 3L pakub lisateenustena kaupade tagastuse lahendust, pakendamist, kleebiste ja etikettide kleepimist, kauba arvelevõttu, transporti, aruandluseid, ostu- ja müügituge ning tolliteenuseid. Via 3L omab Eestis üleriigilist jaotusvõrgustikku, lisaks pakutakse klientidele transpordilahendusi kaupade tarnimiseks tarnijatelt Via 3L ladudesse. Ettevõtte kliendibaas on väga lai, alates jae- ja hulgi kaubandusest ning HoReCa sektorist, kuni tootmiste ja tööstusteni.

Usaldusväärne ja lai teenusevalik laseb klientidel keskenduda põhitegevusele

„Kõige suurema osakaalu meie tööst moodustab klassikaline laoteenus, mille lahutamatu osa on kaupade vastuvõtt. Kogu kaup, mis meie lattu vastu võetakse, läbib kontrolli: vaatame üle kauba visuaalse kvaliteedi, kogused ja säilitusajad ning fikseerime süsteemis nende partiinumbrid. See annab laoseisust ülevaate meile ja klientidele ning aitab kiiremini ja täpsemalt kaupa komplekteerida, laoseisu ning pakendiaruandluse raporteid luua. Suur osakaal on etikettimisel , turvamärgiste paigaldamisel ja promokaupade komplekteerimisel, mille juurde kuulub üldine kui ka tootegruppide põhine inventuur,” loetleb Raismaa.

Saadetiste komplekteerimine laos toimub vastavalt tellimustele ja tingimustele, mis sõltub juba kliendi kokkuleppetest lõpliku kauba saajaga. „Kogu tarneahel on lihtsalt jälgitav kauba vastuvõtust kuni sihtpunkti jõudmiseni. Jahe- ja sügavkülmutatud kaupade ladustamisel ning jaotusvedudel kontrollitakse elektroonselt temperatuuride vastavust vajalikule režiimile, et vältida temperatuuri kõikumisest tulenevat praaki,” selgitab Uus. „Tavatemperatuuri laos on suure osatähtsusega kliendid, kes tegelevad alkoholi maaletoomisega ja kellele pakutakse aktsiisilao teenust, millega kaasneb ülim täpsus ja seadusest tulenevate nõuete täitmine“.

Via 3L OÜ pakub oma klientidele ka kaupade vahendusteenust. Via 3L omab kauba ostu-müügi lepinguid jae- ja HoReCa klientidega, mis annab võimaluse teostada kauba müüki läbi Via 3L lepingute lõpp saajatele. Selle käigus jälgib logistikapartner teenuse raames arvete laekumist ning suhtleb vajadustel võlglastega, arhiveerib arveid ja pakub täisraamatupidamise teenust. Loomulikult on võimalik saata ka e-arveid.

Kuigi enamik tellimusi tehakse Via 3Li puhul täna elektrooniliselt läbi EDI-liideste, on ettevõttel võimekus võtta vastu ka paberil tellimusi väikefirmadelt, kes soovivad suhelda e-kirja või telefoni teel, mis tagab paindliku teenuse osutamise kliendi profiilist lähtuvalt.

„Pakkudes oma partneritele võimalikult laia teenustespektrit, annab see võimaluse neile omakorda tegeleda oma müügitegevuse ja kauba reklaamimisega,” ütleb Uus.

Võimalikult roheline logistika

Täna on ettevõttes suund 100% paberivaba tegevuse suunas. „Hakkame implementeerima paberivaba jaotusvedu ehk soetame autojuhtidele vastavad elektroonilised seadmed, mis asendavad pabersaatelehti. Meie rahvusvahelised veod toimuvad läbi grupi ettevõtte VIA 3L Speditioni, seega saab kõik teenused mugavalt ja kiirelt ühest kohast,” räägib Raismaa. „Püüame oma tegevuses olla igati keskkonnasõbralikud ja innovatiivsed.”

Via 3L 2014. aastal valminud jahe- ja sügavkülmlao ehitusel on kasutatud ära maksimaalselt tänapäevaseid lahendusi, et vähendada ökoloogilist jalajälge. Hoidmaks hoone energiakulusid madalal, kasutati ehitusel spetsiaalselt külmhoonetele mõeldud sandwich-paneele ja sõlmede lahendusi, kütmine ja soe vesi tuleb külmatootmisest tuleneva jääksoojuse pealt ning õues asuv laadimisala on köetav ehk aastaringselt soe ja puhas.

Hoone laoosas on kasutatud ainult LED-valgustust, mis annab kahekordse kokkuhoiuefekti – ühelt poolt kulutab LED vähem elekrienergiat ning teisalt ei tooda soojust, mis on külmlao puhul väga oluline. Elektrikatkestuse puhul saab hoonele lisada koheselt generaatori ning nii on ka pikemate võimalike katkestuste puhul klientide kauba säilimine garanteeritud.

Tänu võimalusele pakkuda klientidele teenust vastavalt aastaajale ning vajadusele, muudab Via 3L klientide püsivkulud muutuvkuludeks, sest kliendid saavad rentida paindlikult ladustamise pinda just sel hetkel, kui parasjagu vajadus on. Seetõttu on Via 3L portfellis mitmeid hooajalisi kliente, kelle laoressursi vajadus piirneb vaid mõne kuuga aastas.

Via 3L kuulub JNG Investments OÜ gruppi, kus töötab üle Baltikumi umbes 500 inimest, neist 250 Via 3L-is. Grupi aastane käive on 139 miljonit eurot, millest suurima äri, Via 3L-i käive on 12,5 miljonit. Sellest omakorda viiendiku moodustab külm- ja jahekauba osakaal. Ettevõtte töö käib vastavalt rahvusvahelistele sertifikaatidele: Via 3L-il on keskkonnasertifikaat ISO 14 001:2015 ja toiduohutuse sertifikaat ISO 22 000:2015.

www.via3l.eu