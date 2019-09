WaveComi pilveteenus 3.0 annab hübriidpilvele ja varundusele uue tähenduse

Eesti intelligentseima ja turvalisima serverikeskuse WaveCom ASi uus pilveteenuse arendus võimaldab hoida oma teenuseid erinevates andmekeskustes, luua hübriidpilve, kasutada pilve varundust ja üliturvalist avariitaastet. Spetsiaalne funktsionaalsus võimaldab niinimetatud tagasikerimisnupu abil tuua varundatud andmed tagasi ajahetkesse, kui need polnud veel lunarahanõudjate krüptoviirusega nakatunud.

WaveCom kasutab nii enda kui ka klientide andmete hoidmiseks ja varundamiseks turvalist ning mitmekülgset VMware vCloudi platvormi. Tegemist on pilvekeskkonnaga, kus saab vCloud directori portaalis oma servereid hallata ja erinevaid teenuseid kasutada.

„VMware vCloud päästab ettevõtte enda keskkonna loomisest, mis ei olegi enam tänapäeval moes ega kuigi kuluefektiivne. Kui teil on vaja vaid mõnda serverit luua, kuid kvaliteedile tavapärasest suuremad nõudmised, siis meie kaudu maksate VMware’i keskkonna eest alates 150 eurot, samal ajal kui ise taristut arendades tuleb samaväärse tehnoloogia ja kvaliteediga keskkonna hinnaks vähemalt 30 000 eurot,” räägib Liivak. Ettevõtete vajadused on erinevad, osa rahuldub ka soodsa hinnaga hariliku virtuaalse privaatserveriga, kuid need, kes soovivad kiiret, stabiilset, turvalist, kõrgkäideldavat ja nutikat lahendust, saavad nõudmised kaetud VMware vCloudi platvormil.

Pilveteenus täienes uue andmekeskuse, vCloud Availability 3, vCloud Multisite’i ja Cross VDC networkingu võimalustega

vCloud Availability on võimas varunduse, replikeerimise, migreerimise ja avariitaaste tööriist. Lisaks WaveComi andmekeskuste omavahelisele kaitsele saab selle abil varundada andmeid enda vSphere’i platvormile ning enda platvormilt WaveComi pilve. Kõike seda saab teha tavapärases vCloud directori keskkonnas, kus toimub ka virtuaalmasinate ja muude pilveteenuste haldus.

„vCloud Availability on hea rohi pahalaste vastu: kui krüptoviirus tungib ettevõtte andmetesse, saab tagasikerimisnupu abil serverid kerida sinna, kuhu on soov jõuda enne viiruse sissetungi. Ja seda saab kasutaja teha ise vCloud directori portaalis paari kliki ja mõne minutiga. See on efektiivne rohi tigedate viiruste ja ka failisüsteemi või andmebaaside suuremate rikete vastu,” selgitab WaveComi juhatuse liige, tegevjuht Kristian Liivak.

WaveComil on juba kogemus ettevõttega, kelle süsteemid viirusega nakatusid ning neil õnnestus tõepoolest reaalselt säilitada kõik oma need andmed, mis olid majutatud WaceComi pilveteenuses. Võimas, aga samas lihtne ja üliturvaline lahendus pakub tuge nii viiruste kui ka muude õnnetuste puhul, mis võivad ettevõtte infobaasile liiga teha.

Serverite varunduse andmed on kogutud mugavalt ühele ekraanile

Uue vCloud Availability 3.0 kasutuselevõtt toimub mõne minutiga. Seejärel on kliendil võimalik ühe keskkonna kaudu näha ühel ekraanil kõikide oma serverite varundust, olgu neid üks või viiskümmend. Andmete varundamine replikeerimisega käib ettemääratud automaatsusega. Nutikas replikeerimine liigutab ainult muutunud andmeplokke. Replikeerimine ei kasuta nagu enamik virtualiseerimise varunduse tarkvaralahendusi snapshot’e, mis suurema mahuga serverite kettaid friisivad ning tihtipeale andmebaasides ja rakendustes vigu põhjustavad.

Andmed säilivad täpselt nii, nagu klient on määranud, näiteks saab otsida üles andmed, mis on varundatud ka 24 päeva tagasi, olenemata sellest, mis nende andmetega edasi on tehtud. Serveritel on võimalik muutunud plokke replikeerida iga 5 minuti järel, mis tagab erakordse andmete käideldavuse.

„Seejuures on võimalik varundada servereid hübriidpilves – osa servereid hoida enda juures oma kontoris, osa meie andmekeskuses Endla tänaval või uues serverikeskuses Ädala tänaval ning andmeid serverite vahel turvaliselt kopeerida,” annab Liivak nõu. „vCloud Availability on suurepärane lahendus neile ettevõtetele, kelle serveripark on vananenud ja kes ei taha uutesse seadmetesse investeerida. Sellisel juhul on mõttekas minna üle meie pilveteenusele, kuid vananenud serverid ühendada meie pilvega vCloud Availapility on premises tarkvaraga ning suunata varundus sinna. Samuti saab enda vanemat vSphere’i süsteemi kasutada testplatvormina, kust virtuaalserveri põhikeskkonda üleminek toimub paari klikiga.”

WaveCom avas uue vCloudi serverikeskuse Ädala tänaval

Eelmise aasta sügisel Tallinnas Endla tänaval kõige moodsama tehnoloogia ning kõrgeimale käideldavus- ja turvanõuetele vastava serverikeskuse avanud WaveCom avas äsja teise pilvekeskuse Ädala tänaval turvalisas Riigi Infosüsteemide Ameti (Ria) majas.

„Ädala tänava serveripark ei ole varustatud sellise tipptehnoloogiaga nagu meie eelmine keskus, vaid sinna valisime põlvkonna jagu vanemate serverite klastrid, et olla meelepärane ka hinnatundlikumale kliendile, kes ei vaja tippkvaliteeti. Samas on kahe serverikeskuse jõudluse vahe tavainimestele märkamatu,” tutvustab Liivak ja lisab, et turvalisus ja käideldavus on tagatud mõlemal keskusel kõrgeimal tasemel. Andmekeskused on omavahel ühendatud nelja valguskaabliga, mille kanalite maht on 120 Gbit/s. Lisaks on Ädala andmekeskuse serverid mõeldud Disaster Recovery as a Service’i (DRaaS) klientidele, kes varundavad oma andmeid WaveComi pilve, et sealt saaks vajaduse korral startida õnnetuse puhul terve nende serveripark.

Teise keskuse avamine annab klientidele võimaluse hajutada oma servereid erinevatesse asukohtadesse. Selleks on kasutusel uudsed vCloud Multisite’i ja Cross VDC networkingu lahendused. vCloud Multisite võimaldab liita erinevate andmekeskuste vCloud directori kontod ühte keskkonda, kus on mugav kõike hallata. Cross VDC NSX-i abil saab luua mõlemas asukohas paiknevaid ja kättesaadavaid võrke ning teenuseid.

Serverite turvalisus ja käideldavus on jõudnud uuele, kõrgemale tasemele

WaveComi eelis on ka mugav iseteenindusportaal, kust kliendid saavad ise oma pilveteenuse parameetreid vastavalt vajadusele tellida ja muuta. Ettevõttel on ka õppevideod, kus on samm-sammult kirjas, kuidas servereid ja pilveteenuseid seadistada. Uue serveri loomine võtab aega vaid 15–20 sekundit ja see saab umbes minutiga täielikult töövalmidusse.

WaveComi hinnad on sarnased näiteks riigipilve omadega, kuid samas on neil kahel teenusepakkujal tuntav kvaliteedivahe. „Meiega on ühendust võtnud paljud riigiasutused, kes soovivad loobuda oma VMware’i tarkvara kasutavatest serveritest, sest nad ei soovi tegeleda oma süsteemide uuesti loomise ja varunduslahenduste otsimisega riigipilves, mille haldus ja funktsionaalsus VMware’i toodetele järele ei jõua. Kui ollakse harjunud hea lahendusega, siis enam nõrgemat ei soovita,” kõneleb Liivak. „Tänapäeva IT turvalisus ja käideldavus on tõusnud uuele, kõrgemale tasemele.”

Täna saab isegi infrastruktuuri tuua ettevõtte VMware’i platvormilt WaveComi vCloudi mugavalt tööd katkestamata. Ehk siis kolimine toimub reaalajas nii, et serverid töötavad, teenused toimivad ning virtuaalserver transporditakse töötavana WaveComi serverikeskusesse.

Liivaku sõnul on nende põhimõte keskenduda kõrgema taseme serveriteenuse pakkumisele. „Me ei taha olla need, kes hakkavad nullist jalgratast leiutama. Paljud teenusepakkujad on küll enamasti eelistanud tasuta platvorme, mida ise edasi arendada, aga meil ei ole selleks aega ega tahtmist. Professionaalne ja võimas VMware’i lahendus on mugavam ja meil on kompetentsi ning pädevust olla nende teenuse esindaja. VMware’i tarkvaralist andmekeskust kasutavad tänapäeval näiteks kõik Fortune 500 ettevõtted.”

Rohkem infot WMware vCloud availability kohta leiab siit.