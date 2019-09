Tallink Duty Free kaup peagi ka lennujaamas

Tallink Duty Free juhi Aimar Pärna sõnul on kogemused ja aktiivne töö teinud ettevõttest ühe suurima travel-retail-kaupleja maailmas ja viinud firma selles valdkonnas globaalselt 12. kohale.

Tallink Duty Free sünniaasta on 1996, kuid pardakaubandus sai alguse ajal, mil Soome ja Eesti vahel kündsid merd laevad Vanemuine, Georg Ots ja Tallink ning kaupade sisseost oli organiseeritud Soome Tallink OY poolt, kirjutab 11. septembril Äripäeva tellijatele ilmunud eriväljaanne Tallink 30.

Superpood Megastari pardal. Foto: Tallink

Kui algusaastatel olid pardakaubanduse müüdavaimad artiklid parfümeeria, kosmeetikatooted, alkohol ja maiustused, siis nüüdseks on nimekirja lisandunud rõivad, jalanõud, tehnika. “Kauba valikul lähtume sellest, mida konkreetse liini reisija ootab,” selgitab Pärna.

Eelmisel aastal omandas Tallink Grupp mitme tuntud moebrändi frantsiisiõigused Eestis ning suurendas seeläbi frantsiisisuhete osa oma kaubandustegevuses.

12 laeva, 365 päeva, 600 töötajat

Tallinki ja Silja Line’i laevadel on kokku 47 kauplust, milles kaubanduspinda 15 000 m2. Üha suurenev kaldakaubanduse osakaal on kergitanud ka maal asuvate kaupluste ja töötajate arvu. “Kaldal on Tallinkil praegu kokku 16 kauplust, seda nii Tallinna sadamas kui Tallinna ja Tartu suuremates kaubanduskeskustes.

Aimar Pärna Foto: Tallink

Aimar Pärna , Tallink Duty Free juht Näeme tulevikus laienemist kauplejana ka lennu­jaamadesse ja e-kaubanduses.

Selle eest, et kaubandus kaheteistkümnel Tallinki reisijaid vedaval laeval ja maismaal viperusteta sujuks, kannab hoolt 600 inimest, töötatakse kahes vahetuses ja 365 päeva aastas. Kaupade sisseostu ja turundusega tegeleb ühtekokku 50 inimest, tugiüksuses ja logistikakeskuses annab endast parima 67 töötajat. Viimased varustavad ka laevu ja hotelle mitte üksnes kaubandust puudutavate toodetega, vaid kõigega, et klient end hästi tunneks.

1000 tootebrändi, 800 partnerit üle maailma

Kaubavaliku asjus suheldakse tootjatega otse ja partnereid, kellega koostööd tehakse, jagub kõikjal maailmas. Aimar Pärna sõnul tegeletakse praegu umbes tuhande toote­brändiga ja suheldakse 800 partneriga. Müügikäibes annab ettevõtte tegemisi võrrelda selliste suurte reisikaubanduse keskustega, milleks on travel retail’i maailmas rahvusvaheliselt tuntud lennujaamad, nagu Paris-Charles de Gaulle, Frankfurt, Amsterdam, Taipei. “Aga hea käekäik ei lase meil puhkama jääda, sest arenemisruumi jagub ja alati saab paremaks minna. Tallink on olnud 30 aasta jooksul arenev ettevõte ja ei näe põhjust peatuda ka nüüd,” ütleb Pärna.

Laevapoetooted e-poe kaudu mugavalt koju

Alates 2017. aastast saab Tallinki laevapoetooteid e-poe kaudu ka koju tellida. E-kaubandusest on saanud kindel osa kaubanduses üldisemalt ja selle osakaal on globaalses mõttes kindlasti tõusuteel. “Usaldus on e-kaubanduse puhul vast kõige tähtsam mõiste, mis põhineb toodete kvaliteedil, tarnekindlusel, maksmise mugavusel. Tallinki e-pood pakub ostlemisvõimalust Eestis ja Soomes, lähiajal on teenus saadaval ka Rootsis ja Lätis,” räägib Tallink Duty Free juht lähiaja plaanidest. Olles reisikaubanduse maailmas suuruselt 12. kohal, näeb ettevõte tulevikus laienemist kauplejana ka lennujaamadesse. Võimalusi laienemiseks nähakse ka e-kaubanduses.

Tallinki laevapoetooteid saab e-poe kaudu ka koju tellida. Foto: Tallink

“Tallinki kaubanduse edukuse taga on töötajate pühendunud ja professionaalne töö ja seda nii laevadel, kauplustes, tugiüksustes. Suur tänu kõigile selle panuse eest. Kõige rohkem aga hindame oma kliente ja nende rahulolu on meile esmatähtis,” lausub Pärna.