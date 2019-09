Tallink heidab silma ettevõtmistele üle maailma

Tallink Grupi sihiks on globaalne laienemine ning kaldategevuste arendamine, kuid põhisuunaks jääb nüüd ja alati siiski meri, ütleb Eesti suurima ettevõtte juht Paavo Nõgene.

Maailmamerd, kus praegu ligi 810 miljoni eurose raamatupidamisväärtusega Tallinki logo lisaks Lääne­merele figureerida võiks, jagub küll ja küll. Toimuval hoitakse pilku peal, uuendusteks ollakse valmis ning soov oma konkurentidest samm ees olla on tugev, kirjutab 11. septembril Äripäeva tellijatele ilmunud eriväljaanne Tallink 30.

Paavo Nõgene Foto: Tallink

Tallinki ambitsioonikus rõõmustab ka tema suuremaid ja väiksemaid aktsionäre. Tallinki aktsia dividenditootlus koos aktsiakapitali vähendamisega oli 2018. aasta eest kokku 11%, mis paisutab kenasti ka paljude investeerimishuviliste eestlaste rahakotti.

Uuendustega võidab ka loodus

Innovatsioon on Tallinkile oluline ning sellesse on panustatud aastaid. Investeeringud laevade energiatõhusamaks muutmiseks ning uute ja keskkonnasõbralike aluste ehitamine on olnud pikka aega esmatähtis.

2022. aasta alguses hakkab Tallinna ja Helsingi vahel sõitma 212 meetri pikkune 2800 reisijat mahutav ning 250 miljonit eurot maksev laev. Shuttle-klassi kiirlaev hakkab peamise kütusena kasutama LNGd ning on kooskõlas kõikide praeguste ja tulevaste emissiooninõuetega. Keskkond ja loodus on see, mis uuenduste käigus üksnes võitma, mitte kaotama peaks.

Innovatiivsed eestvedajad

Tallinki soov on pakkuda oma klientidele kõige paremat teenust ja seda saab teha siis, kui hoida laevastiku keskmine vanus võimalikult noorena. Vaadates Tallinki praegust laevastikku, siis see ongi lähima Euroopa regiooni kõige noorem.

Läänemere turu liidrina on Tallinkil pea kümme miljonit klienti aastas, lojaalsusprogrammis 2,5 miljonit inimest, kes ettevõtte teenust püsivalt tarbivad. Maapealses tegevuses on Tallinkil neli hotelli, restoranid, hulk üksikpoode, kuid kompetentsi, mis merel saavutatud, saab päris kindlasti veelgi suuremal määral edasi arendada. Tallinki juhatuse uue liikmena alustas kevadel tööd Piret Mürk-Dubout, kes vastutab ettevõtte rahvusvahelise müügi ja turunduse eest kõigis kuues riigis. Samuti on tema edendada vastutustundliku ettevõtte strateegia arendus ning juurutamine.

Tallinki kaldakaubanduse parendamine sai suvel veel ühe tugeva juhi, kui lisandus Katre Kõvask, kes innovatiivse eestvedajana Tallinki meeskonnaga tekkinud plaanid ellu viib. Praegu on Tallinki tax-free-kaubandus mahu poolest maailmas 12. kohal.

Huvitavaid arendusi on Tallinkis oodata ka transiidiäris. Kuue-seitsme aasta pärast valmib Muugalt alguse saav Rail Baltic. Tallinki üks laev, mille kodusadam on Muuga, võimaldab suurendada kaubaveo mahtu.

Kuhu aastas pea kümmet miljonit reisijat teenindav ettevõte lõpuks välja jõuab, näitab aeg. Ruumi, kuidas nii merel kui ka maal veelgi suuremalt ja edukamalt tegutseda, jagub.

Tallink armastab start-up-ettevõtluse mõttemaailma

“Oleme teinud palju investeeringuid laevade energiatõhusamaks muutmiseks ja see kajastub ka numbrites – eelmisel aastal kulutasid Tallinki laevad 3,2% vähem kütust meremiili kohta, mis on konkurentidele suureks eeskujuks,” ütleb Nõgene.

Tallinki ja Tallinna Sadama koostöös valminud Tark Sadam on reisijate laeva pääsemise aega juba mitu korda lühendanud ja praegu käivad selle arenduse teise etapi tööd. Koostöös TalTechiga on plaan luua Targa Laeva kontseptsioon ehk kui inimene pääseb sõiduautoga check-in’ist läbi, informeerib arvutisüsteem, kuhu edasi suunduda ja kuhu parkida. See kõik teeb klientide pardale pääsemise palju kiiremaks ning mugavamaks.

Paavo Nõgene , Eesti suurima ettevõtte juht Soomest saabuvate inimeste arv pole tegelikult oluliselt vähenenud. Teiste maade, eriti Aasia, turistid on soomlaste Helsingist Tallinna tulekut kompenseerinud.

Sild Eesti ja Soome vahel

Nõgene sõnul on palju räägitud sellest, et soomlaste Eestisse reisimine on vähenenud, aga tegelikult ei ole Soomest saabuvate inimeste arv oluliselt vähenenud. Teiste riikide turistid, eriti ­Aasia ­­turistid, on soomlaste asemel Helsingist Tallinna tulekut kompenseerinud.

Soomlaste reisimisega seoses tuleb aga kindlasti tööd teha, et see taastuks. Eestis on kindlasti rohkem näha ja teha kui ainult Tallinnas. “Usun, et juba 2019. aasta teises pooles raporteerime soomlaste kasvavast tulekust Eestisse,” sõnab Nõgene.

Paavo Nõgene on Tallinki juht olnud veidi üle aasta. “Tegu on olnud suure õppimise ajaga. Mul on üks halb omadus, mis väga paljudele inimestele ei pruugi meeldida – kui hakkan midagi tegema, siis teen seda detailideni ja lähen mingites asjades, kus arvan, et peaksin teadma hästi palju, rohujuure tasandile.

Uue juhatuse esimehe aasta täis õppimist

Olen õppinud tundma Tallinki tegevust detailideni, külastanud kõiki laevu mitu korda, tutvunud inimestega, kuulanud nende rõõme ning muresid ja aidanud neid lahendada. Olen kohanud väga palju pühendunud, kirglikke ja ettevõtlikke inimesi, kes on selle ettevõtte kolmekümne aastaga üles ehitanud ning selle kuvandit edasi kannavad,” räägib juht. Küsimusele, kas ka laevandusfirma juhil endal on plaan alustuseks väikelaevakapteni load teha, vastab Nõgene, et tema laevasõidukogemused on seni piirdunud ja piirduvad ka tulevikus Pühajärve rannast aerupaadi laenutamise, sellega sõitmise ja päikesevõtuga.

Tallinki juhid läbi aja 1989-1994 peadirektor, kapten Peeter Veegen 1994-1996 peadirektor, kapten Ülo Kollo (1937-2019), aastail 1997–2016 oli ta peakapten ja 2016-2019 Tallink Grupi nõukogu nõunik 1996-2015 juhatuse esimees ja tegevjuht Enn Pant, alates aastast 2015 Tallink Grupi nõukogu esimees 2015-2018 juhatuse esimees ja tegevjuht Janek Stalmeister, aastatel 2018-2019 oli juhatuse liige 2018– juhatuse esimees ja tegevjuht Paavo Nõgene