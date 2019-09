Tallink on alati julgelt investeerinud

Investor Toomas

Tallinki aktsiaga seob mind pikk ajalugu

Investor Toomas: Enda väärtpaberikonto väljavõtet uurides näen, et tehinguid Tallinki aktsiaga olen teinud nii 2006. kui ka 2009. aastal ja mitmel korral hiljemgi. Olen ostnud, müünud ja siis jälle ostnud, müünud ja ostnud. Sekka saanud üksjagu ­dividende.

Seega tubli 13 aastat on Balti suurim börsifirma olnud minu jälgimisradaril ja vahelduva eduga ka portfellis. Praegugi vaatab minu kontolt vastu 16 000 laevafirma osakut.

Ehkki Tallinki aktsionäri staaž on mul üksjagu pikk, pean tunnistama, et suurt jõukust omanikusaatus mulle toonud ei ole. Aastate peale olen teeninud nipet-näpet mõned tuhanded. Oma augustikuises Äripäeva veergudel ilmunud pikemas kommentaariski kirjutasin, et Tallinki aktsia on ainult tugevatele: rikkaks sellega ei saa, kuid kui vähegi külma närvi säilitada, saab üsna mõõduka riskiga inflatsiooni löödud ja üht teist veel pealekaubagi. Kui aktsiate ostu eesmärk on suurema portfelli hajutamine nii nagu minul, julgen investeerimist soovitada küll.

Kindlasti on minul pirtsutamiseks märksa vähem põhjust kui neil, kes on Tallinki aktsiat hoidnud alates IPOst ja nõnda investeeringuga tänini ligi 30% miinuses (tõsi, dividende arvestamata).

Kui aastate eest hindasin Tallinki pigem kui kasvuaktsiat, kus väärtuse liikumapanev jõud on käibe kasv ja investeeringud, siis nüüd hindan börsifirmat pigem stabiilse väärtusaktsiana. Ettevõtte hindamises on minu jaoks seega esikohale kerkinud küsimus, kas ja kuidas suudab Tallink kasumit teenida ja sealjuures tihedas konkurentsis kasumlikkust säilitada. Praeguse teadmise pealt olen tuleviku suhtes pigem ettevaatlikult optimistlik ning viimased aastad annavad lootust stabiilsele dividendile.

Minu investeerimisteesi on Tallink vähemalt seni täitnud: on olnud kasvu, on suurenenud dividend ning kiiduväärt on seegi, et Tallinki uus juht on avalikkusega suhtlemisel üksjagu avatum kui tema eelkäijad. Seni, kui mu tees peab, püsin aktsionäride ridades edasi.

Investor Toomas on Äripäeva välja mõeldud tegelane. Tema käsutuses on reaalne raha, mida hakati 2002. aasta algusest investeerima aktsiaturgudele. Investor Toomase investeerimisotsused langetab Äripäeva börsitoimetus. 1.09.2019 seisuga oli investor Toomase portfelli väärtus 321 332 eurot.