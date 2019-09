Mida teha, kui isegi mõte suurpuhastusest tekitab masenduse?

Puhtus majas ei rõõmusta mitte ainult silma, vaid väldib ka allergiaid ning külaliste halvustavaid pilke. Mida aga teha, kui ainuüksi mõte suurpuhastusest hävitab hea tuju? Kui teie käed punnivad vastu mopi ja tolmuimeja võtmisele?

Smile Cleaning on valmis teile sel juhul lahendust pakkuma – puhastusettevõtte valmis teenusepaketid säästavad teid koristamise piinadest.

Mis on valmis teenusepaketid?

Puhastusettevõtte Smile Cleaning teenusepaketid on suurepärane võimalus viibida mitte ainult puhtusest sädelevas ruumis, vaid ka kokku hoida!

Pakettidel on 2 olulist eelist:

- Kokkuhoid. Teenuspakette arendades tegime need palju odavamaks kui individuaalsed puhastusteenused. Näiteks: Mini Cleaning paketi hind 75 m2 toale on 115 €, samal ajal kui sama suure korteri eraldi puhastusteenus 2 korda kuus on 149,85 €. Vahe on tuntav!

- Püsivus. Mõnel inimesel on keeruline harjuda sellega, et võõraid inimesi ilmub mitu korda kuus nende koju. Seetõttu võimaldame klientidele üht ja sama püsivat spetsialistide meeskonda. Kliendid saavad kindlad olla, et usaldusväärsed ja korralikud inimesed puhastavad teie korterit iga kord hoolikalt.

Pakume teile:

Mini Cleaningu pakett – kaks standardpuhastust kuus;

Base Cleaningu pakett – standardpuhastus igal nädalal.

Kuidas tellida puhastusteenust?

Nüüd saab Smile Cleaningu valmis teenustepakette tellida ilma varasema kohustusliku suurpuhastuse tellimuseta. Valige lihtsalt sobiv variant, klõpsake nuppu “Valmis teenuspaketid” ja tellige teenus veebilehelt smilecleaning.ee.

Soodsama hinna saamiseks tuleb teenuste leping sõlmida minimaalselt 3 kuuks. Teenusepaketi eest tasutakse kuu kaupa. Lepingu lõpetamiseks piisab, kui nädal enne lepingu lõppemist meid hoiatada.

Miks tasub valida Smile Cleaningu teenus?

- Smile Cleaning on üks väheseid ettevõtteid Eestis, mis on keeldunud kloori sisaldavate ainete kasutamisest. Ettevõte puhastusained sisaldavad vaid probiootikume. Meie vahendid on organismile absoluutselt kahjutud, need ei põhjusta allergiat ega hingamisteede ärritust. Meie püsikliendid on nende toodete erinevusest juba ammu aru saanud ja tellivad alati probiootikumidega puhastamise.

- Võimalus säästa. Nagu eelpool mainitud, on pakettide tasud palju madalamad kui üksikute teenuste puhul. Ei usu? Arvestage teenuste maksumus ise, kasutades meie saidil olevat kalkulaatorit.

- Esimesed 5 valmis teenuspaketti saab osta 10% soodsamalt! Selleks peate paketi tellimisel sisestama sooduskoodi Aripaev. Kiirustage, sest allahindlusega pakette on ainult 5!

- Meil on hoolikalt valitud töötajad. Uutele töötajatele on kandideerides seatud ranged nõuded.

- Ühe teenustpaketi ostmine ei tähenda pikaajalise lepingu sõlmimist, mida ei saa lõpetada. Lepingu lõpetamiseks piisab, kui üks nädal enne lepingu lõpetamist meid sellest hoiatada.

- Kinkekaardid. Soovite teha oma lähedasele kingituse ja vabastada ta kodutöödest – Smile Cleaningu kinkekaardid on teie jaoks! Meil on sertifikaadid väärtuses 60 €, 120 € ja 200 €.

- Kindlustus. Klientide usaldus ja austus on see, mis on meie jaoks eriti väärtuslik, seetõttu katame mööbli ja muude sisustuselementide kahjustuste korral kõik kulud täielikult.