Piisavalt väike, et rajada väärikat butiikhotelli ja piisavalt suur, et ehitada moodsat kaubanduskeskust

10. tegutsemisaastat tähistava ehitusfirma Vilcon Ehitus OÜ eestvedamisel on üle Eesti valminud ligi 90 objekti kogupinnaga üle 150 000 m2, neist silmapaistvamad on vahemerehõnguline kortermaja Valgre Residence Pärnus, omamoodi arhitektuuriga Hiiu Kaubanduskeskus Tallinnas, teada-tuntud GMP Clubhotell Otepääl ning liimpuitkonstruktsiooniga Arcwoodi tootmis-ja büroohoone Põlvas.

GMP Clubhotell Otepääl Foto: Maris Tomba

Teiste ehitamisel olevate objektide kõrval on täna jõudnud valmimisjärku Vilcon Ehituse senise ajaloo suurim, üle 22 000 m2 pinnaga Jõhvi Pargi Keskus ning põneva ja keeruka väljakutsena väärika ajalooga Friedheimi villa rekonstrueerimistööd Haapsalus.

Võrreldes algusaastatega on ettevõtte juhi Indrek Saare sõnul palju muutunud. „Alustasime rohkem lihtsalt peatöövõtu firmana, aga täna pakume teenust projekteerimis- ja ehitustöödest projektijuhtimise ning peatöövõtuni, kusjuures meie kaasamine projekteerimisse on aasta-aastalt aina suurema osakaaluga. See on väga positiivne trend, kui ehitaja osaleb juba projekteerimise ja kavandamise etapis, sest see aitab ära hoida mitmeid võimalikke vigu ning aja- ja rahakulukaid muudatusi. Kliendid tulevad Vilconisse oma idee ning soovidega ja meie aitame neil projekti otsast lõpuni läbi mõelda. See on usalduse küsimus.”

Indrek Saar , Vilcon Ehituse tegevjuht See on väga positiivne trend, kui ehitaja osaleb juba projekteerimise ja kavandamise etapis, sest see aitab ära hoida mitmeid võimalikke vigu ning aja- ja rahakulukaid muudatusi.

Tänu kogemustele projektidega alates büroo-, lao- ja eluhoonetest kuni spaa-hotellide ning kaubanduskeskusteni suudavad Vilcon Ehituse spetsialistid mõelda kaasa heade lahenduste leidmisele erinevatest materjalidest ja erineva otstarbega hoonete ökonoomsuse ning kasutusmugavuse osas. Samuti võetakse asjaajamismured klientidelt endale, näiteks juba projekteerimisest peale haldab suhtlust projekteerimistööde projektijuht kaasates protsessi vajadusel nii elektritööde kui eritööde (VKKVJ) projektijuhid, kellel on oluline panus kogu projekti efektiivses planeerimises.

Võrreldes varasemaga on ettevõte aktiivsem nii tehase- ja laohoonete kui ka näiteks kortermajade turul, pakkudes seejuures teenust oma emaettevõttele, kinnisvaraarendajale GMP Grupile. GMP Grupi juhatuse liige Ants Juhani nendib, et Vilcon Ehitus on suurepärane partner projekteerimisel ja ehitustööde korraldamisel. „Oleme koostööga väga rahul ning laseme meelsasti oma objektidega tegeleda kogemustega professionaalidel, keda saame usaldada, sest nad mõtlevad igas etapis meiega kaasa ning annavad julgelt soovitusi, kui on võimalik lõpptulemus veel paremaks ja efektiivsemaks muuta.”

Ants Juhani , GMP Grupi juhatuse liige Laseme meelsasti oma objektidega tegeleda kogemustega professionaalidel, keda saame usaldada, sest nad mõtlevad igas etapis meiega kaasa ning annavad julgelt soovitusi, kui on võimalik lõpptulemus veel paremaks ja efektiivsemaks muuta.

Vilcon Ehituse töökvaliteedi kõrget taset näitab ka viimastel aastatel võidetud auhinnad. Nii sai nende ehitatud Jakobi 38 kortermaja mullu Tartus kortermajade alagrupis parima ehitise tiitli. 2016. aastal võideti Eesti aasta puitehitise auhind Arcwoodi tootmis- ja olmehoone eest Põlvas ning 2015. aastal sama tiitel Pühajärve Puhkekodu biokatlamaja ehituse eest.

ASi Sillamäe sadam, ASi Silsteve ja ASi Pühajärve Puhkekeskuse nõukogu esimeest Tiit Vähit seovad Vilcon Ehitusega väga pikaajalised koostöösuhted. „Meie koostöö Vilcon Ehituse inimestega algas juba enne ettevõtte enda juriidilist sündi, ligi 20 aastat tagasi Pühajärve Puhkekeskuse uueks loomisel. Seejärel renoveeris Vilcon meile Tallinnas Suur-Karja 5 ajaloolise hoone ja ehitas kohvik-restoran C'est La Vie. Loomulikult on nad kõige rohkem meile ehitanud Sillamäel, kus oleme koostöös renoveerinud palju vanu tootmishooneid ja ehitanud uusi. Oleme tulemustega rahul.”

Vähi lisab, et tema ettevõtete iga-aastaste investeerimisprojektide hulka kuuluvad nii suured infrastruktuuriehitised kui ka väiksemate tootmishoonete ehitamised ning renoveerimised. „Vilcon on keskmise suurusega, hästi juhitud ehitusfirma, nende juhtide silm küünib ehitusobjektide detailsete asjadeni välja, nad on operatiivsed, paindlikud ja garanteerivad alati hea kvaliteedi,” ei ole ta kiitusega kitsi.

<strong >Tiit Vähi</strong> , AS Sillamäe sadam, AS Silsteve ja AS Pühajärve Puhkekeskus nõukogu esimees Vilcon on keskmise suurusega, hästi juhitud ehitusfirma, nende juhtide silm küünib ehitusobjektide detailsete asjadeni välja, nad on operatiivsed, paindlikud ja garanteerivad alati hea kvaliteedi.

5 fotot

Noored toovad ettevõttesse värsket verd, vanad tegijad toetavad kogemusega

Vilcon Ehituse edu alus on Indrek Saare sõnul paindlikkus ja väga tihe koostöö nii tellija kui ka koostööpartneritega. Ta nendib, et sarnaselt käsil olevale pisikesele, kuue numbritoa ja restoraniga Haapsalu butiikhotellile on Vilcon Ehitus teiste ehitusfirmade seas justkui butiikehitaja – ollakse väikesed, paindlikud ning kohandatakse projekte vastavalt tellija vajadustele ja seda koostöös projekteerijatega, kelle abita oleks keerukas ehitusvaldkonnas edukalt tegutseda.

Üheks heaks partneriks on Vilcon Ehitusel arhitektuuribüroo Proge OÜ, kellega koostöö sai alguse 2010. aastal Tallinnas asuva Koidu 1/Paldiski maantee 9 kortermajade projekteerimisega ning see on kestnud tänaseni. „Ilmselt on koostöö kestvuse aluseks jäänud meeldiv omavaheline läbisaamine ning teineteiste suhtes ka töiselt väga respekteeriv hoiak,” nendib arhitekt Margus Maiste. „See on iseenesest aidanud vältida konfliktseid situatsioone, mis meie tööga paratamatult kaasnevad. Nii ongi koostöö jäänud meie jaoks küll asjalikuks ja professionaalseks, kuid samas on säilinud ka iga kord kohtudes koosolekute lõbusus ja rõõm. Mõnede inimestega lihtsalt ongi väga meeldiv koostööd teha!”

Paljud Vilcon Ehituse töötajatest on olnud ettevõttega seotud algusest peale. Rõõmu teeb aga Saare sõnul ka see, et juurde on lisandunud palju noori, kelle värske veri ja vastuvõtlikkus innovaatikale tasakaalustavad kogemustega töötajate maailmavaadet. Muide, ettevõtte osanikud Indrek Saar ja Kuldar Ilus on ehitusvaldkonnas töötanud juba üle 20 aasta.

Vilcon Ehitus tegutseb üle Eesti Haapsalust Otepää ning Pärnust Sillamäeni, ettevõtte kontorid asuvad Tallinnas ja Viljandis. „Majade printimiseni maailm küll tõenäoliselt niipea ei jõua, kuid traditsiooniline ehitus täiustub ja tõhustub pidevalt. Meile on oluline neid trende jälgida ning ajaga kaasas käia. Sama oluline on meie jaoks tegutseda seadusekuulekalt ning paberivabalt, mis omakorda lihtsustab meie enda ja koostööpartnerite tööd.”

Vaata ka vilcon.ee