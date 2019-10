Hansadoor 20 aastat tõstuste ja väravate maailmas

Hansadoor on 20-aastase kogemusega ettevõte, mille põhitegevuseks on aiaväravate ja garaažiuste tootmine ja müük. Hansadoor on ainuke Eestis, kes toodab nii aiaväravaid, garaažiuksi, rulluksi kui ka tõkkepuid ning suudab pakkuda seeläbi läbipääsudele terviklahendusi.

Ettevõttes töötab 11 inimest, kellele lisanduvad edasimüüjad ja alltöövõtjad. “Tootmine asub meil Sauel, aga müüme üle Eesti ning ekspordime ka Soome ja Rootsi,” lisab ettevõtte omanik, asutaja ja arendusjuht Andres Tiks. Hansadoor on 20 aastaga lisaks suurtele omandatud kogemustele kasvavanud laia tootevaliku abil üheks eesrindlikumaks ettevõtteks oma valdkonnas.

Hansadoor omanik, asutaja ja arendusjuht Andres Tiks

“20 aastat on pikk aeg ja see tagab nii enesekindluse, usalduse kui ka kvaliteedi.”

Hansadoor on ettevõtte omaniku Andres Tiksi sõnul esmases mõistes just tootja, aga kuna kogu tarneahel on Hansadooril enda kontrolli all, siis sellega tagatakse ka toote kvaliteet tootmisest paigalduse ja hoolduseni.

“Konkurents on tinginud selle, et järjest rohkem tuleb tähelepanu pöörata toote ja teenuse kvaliteedile ning toodete valikule. Maailm on järjest rohkem muutumises, inimeste harjumuste ja trendidega tuleb kaasas käia. Turult tuleb saada pidevalt tagasisidet, et kohanduda ja reageerida. Kui tööstusukse puhul on oluline lihtne uks ja madal hind, siis eraklientidele on oluline toodete valik ja välimus, millega oleme selgelt esirinnas,” kinnitab ettevõtte omanik Andres Tiks. “Aasta-aastalt oleme tegelenud tootmise suurendamise ja toote kvaliteedi parandamisega. 20 aastat on pikk aeg ja see tagab nii enesekindluse, usalduse, kui ka kvaliteedi.”

“Maailm on järjest rohkem muutumises, inimeste harjumuste ja trendidega tuleb kaasas käia.”

“Lapsepõlves ei õnnestunud pika pusimise peale jalgratta kiilu odava vahendiga parandada ning isa nõuandeid järgides tuli välja, et metallitöö juures on vaja piisavat täpsust ja õiget materjalivalikut, kui on soov saavutada eesmärki ja kestvat kvaliteeti.” Andres Tiksi sõnul on sealt tekkinud ka huvi masinate ja mehhanismide vastu kuni robootikani välja.

“Peale keskkooli läksin õppima Tallinna Tehnikaülikooli masinaehitust ning kõik, mis oli seotud toodete projekteerimise ja turustamisega, oli põnev teema.” Tehnika arenguga on püüdnud ta end pidevalt kursis hoida ning tänapäeval ka elektrooniliste ja digitaalsete lahendustega. “Peale ülikooli suunati mind praktikale Talleksisse, mis tootis traktoreid üle kogu Nõukogude Liidu. Turg ja vajadus nende toodete järgi oli selgelt hääbumas ja see pani mind mõtlema sellistele toodetele, mis oleksid turul atraktiivsed. 1990. aastate alguses ei olnud toodete valik nii suur kui tänapäeval, aga pidev tehnoloogiline areng käsikäes enesearenguga oli minu jaoks loomulik.”

Lisaks tehnilisele taibule oli oluline omandada ka ettevõtlusega seotud kogemusi. “Tööturuametis olin spetsialist, mis andis kogemuse ka ettevõtluse olemusest ning paar töökohta tootmisettevõtetes andsid arusaama toodete arendamisest ning kui pikk võib olla näiteks ühe toote elukaar.” Nii tekkiski Andres Tiksil 1999. aastal mõte asutada finantspartnerite abiga oma tootmisettevõte.

“Alustasime siinsamas Sauel samades ruumides. Esialgu oligi ainult arvuti ja äriplaan.”

“Alustasime siin samas Sauel samades ruumides. Esialgu oligi ainult arvuti ja äriplaan. Eks partneritel olid tootmisruumid enda ettevõtlusest juba olemas. Kõik minu tehnilised kogemused ja nende ettevõtluskogemus said üheks ning sai alustada stabiilselt toodete tootmise ja turustamisega. Algul oli vaja kaasata laenukapitali tegevuste finantseerimiseks, aga tol ajal toimus laenude tagasimaksmine suhteliselt kiiresti ja kõigest mõne aastaga,” meenutab Andres Tiks oma ettevõtte algusaastaid.

“Arengut mõjutas hiljem tugevalt majanduskriis, mis jättis firma arengule oma jälje ja pani otsima uusi võimalusi. Suunasime just siis tähelepanu ekspordile, mis aitas tol hetkel Eesti ehitusturu mõõnast üle. Osalesime Skandinaaviamaades kohalikel messidel ja kasutasime EAS-i tuge oma toodete tutvustamiseks ning partnerite leidmiseks. Näiteks Skanska Ehituse AS, mis oli Eestis oma tegevust lõpetamas, liigutas projektijuhid Rootsi, kes jätkasid ka Rootsis olles meie käest toodete tellimist, mis lihtsustas tuntavalt Rootsi turule sisenemist. Soome turg avanes samuti läbi tutvuste, sest Soome turgu iseloomustab see, et nende ehitajad ja ettevõtjad tunnevad Eesti tausta ja hinnataset ning otsivad ise siit tootjaid ja partnereid. Aasta-aastalt oleme tegelenud tootmise suurendamise ja toote kvaliteedi parandamisega ning nüüd on vaja viia lai tootevalik massidesse.”

“Soome turgu iseloomustab see, et nende ehitajad ja ettevõtjad tunnevad Eesti tausta ja hinnataset ning otsivad ise siit tootjaid ja partnereid.”

Hansadoori väga lai tootevalik ning mitmekesisus on tingitud sellest, et on pööratud tähelepanu erinevatele tarnijatele ning oluliselt mitmekesistatud garaažiuste paneelide valikut ning aiaväravate materjalide valikut.

Andres Tiks toob esile, et alumiiniumväravad on nii kliendile kui ka tootjale mõistlikumad ja soodsamad: “Terasmaterjali kasutus oli levinud juba aastakümneid. Klientide usku terasesse oli raske murda, sest arvati, et alumiinium on kallim ja nõrgem. Tegelikkus on selline, et alumiinium on paremini töödeldav, ei roosteta ning on tunduvalt kergem ehk ei vaja paigalduseks kraanat.”.

Tiks kirjeldab ka uhkusega firma laialdast tootevalikut: “Garaažiuste paneelide valik on igale maitsele puiduimitatsioonist kuni vase ja roostevaba terase välimuseni välja. Lisaks roostevabast terasest aknad ja laserlõikusega tehtud ornamendid on järjest kasvav trend, tingituna inimeste soovist oma maja välimus unikaalseks ja kordumatuks teha. Nüüd on võimalik tänu laserlõikamise tehnoloogia arengule ka aiaväravaid tellida unikaalse kujundusega, lisaks tüüpilistele aiavärava täidistele nagu seda on klassikaline laudis või varbtäidis.”. Ta lisab asjatundlikult: “Tööstuslikul poolel oleme täiendanud lisaks tõstuksele oma toodete valikut kiirrullustega, tuletõkkeustega ja voldikustega.

Tänapäeval kliimaprobleemidega seoses on järjest olulisem ka energiakadude vähendamine. Kiirrulluksed võimaldavad avasid kiiresti avada ja sulgeda, et soojakadusid vähendada ja kaubavoogusid kiiresti liigutada. Tõkkepuud on järjest kasvav trend seal, kus aiavärav ei ole otstarbekas oma kaalu ja hinna tõttu. Seega on tõkkepuu soodsam lahendus, mis on vastupidav suurele koormusele ning tagab kasutaja jaoks kiire läbipääsu.”

Tiks meenutab, et 20 aasta jooksul on olnud juhtumeid, kus klient ise soovib toote projekteerimises kaasa lüüa: “Klient soovis panna tõstukse pahupidi käima ja just õuepoole vihma ja lume kätte. Klient on küll kuningas, aga mitte kõik soovid pole täidetavad.”.

“Tänapäeva inimese jaoks on aina olulisem oma toodete juhtimine distantsilt ja mugavalt.”

“Hetkel oleme staadiumis, kus tõesti mehaanilistele toodetele on lisandunud tugevalt ka elektrooniline osa, nagu mootorid, automaatikad ja nende juhtimisseadmed kuni äpiga juhtimiseni välja. Tänapäeva inimese jaoks on aina olulisem oma toodete juhtimine distantsilt ja mugavalt.” Tiksi sõnul on korterelamutes, kus on vaja reguleerida suurel hulgal autode parkimist, GSM ehk mobiiliga avamine kõige mugavam ja kokkuhoidlikum viis.

Kui on oluline, et läbipääs oleks isikustatud ja ainult kindlatele isikutele nii kodus, ettevõtetes kui ka riigiasutustes, siis selleks on parim lahendus sõrmejäljelugeja. “See ei eelda, et inimesel peab midagi kaasas olema ega sõltu ka telefoni töötamisest. Tihtipeale kipuvad lapsed oma võtmeid ja telefone kaotama ning siis on vaja sissepääsuparoolid ja -koodid kõik ümber mängida, et kadunud võtmete või telefoni leidja ei saaks läbipääsu kurjasti ära kasutada,” lisab Andres Tiks. “Kiirustavas ühiskonnas unustavad inimesed sageli oma garaažiukse ja aiavärava sulgeda ning maja valvestada – selleks on meil olemas lahendused, mis neid operatsioone automaatselt teevad.”

Hansadoor on 20 aastat esindanud BFT ja Somfy kaubamärki Eestis, mis pakuvad Hansadoori vahendusel parimaid automatiseeritud lahendusi, mis pakuvad võtmed kätte lahendusi majale ligipääsu osas, et saaks juhtida väravat, ust ja kõike muud ühest telefonirakendusest. Somfy on 50-aastase ajalooga Prantsusmaa ettevõte, vaieldamatu turuliider selles valdkonnas. Somfy toodab mootoreid kõigile ustele, ruloodele, kardinatele – kõigele, mis on seotud avade avamise ja sulgemisega ning päikesekaitsega.

“Viimaste aastate trendiks on, et kõik tooted ja seadmed peavad olema juhitavad ühest telefonirakendusest.”. Hansadoor on tulnud turule Somfy targa kodu lahendusega Tahoma, mis suudab juhtida väravaid, uksi ja kardinaid, aga ka erinevate teiste tootjate ventilatsiooni ja küttesüsteeme. “Kogu maailma tootjad liiguvad äpiga juhtimise poole ning täiustavad neid võimalusi pidevalt,” lisab Tiks. “Kindlasti on tulevik selline, kus inimesel on üks unikaalne kiip või silmaiiris, mis seda turvalisust veelgi suurendab, aga praegu on äpp piisavalt mugav ja taskukohane lahendus, mis jääb meiega veel pikkadeks aastateks.”

“Mõistsin, milline jõud peitub kollektiivis ning kui oluline on meeskonnatöö ja üksteise toetamine.”

Ettevõtte iseloom peegeldab meeskonna nägu. “Pädevus omal alal on oluline. Kohe algusest peale olen ma ise osalenud nii arenduses, tootmises kui ka paigalduses,” seletab ettevõtte omanik, kuidas tööprotsesse mõistes on võimalik töötajaid ja nende tegevusi paremini juhtida.

“Kõiki tehnilisi peensusi pole kõigis valdkondades võimalik ära õppida, aga piisav mõistmine tuleb abiks ning oluline on ülesandeid delegeerida ning seejuures oma töötajaid ja nende oskusi usaldada,” räägib Tiks ja lisab: “Ülikooli praktika ajal töötasin ühes Soome tootmisettevõttes ning sealt sain ettekujutuse, milline võiks üks töökeskkond välja näha. Mõistsin, milline jõud peitub kollektiivis ning kui oluline on meeskonnatöö ja üksteise toetamine. Kindlasti kehtib ka siin tõde, et ettevõte on nii tugev kui tema kõige nõrgem lüli.”

“Hansadoori eesmärk pikas perspektiivis on olla kindel ja usaldusväärne partner oma klientidele, pidevalt täiustades oma tootevalikut ning koolitades personali, et olla turuliider oma valdkonnas. Hansadoori saab usaldada, sest 20-aastase kogemusega Hansadoor on olemas ka 10 ja 50 aasta pärast.”