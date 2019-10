Gowri Style House – Eestis valmistatud meesterõivaste pereäri fenomen

Gowri Style House on elegantne kooslus, kus ühes majas saavad kokku hubane meesterõivaste salong, rätsepatöökoda ning särgimeistrid. „Milleks oodata mingit spetsiaalset sündmust, et kvaliteetne ülikond selga tõmmata? Iga päev on tähistamist väärt,“ ütleb stiilimaja noor juht Gowri Grand, kes koos isa Lauri Grandiga Tallinnas Rüütli tänaval asuvas äris toimetades veatult šikid ja stiilsed välja näevad. Sohval on koha sisse võtnud ka Style House´i perenaine Gerli Grand.

Foto: Raul Mee

Gowri Style House’is puhumas uued tuuled

Gerli: Gowri Style House on pereettevõte, millega on seotud juba kolm põlvkonda. Kõik tööd ja tegemised on peresiseselt ära jaotatud, et igaüks saaks rakendada just oma tugevusi. Mina olen ideede generaator, Lauri viib asju ellu ja Gowri on nagu sündinud perfektse stiilitajuga. Mina ja Lauri oleme eesotsas olnud aastaid, kuid tunneme, et on aeg Style House’i juhtimise ja kogu Eesti turu müügi ohjad üle anda Gowrile, kelle kõrval asub vankumatult tema naine Shanti Grand.

Lauri: Oleme oma elu pühendanud kahele asjale – äri ja perekond – näidanud oma lastele, et kõik on võimalik, kui sul on piisavalt pühendumust ja järjekindlust.

Gowri: See omakorda ei tähenda aga seda, et vanemad asjaga enam ei tegeleks, pigem vastupidi – neil on aega ja võimalust ette võtta suuremaid projekte. Minu juhtida jääb vanalinnas oleva Style House’i käekäik ja olen selle võimaluse üle äraütlemata tänulik. Gowri kui bränd on väga suur osa minust.

4 fotot Foto: Karli Saul

Kuidas Gowri bränd endale nime sai?

Gerli: Elasime enne poeg Gowri sündi Lauriga Indias, tegime roadtrip’i ja sattusime Gowri-nimelisse templisse. Muidu me templites ei käinud, aga sinna astusime sisse, saime sealt põhjapaneva kogemuse. Nimel on põnev mütoloogiline taust ka ja kui poiss sündis, tundsime, et just see talle sobibki. Üsna samal ajal lõime ka ettevõtte ja saime aru, et nimi sobib ka brändile.

Gowri: Gowri tähendab kedagi, kes on vastupandamatu, kellele ei saa „ei“ öelda.

Eesti suurettevõtted otsivad allhangete saamiseks lahendusi Aasia turgudelt, kuid teie laienete ja võtate töötajaidki juurde.

Lauri: Nii on. Ajal, mil paljud Eestis kahanevad, meie laieneme. Kliendid armastavad Eestis tehtud asju, meie armastame oma inimesi ja tuleb tunnistada, et oleme ühtlasi ka ise suurimad oma toodete fännid. Oleme alati pisut vastuvoolu ujunud, me ei tea Eesti rõivadisaineritest mitte kuigi palju – meie juured on rohkem Inglismaa meesterõivastuse ajatus klassikas. Oleme uskunud samas, et ajame õiget asja. Seni pole sisetunne petnud.

Gerli: Meie jaoks on olnud oluline, et me lapsed mõtleks globaalselt ja kosmopoliitselt, mitte ainult oma mätta otsast, see tähendab, et Eesti ei ole maailma naba.

Gowri: Lähinädalatel jõuab müügile esimene minunimeline valmisülikondade kollektsioon, kus kohtuvad tippkvaliteet ja mugavus. See on meie uus label, kus kangad on peenvillased, voodrid viskoosist ja pintsakutel tugevduseks hobusejõhvid. See, mida loome, on väärtus ja kvaliteet ning õnneks osatakse seda üha rohkem ka hinnata.

Gerli: Gowri on kallis bränd ja mitte ainult sellepärast, et see on meile ka kalliks maksma läinud. Üks meie populaarsemaid tooteid on kurioossel moel Gowri kinkekaart. Inimestele tuleb Gowri meelde, kui nad soovivad kinkida kellelegi kallile inimesele midagi hinnalist. Miks mitte lubada endale parimat.

Miks peaks mees, kes harjunud teksapükste ja mugava T-särgiga, selga tõmbama ülikonna?

Gowri: Sellest tundest ja emotsioonist saab kõige paremini aru siis, kui mehel see hea ja hästiistuv ülikond seljas on. Kui oled stiilselt riides ja tunned end samal ajal rõivastes hästi, kajastub see su enesetundes, tegudes, otsustes ja otseselt ka edus. Mees ei peaks hea välja nägema üksnes ärikohtumistel ja pulmapeol, vaid iga päev. Me soovime, et meie naised säraksid, kuid miks peaks ühe ilusa naise kõrval olema torssis ja väsinud mees?

Gerli: Meie püsiklientide listis on pea pooled naisterahvad. See juba näitab, kui oluline on naistele, et nende mehed kenad välja näeksid. Mina olen siin, et seista naiste eest – miks peavad naised ennast kogu aeg sättima, aga mees võib olla nii, nagu voodist tõusis? Omast kogemusest ütlen, et kui ei saa oma mehega elegantselt riietatuna väljas käia, jääb osa sinust seda alati taga igatsema.

Lauri: Iga päev on pühitsemist väärt. Elu tuleb elada suurelt.

Kas ülikond passib ikka igale mehele?

Lauri: Absoluutselt! Selle, et see ideaalselt istuks, garanteerivad meie rätsepad. Nende funktsioon on panna Style House’i sisse astuv mees vastavalt tema kehakujule riidesse. Ka kõik meilt ostetavad valmisülikonnad vaatab rätsep üle ja teeb vajadusel parandusi. Meie jaoks on oluline, et kõikidele meie klientidele istuksid ülikonnad nagu valatult.

7 fotot Foto: Raul Mee

Gowri: Kui mees ülikonda igapäevaselt kanda ei soovi, siis tuleb mängu smart casual pintsak ja erinevatest komplektidest püksid. Minu enda garderoobis on umbes neli ülikonda, mida omavahel sobitada annab ja mis teeb kokku üle kümne erineva look’i. See on see, millest võiks alustada iga mees – paarist-kolmest kvaliteetsest ülikonnast, millega n-ö mängida saab.

Kuidas aitate neid, kes oma stiilis ja soovides kindlad pole?

Gowri: Mees astub stiilimajja sisse ja üheskoos asumegi arutama, milline on tema personaalne stiil või milline ta sooviks välja näha. Meie esimesel korrusel on salong, teisel tegutsevad rätsepad. Kohapeal valmivad ka mõõdusärgid, mis kliendi keha järgi õmmeldakse. Siin valmivad just sellised rõivad, mis istuvad valatult just konkreetsele inimesele.

Lauri: Ja teisest küljest, oleme pidanud seda oma kohuseks koolitada ka järeltulevat põlve maitseka ja stiilse riietamise suhtes. Oleme käinud loengusarjaga Tallinna koolides, rääkides klassikalise riietumise ABCst ja etiketist.

Gerli: Riietusse paneb suhtuma nagu meie aastatetagune sõber Bill vanalt healt Inglismaalt, kes oli pensionär, kes elas napist töötu abirahast. Kui ta aga välja läks, nägi ta alati välja nagu tõeline rikas härrasmees. Kui su püksid on viigitud ja kinganinad läigivad, lähed sisse igast uksest. Nii oli talle vanaisa õpetanud.

Mis teie ettevõtet teistest omataolistest eristab?

Lauri: Meie võlu on individuaalsus, kiirus ja sealjuures väga hea kvaliteet. Inimesed, kes meie juures töötavad, on meie olnud pikki aastaid. Meie pearätsepmeister on 70aastane Aleksander Nikolajevitš – oma ala absoluutne tipp.

Gowri: Spetsiaalselt meestele suunatud Style House’i, kus tooted kohapeal mõõdu järgi valmivad, Euroopas enam kahjuks nii lihtsalt ei leia. Selles suhtes on meie Style House unikaalne. Mehed, kes meid leidnud on, ei piirdu enam ammu üksnes ülikonna tellimisega, vaid saavad Gowri Style House’ist käsitsi valmistatud mõõdukingi, mantleid ja isegi vabaajapükse. Rääkimata ühe särgimeistri poolt otsast lõpuni õmmeldud mõõdusärkidest, millest osa saavad külge Gowri poolt Eestis patenteeritud Õnnesärgi sildi.

Mis järgmiseks?

Lauri: Meie tee on olnud alati ja jääb ka edaspidi olema ajatu klassika tänapäevases võtmes. Kui rääkida sammudest, siis miks mitte viia sama kontseptsioon Londonisse. Vaata, äris läheb hästi siis, kui sa tegeled täpselt selle valdkonnaga, mida sa tõesti väga armastad. Meie armastame oma ettevõtet ja usume, et see paistab ka väljapoole.

Vaata ka gowri.eu