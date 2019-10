Veel ei ole hilja planeerida talviseid raieid

Majandamata mets ei kogu väärtust, vaid hoopis vastupidi. Metsa majandamata jättes kaotad nii ajas kui rahas, sest üleküpsenud mets ei tekita lisaväärtust ei loodusele ega Sulle kui metsaomanikule. See-eest õigesti majandatud metsast saab tulu nii täna, kui jätkub seda ka järgmistele põlvedele.

Foto: Isaac Pascual Gutierrez

Metsa majandamine ei ole keeruline, kui sul on õige partner, kes abistab ja nõustab. Paraku tuleb ette, et metsaomanik võib sõlmida endale kahjuliku tehingu müües metsa odavamalt, kui oleks reaalne metsa väärtus. Telefonis kuuldud ilusat juttu ei tasu uskuda. Iga metsavahendaja-helistaja ainus eesmärk on metsaomanikult kinnistu või raieõigus võimalikult odava hinnaga kätte saada, et see siis vaheltkasuga edasi müüa. Ära tee teadmatusest enda jaoks kehva tehingut!

Täna on kogu info metsa kohta leitav ka internetist erinevatest registritest ja infopankadest ning metsa hinda saab vabalt kalkuleerida ka kontorilaua tagant lahkumata.

Kõik metsafirmad ei tegutse alati metsaomaniku huvides ja peavad enda majanduslikke huve olulisemaks, kui metsa seisukorda peale tööde lõppu. Sellisel juhul sekkub ka Keskkonnainspektsioon, kes kontrollib raietööde korrektsust ja vajadusel alustab väärteomenetluse. Ilma vastavate kogemuste ja teadmisteta võib seline vaidlus osutuda metsaomanikule kulukaks.

Oksjonil raiet müües võib kindel olla, et leidub just see ettevõtte, kes kõrgeimat hinda pakub. Igasugused kokkulepped ja kokkumängud on ausas ja avatud oksjonikeskkonnas välistatud, sest osalejad ei tunne teineteist ja kõik pakkumised on salajased. Üldjuhul tõusevad enampakkumisel hinnad kuni 40% kõrgemaks, kui omanikule varasemalt oli pakutud, seejuures on Timber AS-i teenustasu vaid 5% oksjoni lõpphinnast.

5 fotot Foto: Isaac Pascual Gutierrez

AS Timber on ainus metsaettevõte, kelle eesmärk metsaomanikuga ühine – saada metsast maksimaalne tulu selliselt, et metsaalune jääks peale tööde lõppu eeskujulikku seisukorda.

Timber vastutab kõikide timber.ee oksjonikeskkonna kaudu müüdud raieõiguste tööde teostamise korrektsuse eest. Timber ei vii lihtsalt ostjat ja müüjat omavahel kokku, vaid juriidiliselt on ta metsaomaniku jaoks raieõiguse omandaja, kes müüb oksjoni sulgumise hetkel raieõiguse edasi oksjoni võitjale, ehk tööde teostajale. Selline lahendus tagab selle, et metsaomanikul on alati õigus AS Timber poole pöörduda pretensioonide esitamiseks ja Timber on sõlminud siduvad lepingud metsafirmadest ostjatega, paljude firmadega on sõlmitud ka juhatuse liikmete või omanikega eraisikute käenduslepingud, et võimalikud probleemid saaksid kindlasti lahendatud või kompenseeritud.

Metsaäris on summad suured ja pettasaamise oht samuti suur. Ilusa jutu asemel tuleb mõelda loogiliselt, usaldada targemate nõu, oma kogemust ja kaaluda fakte. Kellele iganes on Timber.ee oma oksjonikeskkonna loogika lahti seletanud, on nõustunud, et see on ainuõige viis, kuidas oma metsa raieõigust müüa. Timber on abistanud juba rohkem kui 500 tarka metsaomanikku. Tee Sinagi arukas otsus!

Kui ka Sina soovid oma raieõigusele või metsakinnistule parimat hinda ja vastutust teostatavate raietööde eest, siis võta ühendust AS Timber spetsialistidega! Vajadusel saad abi ka metsamajandamiskava tellimise või metsateatise täitmiseg. Metsaomanikele on konsultatsioon tasuta!

Millest alustada? Alustada võiks metsa hindamisega. Selleks võta ühendust AS Timber metsaspetsialistidega! Kontaktid leiad kodulehelt timber.ee