Arvestatav hulk Eesti ettevõtete WiFi-võrke on korralikult turvamata

Telia Eesti küberturbe valdkonna juht Aigar Käis tõdeb, et kohalike ettevõtete poolt kasutatavate WiFi võrkude olukord on turvalisuse vaates ebaühtlane.

Käisi sõnul on üsna palju kasutuses muutmata vaikeparoolidega ja turvamata võrke ning pahatihti käitub osa ettevõtteid sarnaselt eraisikutega, luues endale võrke ise ja seejuures üsna loominguliselt.

„Näiteks arvatakse, et võimas seade tagab hea WiFi levi, mistõttu keeratakse tugijaama signaali tugevus põhja. Sellega aga tekitatakse väga palju müra, mis mõjutab negatiivselt nii oma võrgu kasutajaid kui ka naabreid ning tulemuseks on halb kasutajakogemus,“ sõnas Käis.

Õnneks on selle kõrval ka positiivseid näiteid. Kuna ettevõtted väärtustavad oma töökeskkonnas üha enam „juhtmevabadust“, disainitakse oma WiFi-võrke korralikult, et vabaduse nimel ei peaks tegema kompromisse kvaliteedi ja turvalisuse vaates. Samuti peab Käis positiivseks, et ettevõtted, kelle jaoks on kvaliteetne ja turvaline võrk oluline, pöörduvad selle rajamiseks spetsialistide poole. Selleks on mitu põhjust. Esmalt on vabade raadiosageduste eeter sageli „müra täis“ ning seda kasutatakse üsna ebaefektiivselt. Teisalt on võrguparoolide haldamine keerukas ning lihtsustatud lähenemine ei taga turvalisust.

„Kasutajasõbralikud lahendused on küll olemas, kuid nende juurutamine eeldab planeerimist ja pädevust,“ märkis Käis.

Tema kinnitusel on turvalise WiFi võrgu rajamine ettevõttele kokkuvõttes ka odavam, kuna sellega kahandatakse võrgu kuritarvitamise võimalust. Näiteks on ligipääs firma võrku turvatud töötajate kataloogiga, mistõttu ei pea kasutama jagatud püsiparoole, mille muutmine on tülikas. Tänu sellele ei saa ka võõrad kuritarvitada ettevõtte ressursse, olgu selleks siis krüptoraha kaevandamine, ligipääsuparoolide varastamine, pahavara levitamine või väljapressimine.

Samuti on oluline tähele panna, et kui ettevõttes on kasutusel salasõna-põhine ligipääs firmasisesele WiFi võrgule, et tohi selle paroole kindlasti jagada külaliste ega äripartneritega. Selle asemel tuleks luua külalistele eraldi WiFi võrk, kus puudub ligipääs ettevõtte andmetele.