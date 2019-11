Miks tasub igapäevase töö tegemiseks valida äriklassi sülearvuti?

Äriklassi sülearvutid on eelkõige mõeldud kasutajatele, kes vajavad usaldusväärset seadet rohkemaks kui lihtsalt aja veetmiseks ja internetis käimiseks. Teisisõnu on need masinad loodud igapäevase reaalse töö tegemiseks.

Foto: Unsplash, Annie Spratt

Mida see tähendab?

Kuna jutt käib töö tegemisest, kehtivad äriklassi sülerile võrreldes kodukasutajatele mõeldud seadmetega ka natuke teistsugused nõudmised. Nimelt ootab kasutaja seda tüüpi arvutilt, et seade on usaldusväärne, peab kaua vastu ega vea alt ka kriitilisel hetkel. Seega peab äriklassi arvuti olema füüsiliselt vastupidav, varustatud tööks vajaliku tarkvaraga ning pidama vastu igapäevaseid pikki töötunde.

Loodud kestma

Äriklassi arvutite valmistamisel on üldjuhul kasutatud vastupidavamaid materjale ja komponente. See tähendab, et seadme korpus ja raam on füüsiliselt tugevad ning palju läbimõeldumalt kokku pandud. Nii ei paindu arvuti korpus seda nurgast tõstes, ega vääna selle käigus emaplaati. Samuti on selline arvuti palju vastupidavam füüsilisele kulumisele ehk vähem on probleeme korpuse koledaks muutumisega. Samuti on tugevamaks muudetud ekraani hinged ning ka klaviatuur kestab ja ei kipu aja jooksul nuppe kaotama. Tugevam on ka pealmine kaas, mis tähendab, et sellele survet avaldades ei kandu see koheselt ekraanile edasi. Veel võib esile tuua jahutuse, mis on efektiivsem ja ehitatud nii, et need alad, kus on käed, oleksid võimalikult jahedad. Seega – kuigi välimuselt võib-olla mitte nii edevad, on äriklassi masinad olemuselt asjalikumad.

Sama välimus, erinev sisu

Väga suured on ka äriklassi sülearvutite konfigureerimise võimalused. Seega võib sama nime ja välimusega masin olla oma sisemise protsessori, mälu ja salvestusruumi osas täiesti erinev. See on nii seetõttu, et iga klient leiaks oma vajadustele sobiva võimsusega seadme. Teisalt aga saab sel viisil muid komponente unifitseerida ning pikema aja jooksul kasutada. Sealjuures on kõik kasutatavad osad võrreldes kodukasutajate arvutitega palju hoolikamalt valitud ning arvuti on tõesti mõeldud igapäevase töö tegemiseks ning pidevaks kaasas kandmiseks.

Tarkvara ja turvalisus

Palju on tähelepanu pööratud ka seadmete turvalisusele ning haldamise võimalustele. Nii on näiteks sõrmejäljelugeja pigem standard kui erand. Samuti on arvutid sageli selles suhtes veekindlad, et klaviatuurile kogemata sattunud vedelik voolab ilma suuremat kahju tegemata korpuses olevate aukude kaudu välja. Tarkvara poole pealt on aga kasutusel Windows-i Pro-versioonid, mis võimaldavad seadmeid keskselt paremini hallata ja on turvalisemad pakkudes näiteks kõvaketta krüpteerimise ehk Bitlockeri funktsionaalsust.

Muud eelised

Kuna äriklassi sülerid on mõeldud töö tegemiseks, on neil sageli olemas ka dokkimisvõimalus. Seega saab kõik töölaua taga olevad juhtmeid kasutavad lisaseadmed nagu monitor, printer jne ühendada dokiga ning selle omakorda kiirelt arvutiga. Nii ei pea iga kord juhtmeid eraldi ühendama. Veel tasub tähele panna, et palju pikem on ka selliste arvutite garantii. Reeglina on see kolm aastat, kuid midagi erilist ei ole ka 5 aasta pikkune garantii ja seda ka ärikliendile. Võrreldes paljude sülearvutite ärikliendile kehtiva 12 kuu pikkuse garantiiperioodiga on siin suur vahe. Ja isegi kui odavamatel äriklassi arvutitel on vaikimisi ärikliendi garantii pikkuseks 12 kuud, saab seda tavaliselt pikendada.

Kellele?

Kokkuvõttes on äriklassi sülearvutid eelkõige mõeldud kasutajatele, kes vajavad usaldusväärset seadet rohkemaks kui lihtsalt internetis käimiseks. Seega – kui on näha, et arvuti hakkab igapäevaselt korralikku kasutust saama ning ootus on, et see kestaks ja oleks seejuures pika garantiiajaga, tasub kindlasti äriklassi seadme poole vaadata.

