Olulised põhjused, miks vaadata üle, kes on sinu IT-partner

Uut suurimat eestimaist IT-taristu ettevõtet eristab teistest kompetentside komplekt, kliendilähedus ja see, et tegu on parima teenindusega IT-ettevõttega Eestis.

Konkurentsiamet andis 31. oktoobril rohelise tule MAX123 ja Võrguvara ühinemisele. Mida see tähendab ning miks kaks konkurenti leivad ühte kappi panna otsustasid?

Võrguvara juhatuse liige Jüri Reitsakas ja MAX 123 nõukogu liige Ivo Suursoo

Käeoleva aasta juulikuus istusid laua taha MAX 123 esindajad eesotsas nõukogu liikme Ivo Suursooga ja Võrguvara esindajad, keda juhtis juhatuse liige Jüri Reitsakas. Teemaks kahe ettevõtte võimalik ühinemine. Kohe tundus, et see liit oleks võit-võit tehing.

Sai selgeks, et mitte üheski teises Eesti IT-infra ettevõttes ei oleks sedavõrd ühtlast tipptasemel kompetentsi serveriruumist ja võrgust kuni lõppkasutaja seadmeteni ning IT-juhtimisest kuni lahenduste elluviimiseni välja.

„Sündinud on suurim eestimaine ehk Eesti kapitalil põhinev IT-infraettevõte. Me katame üheskoos ühe kliendi terve IT-vajaduse,“ kommenteerib Ivo Suursoo olulist sündmust turul.

Edaspidi võib klient niisiis kindel olla, et ta ei pea IT-teenuse saamiseks mitme erineva ettevõtte uksele koputama hakkama. Vaid internetiühendust ja programmeerimise rätseplahendusi uus ettevõte ei paku.

Teenuste ja toodete portfellide ühendamisest sündiv sünergia lubab edaspidi teenindada kõiki era- ja avaliku sektori ettevõtteid, hoolimata suurusest.

Eeliseks pühendumine

Turul on ka välismaiseid suuri tegijaid, kuid klientide seas läbi viidud uuringud on näidanud, et MAX123 puhul on väga hinnatud nende pühendumust kliendile.

„Suurtes ettevõtetes võib juhtuda, et räägid oma murest ühele inimesele, kes delegeerib selle järgmisele ja sa pead uuesti rääkima. Väga keerulise probleemi puhul võid ka kolmandale inimesele seletada. Meil on igal kliendil konkreetne inimene ja saad murele lahenduse,“ selgitab Suursoo. Ta nendib aga, et nende kliendid, kuuldes plaanist Võrguvaraga liituda, hakkasid muretsema, et kas nüüd hakatakse käituma ka nagu suurettevõte. „Oleme võimelised pakkuma paindlikku teenust edasi,“ kinnitab Suursoo ja lisab, et siinsed suurimad ettevõtted kipuvad olema Soomest või Rootsist juhitud ning rangete protsessidega. „Meie teeme agiilsuse ja paindlikkuse ettevõtetele kättesaadavaks. Me otsustame Eestis, kuidas Eesti klienti teenindada.“

Vaid tegudelt suur

Huvitav on see, et nii MAX123 kui Võrguvara tajutakse turul suuremana, kui nad tegelikkuses on. Ka liitunud ettevõttes jääb nende töötajate arv veidi enam kui 50 inimese peale.

„Kahe peale kokku planeerime 2019. aastal 12 miljoni eurost käivet. Ilusaid unistusi on meil palju, aga neist saab rääkida juba õigel hetkel,“ räägib Jüri Reitsakas.

Kuidas suudetakse aga lugematul arvul nimekaid kliente teenindada nii vähese arvu töötajatega? Märksõnaks on efektiivne rollijaotus ja paindlikkus. Ükski inimene majas ei ole tippspetsialist vaid ühes kitsas valdkonnas. Ta võib olla pilveturvalisuse tippekspert, aga ta teeb muudki. Ülesandeid annab jaotada, sest välja on töötatud korralikud sisemised protsessid ja metoodikad.

Kujutage nüüd ette, et ainuüksi MAX 123 kliendilisti kuulub ligi 17 500 väikeettevõtet, lisaks veel üle 1000 keskmist- ja 180 suurfirmat.

Ermo Kiisk, uue ettevõtte finantsjuht (MAX 123 juhatuse liige), Jüri Reitsakas, uue ettevõtte nõukogu liige (Võrguvara juhatuse liige), Tauno Telvik, uue ettevõtte tegevjuht (Võrguvara müügijuht) , Ivo Suursoo, uue ettevõtte nõukogu liige (MAX 123 nõukogu liige)

Kliendid hindavad

IT-teenuse tarbijad hindavad teenusepakkuja puhul enim süstemaatilist lähenemist ja pühendunud ressurssi, selgus ettevõtte poolt läbi viidud kliendiuuringust. Ühtlasi selgus, et neid kahte seostati selgelt ka nende endiga. See oli väga positiivne signaal. Kolmandana hindasid kliendid kõrgeid partnerlustasemeid tehnoloogiatootjate poolt. Selle toob võimsalt uude ettevõttesse sisse Võrguvara, kel on tootjatega saavutatud eliittase. Suuri avaliku sektori ettevõtteid, Tallinna Sadama ja TalTechi sarnaseid püsikliente oleks ilma selleta ka võimatu teenindada.

Võrguvara soodustab suhtlemist

Võrguvara on disaininud, ehitanud ja toetanud oluliste, töökindlate ja turvaliste infovõrkude loomist. Nad on olnud paljude organisatsioonide ning ettevõtete omavahelise turvalisuse ja kiire suhtluse soodustajad ja põhitegevuse toetajad.

„Oleme pidevalt otsinud võimalusi oma kliente paremini teenindada, pakkuda võimalikult täielikku kvaliteetset teenuste- ja lahenduste valikut. Ühinemine on neis otsingutes järgmine etapp,“ räägib Jüri Reitsakas.

Seinast seina sektorid

Uuel ettevõttel on kliente väga erinevatest sektoritest. Lisaks ministeeriumitele, omavalitsustele ja riigiametitele ka Kaitsevägi ning Politsei- ja Piirivalveamet. Kliendibaasis on nii ülikoole, koole kui lasteaedu, aga ka panku, kindlustusfirmasid ning haiglaid.

Neid hindavad ka meediaettevõtted, kaubanduse valdkonna tegijad ning erinevad IT-firmad. Viimaste seas näiteks Skype Technologies, Nortal ja Playtech Estonia. Oma teenuseid pakutakse ka Eesti logistikas olulistele tegijatele nagu Tallinna Lennujaam, Tallinna Sadam ning Eesti Raudtee.

Neli olulist küsimust

Kui uus klient tunneb huvi ettevõtte teenuste vastu, siis püütakse leida vastused neljale küsimusele. Kus ollakse? Kuhu minna soovitakse? Kuidas sinna jõuda võiks? Ja kuidas protsessi ka edaspidi käimas hoida? Niisiis viiakse läbi audit või väiksemate ettevõtete puhul analüüs. Kui vajadus ja hetke olukord on teada saadud, siis leitakse järgmise sammuna lahendus. Edasi teostatakse vajalikud tööd ning järgneb ka haldamine. Loomulikult, kui klient teab täpselt, millist lahendust või seadet ta vajab, siis ei hakata auditit peale suruma.

„Me soovime alati selgelt aru saada kliendi vajadustest. Alati on nende mure taga mõni äriprotsess. Meie kliendihaldurid on võimelised aru saama, mille jaoks üks või teine IT-lahendus mõeldud on. Ärist tuleb aru saada. Läheneda tuleb süsteemselt,“ rõhutab tehnikadirektor Andres Vallistu.

Oluline on siinjuures see, et uus ettevõte võtab loodu eest vastutuse ning mitte ükski seade ega lahendus ei välju sealt ilma kõrge turvalisusastmeta.

Nimi muutub

Ettevõttele on plaanis leida ka uus nimi. “Tuleb alustada puhtalt lehelt,” on firma turundusjuht Raul Pero veendunud. See protsess on pooleli, sest enne oli vaja juriidiline pool korda ajada ning konkurentsiametilt ka lõplik nõusolek kätte saada. Nüüd on see olemas. Nime vahetusega soovitakse ka rõhutada, et tegemist ei olnud ülevõtmise vaid reaalse ja ka sisulise ühinemisega. Järgmise aasta esimeses kvartalis peaks uus brändikontseptsioon valmis saama.

Ühinenud ettevõte kolib ka ühisele pinnale, Veerenni Keskusesse, kus ka praegu asub MAX 123 kontor. Suurem pind vabaneb Kuku- ja teiste raadiojaamade lahkumisel kolmandal korrusel ja sinna ühiselt kolitaksegi.

Ühinenud ettevõtte peamine eesmärk on olla oma klientidele selliseks partneriks, et IT-infra osas kedagi teist vaja ei lähegi. Ja seda pikkadeks aastateks. Teist sellist kompetentside komplekti ühelgi teisel turuosalisel lihtsalt ei ole.

MAX 123 ja Võrguvara meeskond esimese ühiselt korraldatud ürituse „Võrgunduse ja infoturbe Foorum 360°“ lõpetamisel

Uue ettevõtte kolm põhitugevust

Unikaalne kompetentside komplekt – mitte üheski teises Eesti IT-infra ettevõttes ei ole sedavõrd ühtlast tipptasemel kompetentsi serverruumist ja võrgust kuni lõppkasutaja seadmeteni ning IT juhtimisest kuni lahenduste elluviimiseni.

Meie tippspetsialistid on kliendile lähedal – Eesti suurimad IT-infra ettevõtted kipuvad olema Soomest või Rootsist juhitud ja pigem rangete protsessidega, samas päris elu on üsna mitmekülgne, meie toome kõrge kompetentsi kliendile võimalikult lähedale. Teeme agiilsuse ja paindlikkuse kesk- ja suurettevõtetele kättesaadavaks, me otsustame ise Eestis, kuidas Eesti klienti teenindada nii, et kompetents oleks kättesaadav kohe, mitte läbi mitme kõne/kirja/inimese.

Parima teenindusega IT ettevõte Eestis – kesk- ja suurettevõtete jaoks on IKT kahetasandiline – esmalt kompetentne tehnoloogiapartner, aga samavõrra kriitilise tähtsusega on lõppkasutajate rahulolu ja see sõltub enamjaolt teeninduse tasemest, MAX 123 on täna soovitusindeksi järgi Eesti IT-ettevõte number 1.

Oranžiga on toodud Võrguvara ja sinisega MAX 123 kompetentsid enne ühinemist

Võidavad kõik osapooled

Kui Võrguvara tugevus on olnud alati võrk ja infoturve, siis MAX 123 toob ühisettevõttesse juurde pilvetehnoloogia ja serveriruumi alast kompetentsi. Kuigi muutus tugevamaks ettevõte, siis tegelikult võidab sünergiast eelkõige klient.

