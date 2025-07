Kaitseliidu esimene ründedroonide hange takerdus vaidlusse

Kaitseliidu seni suurim ründedroonihange on takerdunud vaidlusse, kus üks osalejast kahtleb, et hanke võitnud droonid on nii võimekad, nagu väidavad nende tootja, edasimüüja ja Kaitseliit ise.

„Meie eesmärk on, et riik hangiks asjad, mis päriselt ka töötaksid,“ ütles hanke vaidlustanud drooniarendaja LendurAI juht Siim Maivel . „Me teame, et osa (hankes nõutavatest) võimekustest on väga raske saavutada.“