Tagasi 17.07.25, 15:10 TOP 3 ideed: millistesse aktsiatesse tasub praegu investeerida Aktsiaturud liiguvad oma tippude juures, InvesteerimisFestivalil käidi välja päris mitu ideed, kuhu võiks aasta teisel poolel raha paigutada.

USA turg pakub kaupleja Igor Dorošenko sõnul oma suuruse tõttu teiste turgudega võrreldes rohkem võimalusi.

Foto: Simo Sepp

“Aktsiad on praegu kallid. Eriti head aktsiad. Veelgi kallimad olid need vaid dotcomi mulli ajal,” selgitas kaupleja, investor ja YouTube´i kanali Trader Igor D autor Igor Dorošenko, kellel on aktsiaturgudel tegutsemise kogemust 18 aastat.