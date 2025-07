Tagasi 18.07.25, 06:00 Andres Pulver: linnainimese aia taha tuulikuid ei ehitata Sügisestel kohalikel valimistel kerkib kindlasti teravalt päevakorrale tuulikute (ja ka suurte päikeseparkide) teema, kuid kas see ka valimistulemusi mõjutab, on iseasi, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Lääne-Virumaal Andres Pulver.

Aidu tuulepargi 17 tuulikut asuvad igati õiges kohas – inimasustusest eemal ja tööstusmaastikul. Paraku pole Eestis selliseid piirkondi kuigi palju.

Foto: Andras Kralla

Arendajate huvi ja surve uute tuuleparkide ja ka suurte päikeseparkide rajamiseks on suur, kuid see põrkub inimeste vastuseisule ja bürokraatiale. Inimesed pelgavad nii tuulikuid kui ka päikeseparke ning mõneti on see ka täiesti mõistetav.