Uuring: iga kolmas IT-töötaja tegeleb lihtsamat sorti tööülesannetega

Keskmiselt kuulub Eestis ettevõttesisesesse IT-tiimi vähemalt neli inimest, ent päris oma IT-töötaja on tööle võtnud vaid 15% ettevõtetest, selgus Kantar Emori poolt läbi viidud uuringust. Sama uuringu kohaselt tegeleb kolmandik palgalistest IT-töötajatest pigem üsna lihtsate ja standardsete tööülesannete täitmisega.

„Mida vähem on ettevõttes töötajaid, seda väiksem on ka vajadus enda IT-inimese järele,“ tõdes Telia Eesti IT-teenuste juht Taavi Talve uuringu tulemusi kommenteerides.

Seda kinnitavad ka numbrid: nii on näiteks oma IT-inimene palgal vaid igas kümnendas 5-19 töötajaga ettevõttes oma ning igas kolmandas 50-99 töötajaga ettevõtetes. Enam kui saja töötajaga ettevõtetest on oma IT-inimene või tiim palgal aga koguni 77 protsendil.

Eesti ettevõtete seas läbi viidud uuringu kohaselt on mõnevõrra enam neid IT-töötajaid, kes tegelevad rakenduste arendamise, testimise ja disainimise kõrval lihtsamate ülesannetega nagu IT-infrastruktuuri haldus.

„Iga kolmas IT-töötaja tegeleb üsna standardsete ja lihtsate tööülesannete täitmisega, mis viitab sellele, et Eesti ettevõtetes on palgalehel tuhandeid IT-töötajaid, kes teevad IKT-sektoris keskmisest väiksema lisandväärtusega tööd. Nende ümberõppe ja -suunamise kaudu õnnestuks leevendada ka üldist IT-spetsialistide põuda,“ leiab Talve.

Ettevõte saab oma IT haldamise suunata partnerile

Talve lisas, et kuna IKT-sektoris valitseb juba aastaid spetsialistide puudus, mis omakorda on kasvatanud nende värbamisega seotud kulusid, on paljude ettevõtete jaoks eraldi IT-spetsialisti palkamine liialt kallis. „Üks võimalus on suunata oma ettevõtte IT-haldus selleks spetsialiseerunud partnerile ning ise keskenduda oma põhitegevusele.“

OSKA-tööjõuvajaduse tuleviku-uuringu järgi on aastaks 2020 vaja Eestis 37 000 IKT-spetsialisti. Kantar Emori uuringu kohaselt plaanib siiski vaid iga kaheksas ettevõte, kellel on juba praegu IT-töötajaid, neid veel juurde palgata.

Uuringu käigus küsitleti kokku 400 ettevõtet, mis leiti juhuvaliku teel Eesti Äriregistri andmebaasist. Sihtrühma moodustasid kõik Eestis registreeritud ja aktiivselt tegutsevad ettevõtted, kus töötab vähemalt viis inimest ning millel on olemas vähemalt kaks püsivat arvutitöökohta.