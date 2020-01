Uustulnuk ärisüsteemide turul edestab teisi oma rahvusvahelise haarde ja teenustega

Ärisüsteemide toetuseks loodud raamatupidamise ja laoarvestuse portaal Qbill pakub klientidele laiapõhjalist teenuste paketti. Nii on näiteks lisaks mugavale laoarvestustüsteemile ettevõtetel võimalus kiirelt ja lihtsalt lahendada arvete koostamise mure. Kui paljud keskmise ja väikese suurusega ettevõtted on hädas e-arvete produtseerimisega, siis Qbilli kliendid on selle mure enda jaoks jäädavalt lahendanud.

Qbilli ärikonsultant Dmitri Aleksahhin toob uue ärisüsteemi haldustarkvara juures välja eelkõige selle lihtsust ja taskukohast teenuse hinda

Qbilli ärikonsultant Dmitri Aleksahhin räägib, et praegu on nad laienenud juba kümnesse Euroopa riiki – peale Eesti saab Qbilli hõlpsasti käsitletavat ärisüsteemi tarbida veel Soomes, Lätis, Leedus, Ungaris, Tšehhis, Poolas ja Ukrainas. Samuti saab seda kasutada ka Ühendkuningriigis ja Iirimaal. „Peakorter asub meil Eestis, kuna Qbill on väljatöötatud siin,” toonitas Aleksahhin uhkelt.

Küsimusele, miks kliendid valivad Qbilli, vastas Aleksahhin, et peaasjalikult süsteemi lihtsuse tõttu. „Pole tarvis raamatupidamisalaseid teadmisi, et arvet koostada, kuna süsteem ise kontrollib, et ei tehtaks vigu. Õigem oleks vist öelda, et ta ei lase vigu teha,” muheles Aleksahhin. „Meie süsteemi kasutavad nii ettevõtted kui ka raamatupidamisfirmad, kellele on tähtis esmane dokumentatsioon ja aruandlus,” lisas ta. Ka rõhutas Aleksahhin, et kuna nende ärisüsteem sisaldab kassasüsteemi, siis saab ta oma klientide tagasiside põhjal öelda, et tänu kassasüsteemile on Qbill nende müüki kasvatanud.

Elektriseadmete e-poe Techshop juhataja Aleksei Gaidukevits ütles, et nad otsisid pikalt endale sobivat ärisüsteemide lahendust. „Meile sai otsustavaks faktoriks, lisaks soodsale hinnale, siiski kiire ja pädev klienditeenindus,” rääkis Gaidukevits tehtud valikute tagamaadest. „Suhtlesime enne turul ka teiste teenusepakkujatega aga nemad suutsid pakkuda meile vaid standardseid lahendusi. Qbilli tugevus on selles, et nad suudavad ja tahavad kiirelt reageerida klientide lisasoovide täitmisel. Arvestades turu üldist käitumist ei olegi see nii iseenesest mõistetav,” kiitis Gaidukevits head teenindust. Lisades, et otsustamise tegi hõlpsaks ka mugav töökeskkond, kus nad saavad kiirelt genereerida nii arveid, kui hoida silma lao poolel toimuval. „Kasutame pea kõiki Qbilli pakutavaid teenuseid ja oleme neid soovitanud omakorda meie klientidele,” sõnas Gaidukevits tunnustavalt.

Eelmisest aastast alates võtab avalik sektor vastu ainult e-arveid, seetõttu on hea uurida, kuidas on e-arvete koostamine lahendatud Qbilli süsteemis? „Meil on välja töötatud paindlik ja lihtne lahendus, süsteem määrab ise kas ühendab kliendi e-arvete operaatoriga või mitte. Seejärel meie kliendid lihtsalt valivad võimaluse saata e-arvete operaatorile ja arve saab makstud. Selleks tuleb vaid e-arve võimalusega liituda registreerumisel või valida moodulite lahtris vastav võimalus,” selgitas Aleksahhin.

Aleksahhin rõhutab veel, et kui teistel teenusepakkujatel on laosüsteemid harilikult kas väga kallid või väga keerulised, siis nende süsteemis on olemas moodul „ladu”, mis on valmis tööks vahetult kohe peale süsteemiga liitumist. „Oleme laomoodulit arendades lähtunud lihtsuse kontseptsioonist. Meie moodul on välja töötatud selliselt, et klient ei peaks pöörduma mingi laomajanduse asjatundja poole. Kogu töö on loogiline ja mõned funktsioonid on dubleeritud, et ei peaks tegema üht ja sama tööd mitmekordselt,” selgitas ta.

AS Telset võrgu arenduse ja ehituse direktor Erik Reinaru sõnul panigi neid Qbilli kasuks otsustama just võimalus ise lihtsalt arveid koostada. „Kuna kasutame ettevõttes raamatupidamisteenust, siis otsisime võimalust koostada ise arveid. Qbilli kaudu saame mugavalt genereerida ka e-arveid, sest seda nõuavad juba pea kõik suuremad ettevõtted,” rääkis Reinaru. „Ja ei saa eitada, et otsustuse tegemise momendil rääkis nende kasuks ka teenuse soodne hind ja kasutajaliidese mugav ülesehitus.”

Lõpetuseks toob Aleksahhin välja punktid, miks võiksid ettevõtted eelistada Qbilli keskkonda: „Kindlasti on selleks teostuse lihtsus, üksikasjalik arvepidamine ning ilma piiranguteta kasutussagedus ja muidugi soodne hinnaklass."

Qbill lahendustega saab tutvuda kodulehel www.qbill.ee