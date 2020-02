Nordhall – tugeva karkassiga kaarhall

Elva lähedal tegutsev OÜ Termet toodab PVC kattega kaarhalle, ettevõtte seni suurimasse, 12 x 60 meetrisesse halli mahub talvekorterisse näiteks tosin kombaini.

Nordhalli kaarhallid sobivad külmaks laohooneks Foto: OÜ Termet

„Meie kaarhallid on eelkõige mõeldud külmaks laohooneks,“ rääkis Termeti omanik ja tegevjuht Margus Griffel ning lisas, et põhiturg on neil Soomes „Eestis on meil peamised kliendid põllumehed, kes hoiustavad kaarhallis põllutehnikat, aga ka näiteks heina või on kaarhalli sisustanud kasvõi lambalaudaks. Väiksemaid kaarhalle kasutatakse paatide, autosuvilate jms hoidmiseks.“

Eelmisel aastal müüs ettevõte Soome 130 ja Eestisse 19 halli. Griffeli andmeil oli mullu müüdud hallide kogupindala ligi 15 000 ruutmeetrit. Seega saaks Termetis toodetud kaarhallidega katta veidi enam kui kaks A. Le Coq Arena jalgpallistaadioni suurust ala. Hallide edasimüüjaks Soomes on Landtek Finland Oy, edukas koostöö on kestnud viis aastat.

Termet toodab Nordhalli nimelisi kaarhalle, kõik mudelid on firmas endas välja töötatud. „Eestis tehakse PVC kaarhalle vähe, enamik tootjaid toodab viilkatusega PVC halle,“ lausus Griffel. „Eestis küll müüakse PVC kaarhalle, aga need on sisse toodud Leedust või Hiinast. Meie halli karkass on tugevam. Teeme Soome turule halle, mille katuse ruutmeeter peab arvutuslikult taluma kuni 2,7 tonni raskust lumekoormust. Tegelikult kaarhall ei hoiagi lund peal, lumi libiseb lihtsalt alla.“

Nordhalli kaarhall ei vaja vundamenti, kerghoone ankurdatakse vaiadega maa sisse. Oleneb halli suurusest, kulub selle paigaldamisele kaks-kolm päeva. PVC kate peab vastu 25 aastat. Nordhalli ruutmeetri keskmine hind jääb 64 euro kanti, näiteks kaarhall mõõtmetes 10 x 20 x 3 meetrit maksab ilma käibemaksuta 12 390 eurot.

Nordhalli mudelite laiused on 4, 6, 8, 10 ja 12 meetrit ning valmimas on 16 meetri laiuse kaarhalli tööjoonised. Halli pikkus, kõrgus, uste asukohad, PVC katte värv on kliendi otsustada. „Me ei tee masstoodangut, oleme paindlikud, tuleme kliendile vastu ja teeme nii-öelda rätsepaülikonda,“ rõhutas Griffel. „Oleme kaarhallile isegi rattad alla pannud, sest klient soovis, et halli saaks asfaltplatsil nihutada sinna, kuhu vaja.“

Termeti käive on viimastel aastatel püsinud ühe miljoni euro piires. Griffel möönis, et praegusel rendipinnal nad toodangu mahtu oluliselt tõsta ei saa. „Kuna siin pole laienemisruumi, plaanime ehitada uue tootmishoone,“ sõnas ta. „Krunt selleks on Elva linna veerel soetatud ja loodetavasti hakkame veel tänavu ehitama.“