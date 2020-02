Köögiabi Gaselli TOPis: korrektselt tööd tehes tulevad ka head tulemused

Rahvusooper Estonia Talveaia köögi ja baari, Astri Keskusköögi ja restoranide ning üle Eesti paljude toidukohtade, koolide ja lasteaedade kööke sisustanud Köögiabi OÜ on omal alal tegutsenud üle kümne aasta. Ettevõtte juht Leo Lemberg nendib, et kui oma tööd korrektselt ja südamega teha, tulevad ka tulemused ning nii Gaselli TOPi jõutigi.

Köögiabi loodud suurköök. Foto: Köögiabi

„Olen suurköökide ja pesumajade sisustuse sektoris tegutsenud üle 15 aasta ning kui eelmise majanduslanguse ajal tõmbasid ette võtted tegevust koomale, tundus õige aeg alustada oma äriga, mis pakuks suurköökide tehnika müüki, hooldust ja remonti üle Eesti,” ütleb Lemberg.

Köögiabi OÜ põhiline käive tuleb köögiseadmete müügist, mis suurema professionaalse toitlustusettevõtte projekti puhul võib ulatuda näiteks 100 000 euroni. Hoolduses ja remondis numbrid nii suured ei ole ning see pole ka firma eesmärgiks, sest soov on müüa võimalikult kvaliteetseid tooteid, millega oleks hiljem vähem probleeme. Nii on otsitud sobivaid kaubamärke, kus hinna ja kvaliteedi suhe oleks maksimaalselt tasakaalus.

Leo Lemberg , Köögiabi juht Väärtustame oma kliendibaasi kõrgelt ning müügiga ei lõppe meie töö kunagi. Ilus tagasiside on tulnud meie võtmekliendilt – et Köögiabi mitte lihtsalt ei vaheta seadmetel varuosasid, vaid reaalselt ka remondib neid.

Lisaks teostatakse hooldus- ja remonttöid ka konkurentide müüdud tehnikale, mille osakaal on enda müüdud seadmete remondist oluliselt suurem. Ettevõte esindab paljusid kaubamärke ning kogu tehnika spektrit, mida suurköögid vajavad. „Meie töö algab sisuliselt köögiseintelt mõõtude võtmisest ning eskiiside tegemisest. Joonistame klientidega koos välja, kuidas hakkavad nende köögid välja nägema, kuhu tuleb elekter, kanalisatsioon ning seadmed. Seejärel tellime, tarnime ja paigaldame sisustuse ning koolitame tehnika kasutajaid. Meie kliendid on imetillukestest pagaritöökoja köökidest kuni suurte tootmisüksuste omanikeni, kes tellivad ahjusid, mis sõna otseses mõttes ise küpsetavad,” räägib Lemberg.

Elektroonikat ei tasu karta ja nuppudega pliit ei pruugigi olla soodsaim lahendus

Ta lisab, et tegutsetud aastate jooksul on palju muutunud. „Veel viis aastat tagasi oli vähem tähenärimist, bürokraatiat ning pealiskaudsust, täna aga ei leita aega lugeda läbi kasutusjuhendeid, esitatakse oma soove nõudlikumas toonis ning arvatakse, et hooldusmehed peavad olema stardivalmis 24 tundi ööpäevas, omamata oma elu.

Loodetavasti aga hakatakse üldise heaolu tõusmisega mõistma, et liigne kiirustamine ei vii kuhugi ning tulemuse toovad läbimõeldud otsused ja üksteisega arvestamine. Riigi tasandil näeme aga murettekitava asjaoluna oma töös palju avaliku sektori mõttetut ja arutut maksumaksja rahade raiskamist, mis uue riigihangete seadusega on veel hullemaks muutunud.”

Rääkides toodetest on profiköök tema sõnul suures mastaabis jäänud samaks, kuid muidugi on lisandunud palju elektroonikat. „Palju on spetsialiseerumist – pannkoogikohvik reeglina grilli ei paku ning koolitoitlustaja ei soovi seadmeid à la carte toitude valmistamiseks. Lisaks võib öelda, et köögid jäävad aina pisemaks, sest arendajad ei oska sageli arvestada, et ühte ruumi peavad mahtuma külmtöölaud, pagariahi, grill- ja pitsaahi jne. Meie töö on need ära mahutada.”

Kuigi tehnoloogia on väga tugevalt arenenud kipuvad inimesed kokkuhoidmise ajel ikka mõtlema, et näiteks kahe nupuga ahi on kindlasti kõige parem ja soodne lahendus. Tegelikult tulevad tänapäeva tehastest suure puutetundliku ekraaniga ahjud palju parema hinnaga. Elektroonikat ei tasu Lembergi sõnul karta, sest need on täpsemad, tagavad küpsetamisel parema tulemuse ning olulise materjali ja elektrienergia kokkuhoiu.

Täna töötab Köögiabis kolm inimest, kuid suuremate projektide puhul on ettevõte alati valmis kaasama abitööjõudu. Lembergi sõnul ei tasu oma elu liiga keeruliseks teha ning seetõttu pole ta pidanud ka laienemisplaane: „Suudame ilusti katta kogu Eesti, meid reklaamivad meie kliendid niiöelda suust suhu reklaamide abil ning ka liiga pööraseid allahindluseid pole olnud vaja teha. Kuna väikeettevõtte ülalpidamiskulud on madalamad, siis võrreldes suurfirmadega suudame klientidele soodsamaid pakkumisi koostada. Kui klientidel on mure, pöörduvad nad meie poole, sest meie kogemused, teadmised, oskusteave, huvi oma eriala vastu ning soov neid aidata viib alati sihile. Ja kui kliendi poolt on vaikus, siis tähendab see, et tal pole muresid ning rõõmustame koos nendega!”

