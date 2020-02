Temat Eesti: meie töö on olla oma klientide eest väljas 24/7

Tööstustehnika, -seadmete ja varuosade müüja Temat Eesti OÜ kliendid on enam kui 500 kohalikku ettevõtet ning koos edasimüüjate ja koostööpartnerite võrgustikuga ollakse juhtivad kergetööstuse konveierilintide pakkujad. Ettevõte peab oma peamisteks väärtusteks ja Gaselli TOPi jõudmise põhjuseks 24/7 valmisolekut ja usalduslikke suhteid klientide, koostööpartnerite ning tarnijatega.

Vasakul Sander Susi ja paremal Temat Eesti müügijuht Argo Truman. Foto: Raul Mee

Temat Eesti sai alguse 2013. aastal, kui ettevõtte üks osanikest Sander Susi vajas tehnomaterjalide ja turunduse erialal õppides praktikakohta ning sama eriala lõpetanud sõber Elar Tovstikult seda küsis. „Elar käis tollal veel palgatööl, aga minu küsimus pani teda mõtlema ja ta pakkus välja idee, et äkki võiks proovida teha enda asja. Hakkasime potentsiaalsetelt klientidelt uurima, mida täpsemalt neil võiks vaja olla, ning täna aitame tootmis-, tööstus-, kaubandus- ja logistikaettevõtteid tööstusseadmete tarvikutega.”

Kuna aga konkurents selles vallas on suur, otsustati spetsialiseeruda ning anda enda esindatavatele seadetele ja varuosadele juurde lisandväärtust. Nii tegeleb peamiselt tööstuslikest tootjatest koosnevat kliendibaasi omav Temat Eesti erinevaid materjale transportivate seadmetega.

Näiteks tuuakse maale kergetööstuse konveieriliine PU, PVC ja muudest materjalidest, mis lõigatakse laiusesse, pikkusesse ning vulkaniseeritakse kokku valmistooteks kohapeal Eestis. Samuti tegeletakse erinevate keerulisemate varuosade tarnimisega tööstuslikele seadmetele, mille alternatiiv oleks varuosa tellimine seadmetootjalt kulukama hinnaga.

Temat Eesti tooteid võib leida kõikjalt: toiduaine-, puidu-, metalli-, paberi-, pakendi- ja plastitööstusest, masinaehitus-, ehitus-, kaubandus- ja logistikasektori ettevõtetest.

Enamiku jaoks on Temat Eesti tooted varjatult tootmisettevõtetes, kuid igapäevaselt võib näha näiteks nende valmistatud ja tarnitud kassalinte suurtes kaubanduskeskustes ning ka külapoodides. „Meil on üle 500 kliendi, kellest enamik on esindatud ka tööstuse ja edukate ettevõtete toppides. Püüame aidata nii nõu kui ka jõuga ning olla alati kohal, kui mõni klient meid vajab. Suurte klientide varustamisel on väga tähtis ajaline faktor. Kui tööstusestootmises toimub avarii tagajärjel mitmetunnine seisak, võib kahjum olla väga suur ning seetõttu oleme oma klientidele lubanud, et seisame nende kõrval 24/7. Ja kui meie ei saa abistada, teame tänu oma võrgustikule, kus tehases võib olla sarnane varuosa ning saame kontaktid omavahel kokku viia. Eesti on väike, siin on mõistlik kõigil omavahel sõbrad olla ning üksteist aidata, sest kunagi ei tea, millal endal võib abi vaja minna,” räägib Susi.

Ja näib, et selline suhtumine on ka ettevõtte tegevusele igati kasuks tulnud, sest käibenumbreid vaadates on need aastaaastalt kerkinud ning tõus tehti läbi ka mullu – 2018. aasta 1,9 miljonilt eurolt aastaga ligi 2,6 miljoni euroni. Susi nendib, et kasvu taga on väga head kliendisuhted, koostööpartnerid, tarnijad ning usaldus, mis peab olema mõlemapoolne. „Nende usaldus ongi meie väärtus. Me ei müü lihtsalt nime või toodet, vaid oleme seda meelt, et klientidega tuleb isiklikult suhelda, nende tegevust mõista ning väärtustada.”

Temat Eestis töötab täna kaheksa inimest – kolm tehnomaterjalide eriala lõpetanud osanikku Elar Tovstik, Sander Susi ja Merlin Toovis, lisaks tublid müügimehed ning tehnilised töötajad. Rääkides ettevõtjaks olemise iludest ja valudest Eestis, toovad mehed välja vaid aruannete, näiteks pakendiaruannete esitamise nõuded, mida aktiivselt igapäevatöös olevad ettevõtjad teevad pahatihti öötundide arvel. „Vahel on tunne, et bürokraatia jaoks tuleb võtta tööle eraldi inimene,” naljatleb Susi, nentides, et üleüldises plaanis on aga Eestis elu täitsa hea ja ega mujalgi rohi rohelisem ole.

2020. aasta toob kaasa kolimise ja uued investeeringud

Rääkides lähituleviku plaanidest on Temat Eestil plaanis sel aastal kolida. Senine 350 m2 suurune lao- ja kontoripind Ampri teel Viimsis on jäänud jõudsalt kasvavale ettevõttele kitsaks ning nii asuti otsima laienemisvõimalusi.

1. maist 2020 on plaanis kolida kaks korda suuremasse, umbes 700 m2 pinnaga samuti Viimsis asuvasse tootmishoonesse Halli tee 6. „Arvestades, et 2013. aastal polnud meil üldse ruume ning kuus aastat tagasi tegutsesime 70 m2 suurusel kontori- ja laopinnal, on areng olnud väga hea,” arvab Susi.

Temat Eesti paneb suurt rõhku ka investeeringutele tehnoloogiasse. Foto: Raul Mee

Ta lisab, et suurt rõhku pannakse ka investeeringutele tehnoloogiasse. „Kui oma esimeste seadmete ostu kaalusime pool aastat, siis täna oleme seda meelt, et kui uus tehnoloogia meid aitab, viib töötempo üles ning toob töötundide arvu alla, siis pikalt ei mõtle. Selline investeering on kasulik nii meile kui ka klientidele, kes saavad tänu sellele kiiremini tellitud tooted kätte," selgitab ta.

Tulevikus investeeritakse, sest juba praegu on näha kohti, mida saaks nende tootmises rohkem automatiseerida. Ja muidugi on lisaks enda automatiseerimisele Temat Eesti töö aidata ka oma klientidel leida üles kaupade liigutamise kitsaskohad ning pakkuda inimestele rasket ja ressursirikast liinitööd tegema konveierlinte. Kui inimtööjõult minna üle konveierile, saab juhi sõnul inimesi suunata suuremat lisandväärtust pakkuvale ametikohale.

Temat Eesti pole oma tegutsemise 6,5 aasta jooksul ettevõtja sõnul kordagi kedagi hätta jätnud ning nende eesmärk on mitte kunagi „ei” öelda. Seejuures ollakse aastatega tegevusraadiust laiendatud ning peale koduriigi pakutakse teenust ka väljapoole. „Täna oleme Eestis turuliidrid, meile kuulub koos koostööpartneritega suur osa konveierilintide turust, tellimuste arv kerkib pidevalt ning loogiline käik on ju selliste mahtude juures ka ekspordile mõelda,” sõnab Susi.

Temat Eestil on mitu klienti juba Soomest, aga eksporti on tehtud ka Lätti, Valgevenesse, Taani, Rumeeniasse ja Poola.

