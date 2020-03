Kas otsid kindlat seljatagust maksuküsimustes?

VT Raamatupidamisbüroo juhataja ja omanik Marge Birk

Sel aastal Äripäeva Gaselli TOPi tõusnud VT Raamatupidamisbüroo on pakkunud maksunõustamist juba üle 15 aasta. Ettevõte on tugevalt spetsialiseerunud rahvusvahelisele maksustamisele ja nõustab ettevõtteid, kellel on maksukohustusi väljaspool Eestit, peaasjalikult Soomes.

VT Raamatupidamisbüroo juhataja ja omaniku Marge Birgi sõnul on nende kliendid pigem need, kes vajavad kindlat tuge ja professionaalset nõu, kui need, kes otsivad odavat raamatupidajat. „Meie hinnad ei ole kindlasti mitte kõrged, pigem oleme täiesti keskmises hinnaklassis,“ kommenteerib Birk, lisades, et kogu kollektiivi eesmärk on pidevalt oma teadmisi ja tegevust parendada ning töötajaid koolitada. „Meie töötajad on ikkagi meie absoluutne vara,“ lausub ettevõtte juht.

Edu võti – nooruslik, toetav ja ühtehoidev kollektiiv

Seda, et töötajad on ettevõtte kõige suurem vara, ilmestab vast kõige paremini töötajate heaks loodud töökeskkond. VT Raamatupidamisbüroo on nagu tõeliselt hubane ja ruumikas kodu, sest bürooruumid on ehitatud uhkesse villasse Tallinna südames. „Korraldame siin väikseid kodupidusid ja teeme vahel koos süüa,“ lausub Birk rõõmsalt.

Ehkki kollektiivis on kokku üheksa inimest, käib aeg-ajalt ka praktikante. „Praegu on kaks praktikanti,“ sõnab raamatupidamisbüroo juht. „Paneme koolidesse praktikakuulutusi ja võtame ka praktikakavade koostamisest osa, sest peame raamatupidaja maine hoidmist väga oluliseks.“ Birgi sõnul ongi nende töötajad enamasti tulnud praktikate käigus, niisamuti annab praktika võimaluse inimestega tutvumiseks, kes võivad tööd vajada tulevikus. „Meie ettevõtet võiks nimetada areneme-koos-ettevõtteks,“ lisab ta ja tunneb headmeelt, et juba pikemat aega pole neil töötajate leidmisega probleeme olnud.

„Oleme nooruslikud ja püüame kaasata kollektiivi võimalikult palju noori, sest nemad toovad meile suure annuse värsket õhku,“ jätkab Birk.

Kui rääkida ettevõtte juhiga kümne aasta sihist, siis ei ole tal ambitsioone kasvada väga suureks. „Katsume rõhku panna kvaliteedile ja oma teenuse parendamisele, sest muidu ei oleks me praegu siin, vaid teeksime masstööd,“ vaatab Birk oma ettevõtmisi kaine pilguga.

Samas ollakse paindlikud juurde õppima ja kliendile vastu tulema. Ja olgugi et seni on VT Raamatupidamisbüroo tegelenud põhiliselt Soome maksustamise küsimustega, on nad agarad juurde õppima. „Meil toimuvad iga päev ümarlauad, kus arutame kõik probleemid läbi,“ räägib ettevõtte juhataja, kelle sõnul saavad kõik töötajad koolitusi küll veebiseminaride, küll täienduskoolituste kujul.

Soovitusturundus toob juurde uusi kliente

Birgi sõnul ei ole ettevõte kunagi teinud reklaami ja kõik kliendid on tulnud teiste soovitustuste peale. „Enamik tuleb selle peale, et on kuulnud, et siin tehakse hästi ja äraminejaid on väga vähe,“ räägib Marge Birk, kes ei ole kunagi töötanud raamatupidamisbüroos, vaid tasapisi enda asja arendanud. Kui alguses andsid nad Eesti maksunõu, siis viimased kümmekond aastat on nad keskendunud Soome raamatupidamisele.

Näiteks aitavad nad ettevõtteid Soome registreerida, annavad maksunõu, tegelevad palkadega, mis on väljaspool Eestit, ja seda juba üle 14 aasta. „Kui Eesti maksuamet on hästi leebe ega tee trahve, siis mujal maailmas nii ei ole. Kui oled jätnud maksudeklaratsiooni tegemata või maksud maksmata, siis võivad trahvid ulatuda 10 000 eurodesse,“ kommenteerib Birk, lisades, et ega tihtipeale tulegi probleemid välja enne, kui ettevõte on Soomes juba tükk aega tegutsenud, olemata teadlik erinevatest riskidest, kuni ükskord juhtub. „Meie rõõm on neid apsakaid lahendada, meil on väga palju tänulikke kliente,“ kiidab Marge.

Muu hulgas esindab ettevõte oma kliente ka Soome maksuametis, tegeleb dokumendikorraldusega ja teeb koostööd maksujuristidega, kes tihtipeale toovad neile töid lahendada. Marge sõnul võivad maksujuristid küll ettevõtet esindada Soomes, aga et kahe riigi raamatupidamine ühte siduda, see töö tuleb ikkagi raamatupidajal ära teha ja VT raamatupidamisbürool on need oskused olemas.

„Alati tuleb end viia kurssi selle riigi seadustega, kus sa tegutsed. Tuleb lugeda maksulepinguid, mis riikide vahel kehtivad. See reguleerib ära, kuhu tuleb maksta ettevõtte ja töötajate tulumaksu ja siis tuleb lisaks lugeda käibemaksuseaduseid, mida iga riik ise reguleerib,“ kommenteerib Birk, kelle sõnul on maksuküsimused juriidika üks keerulisemaid nüansse. „Oleme seda väga pikka aega teinud ja lausa nii head, et saime sel aastal ka gaselliks,“ tunneb ta rõõmu.

Kui rääkida sel aastal ees ootavatest väljakutsetest, siis selleks on digitaliseerimine. „Selles suunas liigume ka meie, aga ma ei ütleks, et meil on hästi läinud,“ sõnab ta ja lisab, et digitaliseerimisega on neil plaanis sel aastal intensiivsemalt tegeleda. „Lahendused on ju kõik olemas, aga nende juurutamine võtab veel aastaid aega. Ootame digitaliseerimist pikisilmi.“