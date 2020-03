Miks tasub kontoris vana ruuter uuega asendada

Kvaliteetne internetiühendus on kontoritöö puhul pea sama lahutamatu osa kui elekter ning seepärast on oluline kanda head hoolt ka ruuteri eest, mis töökohale internetiühenduse tagab.

Ruuter Foto: Telia Eesti

Soovitusi ja näpunäiteid selle kohta, millised on uue ruuteri eelised vana ees ning kuidas ära tunda, et senine seade vajab väljavahetamist, jagab Telia Eesti ärikliendi teenuste juht Raul Juhanson.

Kui pika aja tagant tasub kontoris ruuterit vahetada?

Soovituslik periood on tavaliselt 3-5 aastat. Täpselt nii nagu vajavad kindla aja tagant väljavahetamist meie sülearvutid ja nutitelefonid, tuleb värskendada ka ruuterit. Ühest küljest kahaneb igapäevaselt kasutatava tehnika ajakohasus nagunii, avaldudes lõpuks teenuse kvaliteedis, töökindluses, interneti kiiruses jne.

Kuidas saada aru, et ruuteri jõudlus pole enam endine?

Tavaliselt reedab selle interneti kiirus. Ehk teisisõnu – kontoris reaalselt saavutatav interneti kiirus jääb oluliselt alla teenusepakkuja poolt lubatud kiirusele. Samuti võib ruuteri „väsimus“ avalduda aeglases internetikiiruses üle WiFi võrgu. Lisaks annab ruuteri vananemisest märku vajadus seadet üsna sageli taaskäivitada (ehk restarti teha), sest internetisessioonid kipuvad aeguma ning internetti ei saa korralikult kasutada.

Kas vana ruuter kujutab endast ka mingit ohtu?

Aegunud ruuterid võivad olla turvariskiks. Pole võõrad olukorrad, kus mõnel ettevõttel on kontoris kasutusel ruuter, millele tootja juba ammu omapoolset tuge ja versiooniuuendusi ei paku. Sellise seadme kasutamine pole ettevõtte IT-süsteemide turvalisuse vaates hea olukord. Sagedasemaks probleemiks on siiski teenuse mittetoimivus. Halva kvaliteedi võib aga vahel põhjustada ka ettevõtte ühenduse suunas tehtud pahatahtlik rünnak.

Millised on uue ruuteri paigaldamisel olulisemad vead?

Lõviosa Telia äriklientidest ei paigalda ruuterit ise. Meil on üle terve Eesti pädevate tehnikute võrk ja just tehniku abiga on kõige otstarbekam ka ruuterit vahetada. Tehnik leiab ruuterile koos kliendiga sobiva asukoha, et tagada kontorisse võimalikult hea levialaga WiFi. Samuti tagab tehnik kaabelduse viisil, kus kõiki vajalikke seadmeid oleks lihtne ja mugav internetivõrku ühendada. Ruuterile tuleb leida ka õige asukoht arvestades seadmele ligipääsu. Enamasti pole seadmele kiire restardi tegemise võimalus ükskõik kelle poolt lubatav.

Mille poolest on uued ruuterid paremad kui nende vanemad eelkäijad?

Siin saab loetleda mitmeid eeliseid. Esmalt on uutel ruuteritel kiire WiFi-ühendus ja kogu ühendusekiirust saab tarbida ka juhtmevabalt. Teiseks on uued ruuterid turvalised, kuna saavad tootjapoolseid tarkvarauuendusi. Kolmandana saab välja tuua selle, et kui varasemalt oli klientidel ruuteri soetamisel vaid seadme väljaostmise võimalus, siis nüüd pakub Telia klientidele ka seadme üürimise võimalust. Seetõttu pole kliendil vajadust teha suuremat investeeringut seadmesse ning näiteks seadme rikkel korral vahetab Telia selle tasuta välja. Samuti juhul, kui klient kolib ja uues kohas on vajalik mõni teistsugune seade – sellises situatsioonis ei muutu kliendi jaoks midagi ei kuutasus ega tingimustes.

Kõike eelnevat arvesse võttes tasub ettevõttel kindlasti kaaluda ka nn täisteenuse lahendust, mis tagab selle, et kontoris on alati olemas kvaliteetne internetiteenus koos selleks vajalike seadmetega. Nii saab klient keskenduda oma põhitegevusele, olles samal ajal kindel, et tema ruuteri puhul toimub alati perioodiline tarkvara uuendamine ning seadme aegumisel või tehnoloogia muutumisel vahetab teenusepakkuja seadme välja. Ühtlasi kaob seadmeid üürides vajadus vanemaid ja mitte enam nii töökindlaid seadmeid „taluda“.

