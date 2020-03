SEB: äripartneri tausta saad tasuta kontrollida kohtulahendite registrist

Paljud ettevõtted, nende hulgas pangad, kontrollivad oma koostööpartnerite tausta. Hetkel uuendab maksuamet oma süsteeme ja kättesaadav ei ole võlainfo ettevõtete kohta. SEB Pank soovitab kasutada kohtulahendite registrit, et kontrollida äripartneri tausta.

Oma andmeid saab SEB klient mugavalt uuendada internetipangas. Foto: Photo by LinkedIn Sales Navigator on Unsplash

Vaata kohtulahendite registrit! Lahendi teksti lahtrisse sisestage kliendi isikukood (kui kliendil pole Eesti isikukoodi, siis nimi). Kohtuasjad, mis algavad numbriga üks, on seotud kriminaalasjaga ja võiksid olla punaseks lipuks partnerluse alustamisel.

SEB Pank palub klientidel ka kindlasti oma andmed üle vaadata. Korrektsed kontaktandmed võimaldavad Teiega vajadusel kiiresti ühendust saada ja saata Teie pangakaardi õigele aadressile.

Kontaktandmetele lisaks on pangale oluline teada lisaandmeid, mis aitavad kliendi äritegevusest aru saada ja ettevõttega seotud isikuid läbipaistva koostöö tegemiseks tuvastada. Erinevad õigusnormid kohustavad meid kõikide klientide andmeid koguma ja veenduma nende ajakohasuses.

Regulaarne andmete uuendamine

Äritegevus ja seotud isikud muutuvad aja jooksul. Seetõttu on andmete ülevaatamine ja uuendamine vajalik regulaarselt. Pank hoiab Teie ettevõtte raha ning soovib ja on kohustatud seda tegema turvaliselt ja läbipaistvalt. Nii nagu Teie teete taustauuringut uue äripartneri otsingul ja tutvute võimaliku partneri tegevusega, teeb seda ka pank nii uue kliendisuhte alustamisel kui ka olemasolevate hoidmisel. Parima teenuse tagamiseks järgime ühte panganduse peamist põhimõtet ja kohustust: tunne oma klienti.

Ettevõtte tegelike kasusaajate märkimine

Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse täitmiseks kogume meie äriklientidelt ettevõtte tegelike kasusaajate andmeid äriregistrist eraldiseisvalt, st küsime seda otse kliendilt. Meie kliendile jääb tegelike kasusaajate andmete esitamise võimalus püsivalt avatuks ja ühtlasi kohustub klient infot vajadusel uuendama. Puudulikud kliendiandmed võivad Teid panga jaoks muuta riskantsemaks kliendiks. Kui Te ei ole vastanud panga palvele oma andmeid uuendada ega esitanud palutud lisainfot, on see panga jaoks märk riskide maandamise vajadusest. Pangal on õigus pöörata Teie ülekannetele kõrgendatud tähelepanu või konto ajutiselt sulgeda.

Selle kohta, kes võib olla ettevõtte tegelik kasusaaja ja kuidas kasusaajat tuvastada, saate lisateavet tunne oma klienti põhimõttest.

Tegelike kasusaajate ja muid andmeid on ettevõtte juhatuse liikmel igal hetkel võimalik uuendada ärikliendi internetipanga menüüpunktis Lisateenused/Seaded → Ettevõtte lisaandmed.

Rahapesu tõkestamine

Selged ja korrektsed kliendisuhted muudavad oluliselt keerulisemaks kurjategijate võimalused kasutada pankasid ära kuritegeliku raha liigutamiseks. Kui kliendiandmed on õiged ja ajakohased ning klientidega seotud riskid õigesti hinnatud, siis paistavad kahtlased tehingud pangale paremini silma ning kurjategija tabatakse kiiremini. Kliendiandmete regulaarse uuendamisega annab iga ettevõte ja eraisik oma panuse terrorismi ja rahapesu vastasesse võitlusse.

Äripartneri taustakontroll

Uue äripartneri otsinguil või enne tehingu sõlmimist soovitame kindlasti tutvuda võimaliku partneri taustaga. Kõige lihtsam võimalus on otsida ettevõtte kohta lisateavet internetist, näiteks Google otsinguportaalist.

Ettevõttega seotud isikute kohta on samuti soovitatav lisainfot koguda, alustades lihtsa veebiotsinguga. Isiku äriseoste kontrollimiseks koondab Teatmik info mugavalt ühele lehele ja visualiseerib selle võrgustikuna, kus on hästi näha ärilisi seoseid.

Registrikoodi või isikukoodi alusel on võimalik välja selgitada, kas Võlapäringusse sisestatu on võlglaste nimekirjas või mitte ja sellest sõltuvalt ärilisi otsuseid vastu võtta.

Põhjalikuma taustakontrolli või kahtluse tekkimisel saab juba konkreetselt uurida ja vaadata kohtulahendeid. Lahendi teksti lahtrisse sisestage kliendi isikukood (kui kliendil pole Eesti isikukoodi, siis nimi). Kohtuasjad, mis algavad numbriga üks, on seotud kriminaalasjaga ja võiksid olla punaseks lipuks partnerluse alustamisel.

Samuti on võimalik internetis kontrollida Eesti elamisloa ja elamisõiguse olemasolu.

Lisavõimalusi ja tähelepanekuid äripartneri taustakontrolliks.