Milliseid maksevõimalusi pakkuda klientidele oma e-poes?

Ligi 90% Eesti elanikkonnast on tellinud või tellib regulaarselt tooteid e-kaubanduse kanalitest, selgus varasemast SEB ja Norstati koostöös tehtud e-kaubanduse uuringust.

E-Kaubanduse Liidu andmetel olid 2019. aasta kokkuvõttes e-ostud kokku 1,4 miljardit eurot, tehes mullu keskmiseks kuukäibeks 118 miljonit eurot. 2020. aasta kevadel on need numbrid eriolukorra tõttu kindlasti kordades kasvanud.

Vastavalt ettevõtte ärimudelile ja sellele, kas keskendute kohalikule tarbijale, Euroopa Liidu ostjale või globaalsele turule, on teil võimalik valida makselahendus.

Füüsilise müügikoha puhul on levinuim lahendus makseterminal, mis võimaldab klientidel pangakaardiga või elektrooniliselt viipemaksega ostu eest tasuda. Makseterminalid on erinevad ja nende seast on võimalik valida just oma äritegevusele sobivaim.

Nii nagu kogu maailmas, valivad ka Eestis kliendid üha enam ostukohaks veebipoe. Ettevõtete veebipoed võimaldavad ostu mugavalt ja sujuvalt sooritada, näiteks saab osta ka teiste riikide teenusepakkujatelt ja seda kodust lahkumata. Igast Eesti e-poestki saavad välisriikide kliendid osta tooteid ja teenuseid, kui neile sobivat kaardipõhist maksevõimalust pakkuda. Klient peab vaid sisestama kaardi andmed või tasuma pangalingi kaudu otse pangakontolt.

SEB teeb 2019. aasta algusest alates koostööd Eesti finantstehnoloogia ettevõttega EveryPay, mis võimaldab meil pakkuda nüüdisaegset e-äri makselahenduse teenust ettevõtetele. Makselahendus annab klientidele võimaluse kasutada interneti kaardimakset, et iga Mastercardi või Visa omanik maailmas saaks teie e-poes toote või teenuse eest tasuda. Lisaks sellele võimaldab lahendus klientidele mugavat maksevõimalust pangalingi kaudu kohaliku panga kontolt. Klient saab ostude eest maksta kohe, sisenedes e-poest oma internetipanka eeltäidetud maksekorraldusele.

Lisaks on teil soovi korral võimalik lisada PayPali maksevõimalus.

Kuna e-kaubandus muutub järjest laiemaks, siis täiendame pidevalt ettevõtjatele mõeldud lahendusi, et meie kliendid saaksid pakkuda võimalust tasuda oma toodete ja teenuste eest nüüdisaegsete makselahendustega ning seeläbi klientidele mugavaid ja sujuvaid veebioste pakkuda.

