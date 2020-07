Toeta vähihaigeid lapsi ja osale virtuaalsel Pardirallil

Pardiralli kolib sel aastal COVID 19 tõttu teleekraanile.

Alates 2014. aastast on vannipardid Kadrioru kanalis võidu ujunud, toetamaks vähihaigeid lapsi ja nende peresid. Seoses COVID-19 levikuga muutus kampaania aeg ja formaat, kuid nagu Pardiralli kõneisik ja patroon Märt Avandi on naljatades öelnud: „Pardiralli on tugevam kui olümpia mängud. Meie ei kao kuhugi!“

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu (EVLVL) poolt korraldatav Pardiralli kampaania algab 22.06.2020. Kampaania lõppeb tavapärase rallipartide võiduujumisega, millele on sellel aastal võimalik kõigil kaasa elada televisiooni vahendusel. Koostöös ERR-ga tuuakse Pardiralli vaatajateni 30. augustil.

Pardiralli 2020 annetustega toetatakse varasemate rallide toel loodud vähihaigete laste ja nende perede tugikeskuse tööd. Keskus pakub igakülgset abi ja toetavaid teenuseid vähidiagnoosiga võitlevatele lastele ning nende peredele.

EVLVL juhatuse esimees Kaili Lellep nendib, et „Vähidiagnoos ei puuduta mitte ainult last ennast, vaid kogu pere. Vähihaige laps ei saa üksi hakkama ja mida tugevam on pere, seda kergem on lapsel kõigega toime tulla.“.

Soeta part ja toeta vähihaigeid lapsi ning nende peresid: www.pardiralli.ee

Eelmisel aastal kogunes Pardiralliga vähihaigete laste ja nende perede toetuseks üle 200 000 euro. EVLVL soetas kogunenud annetustest vähilastele ravimeid, mida Haigekassa ei rahasta, samuti tagas nende peredele vajalikud tugiteenused.

Parte saab JUBA soetada Pardiralli kodulehelt www.pardiralli.ee. Ühe vannipardi numbri alghind on 10€. Pardi hinda saab muuta ning soetada saab korraga pardid kasvõi tervele perele.

Pardiralli raames saadud annetusi jagab EVLVL sel aastal oma kauaaegse partneri Eesti Puuetega Inimeste Kojaga, et toetada lisaks vähihaigete laste peredele ka sügava puudega laste peresid, kelle vanemad on suure hoolduskoormusega.

*** Juriidilistele isikutele on maksuvabad annetused ja kingitused kuni:

- 3% ulatuses maksumaksja poolt samal kalendriaastal tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast (ehk sisuliselt 3% „palgafondist”) või

- 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist.