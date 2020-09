Kuidas päikesepaneelidega toodetud elektrit võrku müüa?

Foto: Pixabay

Kas teadsid, et kui jätad toodetud elektrienergia müügilepingu sõlmimata, siis võtab võrguettevõtja selle tasuta vastu ja seetõttu sinu investeeringu tasuvusaeg pikeneb?

Viimastel aastatel hoogustunud päikesepaneelide paigaldamine ja päikeseparkide rajamine tähendab ühtlasi tootjale vajadust leida enda kõrvale usaldusväärne äripartner, kes aitab läbi mõelda kõige parema viisi toodetud elektrienergia hinnastamiseks ning ostab tootja poolt toodetud elektri juba esimesest päevast alates.

Päikeseenergia väärtuse suurendamine tahab asjatundja nõuannet

Päikesepaneelide paigaldamine ja päikeseparkide loomine on perspektiivikas valdkond, mis on kooskõlas rohelise keskkonna mõttelaadiga. Lisaks kinnisvara väärtuse suurendamisele, annab see ka võimaluse väärindada seni kasutuseta seisnud heinamaad, vähendada otseliini abil võrgutasusid või teenida omanikule lisatulu energia müügist.

Teie poolt tehtud investeering tasub kiiremini ära, kui teete elektrienergia tootjana õiged valikud ja sõlmite õigeaegselt kõik olulised lepingud ja esitate vajalikud dokumendid taotluse saamiseks.

SCENER OÜ on Eesti suurim sõltumatu elektrituru bilansihaldur. Meie pühendunud meeskond töötab 7 päeva nädalas, et meie klientide toodetud energia leiaks parima hinnaga omale ostja.

Eesti suurima sõltumatu bilansihaldurina tegeleme ööpäevaringselt ligi 20% Eestis toodetud elektrienergia ostu ja müügiga, et kõik sujuks tõrgeteta. Meie igapäevaste tööülesannete hulka kuulub ka täpne ilmaennustuste jälgimine. Toodetud elektrienergiat mõõdetakse ning prognoositakse tunni täpsusega ja Eesti erinevates nurkades sarnased päikesepargid on tihti samal ajahetkel väga erineva toodanguga. Suurematel päikeseparkidel aitab prognoosi täpsust parandada reaalajas jälgimissüsteem, mis annab koheselt andmed päikesepargi toodangu kohta ning võimaldab bilansihalduril oma tööd veelgi täpsemalt teha.

Taastuvenergia toetused

Hiljemalt 2020. aasta lõpuks loodavate kuni 50 kW võimsusega päikesepaneelide jaama puhul tasub Elering selle omanikule järgneva 12 aasta jooksul taastuvaenergiatoetust. Taastuvenergia toetuse määr on 5,37 s/kWh ehk 0,0537 eurot kilovatt-tunni kohta.

SCENER aitab oma klientidel esitada taotlused taastuvenergiatoetuse saamiseks, suhtleme vajadusel Eleringiga, aitame rohesertifikaatide taotlustega ning aitame leida toodetud roheenergiale motiveeritud ostja.

Fikseeritud või börsihinnaga müük

Lisaks toetusele, on oluline läbi mõelda päikeseenergia realiseerimise võimalused elektriturul. Kas hind fikseerida, kas müüa turuhinnaga või kasutada hoopis kombineeritud varianti. Elektrienergia hind on väga kõikuv ning läbimõeldud müügistrateegia aitab vähendada hinnaliikumisest tekkivaid ootamatuid riske.

Elektrienergia turg on pidevast muutuses ning selleks, et teha õigeid otsuseid, on mõistlik kaasata oma ala ekspert.