Missiooniga tehtud digipööre teeb ettevõtte edukaks

Ehk kuidas tehnoloogia ja tarkvaraarendusega tuua juurde uusi kliente, kasvata käivet ja automatiseerida protsesse.

Öeldakse ikka, et head kriisi ei tohi raisku lasta, mistõttu on just nüüd ja praegu parim aeg senise ärimudeli analüüsiks, ettevõtte tugevdamiseks vajalike muutuste elluviimiseks ja uue kasvustrateegia ettevalmistamiseks. Samuti on suurepärane aeg analüüsida meeskonnaliikmete panust ja tulemust tööprotsessides ning leida võimalusi protsesside kiirendamiseks ja käsitsitöö asendamiseks arvutiga.

Äriabiagentuur Missiooni eesmärk on kasvatada oma klientide äri ja efektiivust. Oleme 10-liikmeline salk entusiaste, kes on spetsialiseerunud väikeste ja keskmise suurusega äride tehnoloogilisele nõustamisele, viies ellu personaalseid arvutite ja nutiseadmete arendusi ning süsteemide liidestamist. Meie igapäevatöö on konsulteerida ettevõtjaid nende praeguses äris ning luua ja arendada tehnoloogia kaasabil kiiremaid tööprotsesse, hoida kokku kulusid, kasvatada kliendibaasi ja suurendada tulusid. Oluline on vaadata kogu äri kui ühte tervikut, võttes aluseks lõpptarbija vajadused ja kasutusmugavuse, ning ehitada toimiv protsessiahel koos regulaarse äriarengu analüüsi ja tagasisidega. Sinu edu on meie Missioon!

Ärikonsultatsioon klassikalisele ja e-ärile, et panna kokku töötav lahendus

Esmalt tuleks võimaliku koostöö hindamist alustada kohtumisest Missiooni konsultandi ja kliendi vahel, et arutada läbi ettevõtte senine äristrateegia ja saavutatud tulemused ning leida kitsaskohad ja teha parendusettepanekud tehnoloogiliste võimaluste kaasamiseks ja ettevõtte kasvatamiseks.

Lisaks tehnoloogiaalastele ettepanekutele räägime meelsasti kaasa klienditeeninduse, müügi, turunduse ja juhtimise teemadel. Tavapäraselt leiame kohtumise käigus 5–10 mõtet, millega minna jõulisemalt edasi.

Isegi kui kohe pole kliendil võimalust tehnoloogiaarendustega alustada, on klientide senine tagasiside olnud väga positiivne, et Missiooni meeskonnas leidub konsultante, kes mõtlevad aktiivselt kaasa ja pakuvad lahendusi ärieduks. On mitmeid näiteid, kus enne tehnoloogiliste lahenduste ja funktsionaalsuse üle arutamist leiame ühiselt, et alustama peab olemasoleva äri remontimisest ja alles seejärel saame hakata tegema protsesside ümberkorraldamist tarkvara toetava lahenduseni.

Mõnikord võib olemasoleva äri ümberkorraldamine võtta aega 6–12 kuud, enne kui saame liikuda edasi tehnoloogiliste lahenduste ja funktsionaalsusega. Meie oma töös keskendume lõpplahendusele saada kliendi äri edukamaks, kui see oli enne meiega koostööd, mistõttu me ei soovi tormata sündmustest ette ja petta kliendi ootusi. Iga asi oma kindlal ajal ja vastavalt kokkuleppele.

Kui tunned, et soovid pidada nõu oma äri teemal, siis kirjuta meile oma visioonist https://missioon.ee/meist/

Kodulehe ja e-poe potentsioaal on mitu korda suurem, kui seda osatakse kasutada

Võib üldistavalt öelda, et klassikalised tootmise, müügi ja teenindusega tegelevad ettevõtted alahindavad ja alakasutavad tehnoloogilisi võimalusi oma äri edendamisel. Sageli tuleb kohtumisel jutuks, et kodulehe on teinud soodsalt keegi lähisugulastest ning igapäevaselt selle edasiarendamise ja täiendamisega ei tegeleta. Samuti on paljud koduleht tehtud nii, nagu firmajuht või kodulehe tegija on pidanud sobilikuks, kuid on unustatud tarbijapoolne vaade, kes peaks olema tegelik sihtgrupp.

Ettevõtetel, kelle on kasutusel e-poed, on olukord juba parem, kuid ka e-poodide omanikel on vaja järjepidevalt tegeleda platvormi arendamisega. Äriabiagentuuris Missioon ehitame kodulehed maailma populaarseimale WordPress.com-i platvormile. Täpsemalt 38% kogu kodulehtedest asub just sellel platvormil. Oluline on selle platvormi kasutamisel veel see, et kui soovid vahetada teenusepakkujat või arendajat, siis enamikule on see keskkond tuttav ja turvaline. Missiooni eesmärk on teha võimalikult lihtne ja arusaadav koduleht või e-pood, kus külaline leiab minimaalsete sammudega üles vajaliku info. Lähteülesande kokkuleppimise järel arutab projektijuht koos disaineri, arendajate, optimeerija ja digiturundajaga läbi parimad võimalikud lahendused ning tehakse pakkumine kogu terviklahendusele.

Üsna sagedased on olukorrad, kus kodulehe ja e-poe loomise või uuendamise käigus võetakse töösse kogu ettevõtte visuaalne identiteet koos logo värskendamise ja brändijuhendi koostamisega. Kogu ettevõttele uue värske ilme andmine ja kaasajastamine 7–10 aasta jooksul on oluline arengu ja jätkusuutlikkuse näitaja ettevõtte klientidele, töötajatele ja koostööpartneritele.

Kui soovid oma kodulehe ja e-poe paremini tööle saada, siis meie projektijuht Kärolin ootab Sinult kirja aadressile karolin@missioon.ee.

Tasuta kodulehe audit annab vastuse, kui hästi olete internetist leitav

Kõikide soov on saada oma kodulehega märksõna otsingul Google´i esilehe kõrgeimale kohale. Öeldakse isegi, et kui oled kaugemal kui esileht, siis pole sa potentsiaalsetele klientidele leitav. Kui koduleht on valmis ja tehtud avalikuks, siis tegelik sisuline töö selle nähtavaks tegemise ja nähtavaks saamisega ehk otsingumootoritele optimeerimisega alles algab. Koduleht peab sisaldama otsingumootorite jaoks vajalikku infot piisavas mahus ja kindlas järjekorras ning seda peab järjepidevalt täiustama ja arendama märksõna kaupa, kuni koduleht saab tuule alla ja tõuseb lendu ning toob juurde uusi kliente ja uut käivet. Missioonis on meil kodulehe optimeerimise tarbeks tööl SEO spetsialist, kes järjepidevalt analüüsib ja parendab meie klientide kodulehekülgi, et need oleksid otsijatele hästi leitavad.

Kui soovid saada hinnangut oma kodulehe toimivuse kohta koos parendusettepanekutega, siis saada oma soov https://missioon.ee/telli-tasuta-audit/

Digiturundus on spetsialist abiga tehtuna poole soodsam ja poole efektiivsem

Digiturundus on kõikidest reklaamikanalitest kõige paremini mõõdetav ja kõige mõistlikuma kuluga lahendus, kui seda oskuslikult teha. Isegi siis, kui su ettevõtte koduleht on optimeeritud ja oled saanud Google´i esilehel esimese positsiooni, on soovitav olla oma ettevõtte toodete ja teenustega nähtav seal, kus on inimesed – Google, Facebook Instagram ja sõltuvalt ettevõtte tegevusalast lähtuvalt üha enam kasvava populaarsusega videorakendustes Tik-Tok ja YouTube. Ärisidemete loomisel on kasulik omada ka kontot LinkedIn-is. Nende kontode kasutamise ja haldamise jaoks on meil oma digiturunduse spetsialist, kes aitab kokku panna ja seadistada vajalikud reklaamikampaaniad ning teeb soovi korral ka pildi- ja videotöötluse. Klientidelt oleme saanud tagasisidet, et kui digiturundust on varem tehtud oma oskuste ja oma inimestega, siis kulunud aeg ja eelarve on olnud poole suurem ja tulemus poole kehvem kui väljaõppinud Missiooni spetsialisti abiga.

Anna enda soovidest teada meie digiturunduse spetsialist Jaanusele jaanus@missioon.ee ning veendu ise, et saad vähema kulu eest rohkem tulu!

Süsteemide liidestamine vähendab käsitööd ja tõstab efektiivsust

Viimasel ajal on järjest rohkem hakanud klientidele huvi pakkuma piiratud tööjõuga efektiivsuse kasvatamine. See on võimalik motiveeritud meeskonna, automatiseeritud ja omavahel kokku liidetud süsteemidega. Missiooni meeskonnas on tööl arendajad, kes saavad ehitada toimiva infosüsteemi erinevate programmide vahel. Toon näited:

•E-poe lahendus, kus ettevõte soovib täislahendust koduleht (WordPress) + e-pood (WooCommerce) + makse (Maksekeskus) + tellimus/lähetus/arve (Directo) + tarnijalt tellimus (Erply) + tarnijalt kaubalähetus kliendile (Omniva) ning kogu see protsess on võimalik liita kokku üheks täispikaks jadaks, mida suudab hallata vaid üks inimene!!!

•Teine näide liidestamisest Directo majandustarkvara + kliendihaldustarkvara Pipedrive + maksu- ja tolliameti vahel, et kliendiandmed, lubatud limiidid, pakkumised, müügid, müügisaldo ja maksuvõlgade info liiguksid programmide vahel selliselt, et müügimees saab kogu info kätte oma nutiseadmest.

Äpid ehk telefonirakendused tõstavad kasutajamugavust ja klientide lojaalsust

Kui teie ettevõttes on protsessid, mida saab lõppkasutaja jaoks viia rakendusena telefoni, siis on see pikka plaani silmas pidades igati mõistlik just seetõttu, et interneti ja rakenduste kasutus mobiilsetes nutiseadmetes ületab arvutikasutajaid ning see kasvab veelgi. Samuti tekitab klientide poolt vajaliku ja kasutajasõbraliku programmi kasutamine nutiseadmes lojaalsust korrata rakenduse kasutamist regulaarselt.

Missioon ootab huviga väljakutseid ja päringuid mobiilirakenduste loomiseks. Kui usute, et liidestamised või telefonirakendused aitavad teie äri muuta ja kasvatada, siis palun kirjutage meie projektijuhile Kärolinile karolin@missioon.ee ning lepime kohtumise kokku, et süveneda detailidesse.

Meie edu saab alguse klientide edust ja nende ootuste ületamisest. Oleme tänulikud võimaluse eest olla toetavad kaaslased teie ettevõtte arengus.

WWW.MISSIOON.EE