Tartu esimene liginullenergia ärihoone pakub üüripindu keskkonnateadlikele ettevõtetele

Ärimaja hoone katusel on päikesepaneelid ning küte lahendatud 39 puurauguga maaküttesüsteemiga, mille soojusvahetustorustikus ringleb madala külmumistemperatuuriga geotermiline vedelik. Foto: HTR Support OÜ

Sepa 19 Ärimaja on esimene liginullenergia ehk A-energiaklassi nõuetele vastav tuleviku-büroohoone Tartus, mida talvel kütab ja suvel jahutab energiasäästlik ning taskukohane maaküte. Logistiliselt hästi ligipääsetav ärimaja asub ajaloolises Ropka tööstuspiirkonnas Tartu ringtee vahetus läheduses, sobides kontoriks erinevate valdkondade ja vajadustega ettevõtetele.

„Tartu on kompaktne linn, kus ühest servast teise on vaid 7 kilomeetrit. Siin ei ole oluline, et kontor asuks kesklinnas, vaid teadlik ettevõtja eelistab pigem asuda kohas, kuhu saab mugavalt ligi nii autoga, jalgsi kui ka ühistranspordiga. Lisaks asub Sepa 19 Ärimaja täna Tartu linna tasuta parkimise piirkonnas,“ ütleb hoone omaniku ja haldaja HTR Support OÜ juht Lauri Talts. „Hoone sai ehitatud meiega samasse gruppi kuuluva ettevõtte AS Hals Trading-T vajadustest lähtuvalt, kes on ärimaja ankurrentnikuks. Ehitasime perspektiivitundega mõned lisapinnad, mida heameelega välja üürime.”

Ta lisab, et ennekõike said ehitatud uus kontor ja ladu enda jaoks. Kuna see valmis eelmisel aastal, oleksime saanud tegelikult ehitada ka madalamate normide järgi, sest A-energiaklassiga hoonete nõue hakkas kehtima aastast 2020. Ent meie mõte oli rajada tulevikku vaatav pisema jalajälje ja madalamate ülalpidamiskuludega hoone,” tutvustab Talts. Nii on hoone katusel päikesepaneelid ning küte lahendatud 39 puurauguga maaküttesüsteemiga, mille soojusvahetustorustikus ringleb madala külmumistemperatuuriga geotermiline vedelik. Kogu majas on vesipõrandaküte.

Hoone on valgusküllane, seal on piisavalt klaaspinda ning valgustuslahenduses on kasutatud anduritega energiatõhusaid leedvalgusteid koos DALI (digitaalselt adresseeritav valgustussüsteemi liides) süsteemiga, mis timmerdab ja kustutab valgustust vastavalt õuevalgusele. Koosolekuruumide ventilatsiooniseadmed on varustatud CO2-anduritega, mis vastavalt inimeste arvule ruumis reguleeribvärske õhu juurdevoolu.

Sepa tänav 19 asuvas neljakorruselises hoones üürib pinda ka IIZI Kindlustusmaakler AS. Ettevõtte müügiesinduste juht Jaanika Saal ütles, et uue kontori valikul lähtuti asjaoludest, et oluline on pakkuda kliendile ligipääsetavat ja head asukohta, mugavat tasuta parkimisvõimalust ning tänapäevaseid avaraid ruume. „Meie jaoks mängisid sobiva kontori leidmisel rolli nii hoone keskkonnasõbralikkus, Maanteeameti lähedus kui ka see, et nii klienditeenindus kui ka kontor oleksid ühes hoones. See tähendab, et iga ala kindlustusspetsialist on alati kliendi jaoks olemas,” lisab Saal.

Mõeldud on ka puuetega inimestele

„Esimese korruse kaubanduspinna kui ka kontoriklientidele saame pakkuda lao täisteenuse kasutamise võimalust. Mõeldud on ka ettevõtjatele, kes vajavad personaalsemat üüripinda oma sissepääsu, pesuruumi ja kööginurgaga – neljandale korrusele on rajatud just sellised privaatsemad büroostuudiod,” tutvustab Talts.

Ärimaja on projekteeritud ja ehitatud võimalikult mugavaks kasutamiseks ka puuetega inimestele: hoones olev lift on varustatud häälteavitusesüsteemiga, vaegnägijatele on olemas spetsiaalsed suunanäitajad, lift on piisavalt suur ratastooliga sisenemiseks ning loomulikult on igal korrusel inva-WC-d. Kõik uksed on madala lävepakuga.

Ja et ükski kaunis Eesti ilm ei jääks töö juures nautimata, pakub Sepa Ärihoone võimalust sobiva ilma korral kontor maja lõunapoolsel küljel värske õhu kätte laiendada. Suured rõdud paiknevad II, III ja IV korrusel ning terrass IV korrusel.

Hoone arhitekt on Andres Lunge ja sisearhitekt Tiiu Truus. Ärimaja ehitasid ehitusfirmad Mapri ja NOBE.