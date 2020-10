Reklaamkingitused, mis töötavad 2020. aastal

Reklaamkingitused jõuludeks Logotradest Foto: Logotrade

Mida aasta edasi, seda enam kasutatavad Eesti ettevõtted reklaamkingitusi, et olla oma töötajatele, koostööpartneritele või klientidele lähemal. Eriti oluliseks on muutunud firmakingitused just 2020. aastal, kui kodukontorist töötamine on saanud normiks ja suured kliendiüritused ning koosviibimised on keelatud või seotud suurte piirangutega. Seetõttu on populaarsust kogunud reklaamtooted, mida on võimalik saata otse kliendile koju või kontorisse.

Milliste reklaamkingituste abil kasvatada äri, selle kohta saate lugeda siit: Reklaamkingitused aitavad kasvatada teie äri

Reklaamkingituste äri on kolimas internetti ja üha rohkem kasutame võimalust saata ärikingitused otse kliendile, kus iganes ta ka ei viibiks. Aasta aastalt muutuvad ärikingitused üha personaalsemaks ja unikaalsemaks. Järjest enam kasutatakse erilahendusena väljatöötatud reklaamkingitusi, personaliseeritud etikette ja nimelisi esemeid. Edukaks on osutunud ka veebiseminari eel saadetud kinkekomplektid.

Lisaks eelmainitud variantidele on uueks trendiks kujunenud ka võimalus saata klientidele, koostööpartneritele või oma töötajatele tähtpäevaks erikujundusega ja kindla väärtusega kinkekaart, mille realiseerimisel saadetakse kliendile just talle vajalik kingitus, mille ta saab välja valida teie logoga bränditud kingipoest.

Kingipood kinkekaardiga Foto: Logotrade

Kingituste tegemise kultuur Eesti ettevõtetes

Peab tunnistama, et Eesti ettevõtete traditsioonid seoses firmakingitustega erinevad olulisel määral. Eesrindlikumad on tehnoloogiaettevõtted, nagu Nortal, Microsoft, Pipedrive ja teised, kellel on viimse detailini läbimõeldud reklaamkingituste strateegia. Just selliste ettevõtete reklaamkingitused on kõige paremini suunatud ja leiavad õige adressaadi, mis muudab need ka kordades efektiivsemaks. Need ettevõtted pühendavad väga palju aega, et täiustada oma reklaamkingituste paketti. Kingistrateegia väljatöötamine nõuab aega ning pühendumist ja parim viis selleks on kaasata protsessi ka reklaamkingituste eksperdid.

Järgnevad ettevõtted, kes väga palju kasutavad juba läbiproovitud ja hästi töötavaid reklaamkingitusi, nagu vihmavarjud, kaarditaskud, akupangad, pastapliiatsid, reklaamrõivad, jooginõud. See hoiab neid ettevõtteid pildil ja suurendab nende nähtavust, mis on väga oluline.

Reklaamrõivad ja firmatekstiil Foto: Logotrade

PKuid suur hulk on ettevõtteid kes teevad reklaamkingitusi puhtalt sellepärast, et teised neid teevad. Samas, lihtsalt niisama reklaamkingitusi pole mõistlik teha, see on ebatõhus ja soodustab liigtarbimist. Kui endal kingiideid napib, siis tuleks küsida abi kogenud reklaamkingituste spetsialistilt, kes teid meelsasti nõu ja jõuga aitab!

Miks ettevõtted peaks rohkem kasutama ärikingitusi – sellel teemal saate lugeda siit: Miks iga ettevõtja peaks kasutama reklaamkingitusi

Millised kingitused toimivad?

•Personaalsed reklaamkingitused

Aina enam kasutatakse personaalseid reklaamkingitusi. Personaalsed reklaamkingitused ei tähenda ainult nimelisi kingitusi, vaid kõiki kingitusi, mis on seotud konkreetse isiku tähtpäevadega ja miks mitte ka hobidega. Kui te kingite personaalse sõnumiga landi kirglikule kalamehele, siis see ongi parim sihitud ärikingitus. Kuid selliste kingituste väljamõtlemine nõuab aega ning tihedat koostööd kingispetsialisti ja kliendi vahel, et paremini mõista äri spetsiifikat ja klientide ootusi ning vajadusi.

•Innovaatilised reklaamkingitused

Tõusvaks täheks kingivaldkonnas on innovaatilised firmakingitused. Parim innovaatiline firmakingitus on selline uudne toode, mida paljud sooviksid, kuid ise ei raatsi osta või ei tea, kuskohast seda saab. Näiteks võib tuua 3D-meetodil prinditud reklaamkingitused või liitreaalsusega trendikad reklaamkingitused.

•Loodussõbralikud reklaamkingitused

Väga tähtis valdkond on kõik biolagunevad, loodussõbralikud ja loodussäästlikud reklaamkingitused. Järjest enam tuleb valikusse reklaamtooteid, mis on valmistatud näiteks merest välja korjatud plastikust või loodusest ära koristatud prahist. Mis tähendab, et tellides selliseid taaskasutatud materjalist tooteid aitate liigtarbimisest tingitud prügikogust vähendada. Loodussäästlikkus on täiesti uus suund reklaamkingituste maailmas.

Loodussäästlikud reklaamkingitused Logotrade Foto: Logotrade

•Käsitööna valminud kingitused

Meie kliendid soovivad oma firmakingituste pagasit üha sagedamini täiendada käsitööna valmistatud reklaamkingituste või kinkekomplektidega. Me müüme lugusid. Eestis toodetud käsitöötooted on viimasel kolmel aastal aina populaarsemaks muutunud ja järjest rohkem lisatakse reklaamkingitusele juurde sõnum, kuidas, kes ja millal on selle toote valmistanud. See annab reklaamkingitusele hoopis erilisema ja unikaalsema tunde.

•Hübriidlahendused

Lisaks eelmainitule on väga palju lisandunud hübriidlahendusi, mille puhul valmis tootele lisatakse käsitööna mingi originaalne detail, mis annab kingitusele käsitöö hõngu, muutes olemasoleva reklaamtoote välimust. Näideks on tavalisest joogipudelist võimalik vildist vutlari ja nahast aasaga luua trendikas aksessuaar, mis ei jäta ühteki kingisaajat külmaks.

•Praktilised reklaamkingitused

Viimaseks peame oluliseks praktilisi reklaamtooteid. Kes meist ei oleks saanud reklaamkingitust, mis on jäänud seisma ja kogub tolmu kuskil lauanurgal. Siinkohal on väga oluline koostöö – kui reklaamkingituste ekspert on saanud teilt sisendi, kes on teie klient ja mis talle meeldib, siis on väga oluline leida koostöös just teile sobivad praktilised kingitused, mida tegelikult ka kasutatakse ja millest räägitakse ka teistele. Isegi kui praktiline toode on väga hea, siis ikkagi võib juhtuda, et teie ettevõttele reklaamkingituseks see lihtsalt ei sobi. Sellepärast ongi oluline anda kingispetsialistile võimalikult palju eelinfot.

Praktilised reklaamkingitused Foto: Logotrade

Firmakingituste trendid 2020. aastal

Peab tunnistama, et 2020. aasta kingitrendid on kõik seotud Covid-19 viirusega ning sellest tulenevate ettevaatusabinõudega. Väga palju on turule tulnud omakujundusega näomaske ja kätegeele. Lisaks kõikvõimalikke UV-lampidega varustatud viirust hävitavad reklaamtooted. Trendikad on ka mitmesugused antibakteriaalsed reklaamtooted, olgu nendeks siis pastapliiatsid, kaarditaskud, hiirematid, joogipudelid, termostassid, juhtmevabad hiired või bluetooth-kõrvaklapid.

Endiselt on populaarsed kõik juhtmevaba laadimisega seonduv ja loodussäästlikud või loodussõbralikud reklaamkingitused. Lisaks on olulisel kohal kodumaine käsitöö ja väiketootjate originaalne kingitoodang, mida kasutatakse just unikaalsuse pärast. Meie peame oluliseks erilahendusena valmistatud ainulaadseid reklaamkingitusi – siia kuuluvad kõik firmakingitused, mis on ainult teie ettevõtte jaoks loodud. Näiteks ainult teie ettevõtte jaoks valmistatud personaalse etiketiga vein või eritellimusena disainitud T-särgid teie ettevõtte sümboolikaga.

Uudseid võimalusi kingitustele sümboolika lisamiseks

See, millisel viisil on reklaamsõnum reklaamkingitusel esitatud on ülioluline. Enam ei piisa pelgalt logo paigutamisest tootele traditsiooniliste võtetega. Tänu tehnoloogia arengule on lisandunud hulgaliselt uusi võimalusi. Üha enam kasutatakse reklaamrõivastel siiditrükis efektvärve ja 3D logosid ning sõnumeid, mis on reljeefsed. Või töödeldakse logo geelidega, mis annavad trükile sileda, peegelläikelise efekti. Ka tikandite puhul kasutatakse aina rohkem reljeefseid 3D-tikandeid. Reklaamrõivastele ja puuvillastele poekottidele saab kvaliteetseid kujundeid ning fotosid trükkida kõige paremini DTG- ehk digitrükis, printides kujunduse otse kangale.

3D tikand, DTG digitrükiga poekott Foto: Logotrade

Kõvapinnaliste reklaamtoodete puhul, nagu puit, metall või plastik kasutatakse järjest rohkem LED-tehnoloogial põhinevat UV-trükki, mis võimaldab kanda väga kvaliteetseid pilte otse tootele. Uuendusena saab sellisel meetodil trükkida ka silindrikujulistele toodetele, nagu näiteks joogipudelid, termosed, termostassid, vaasid.

Eristuda võib ka värvilise graveeringuga – selle graveeringumeetodi puhul kasutatakse erineva lainepikkusega laserkiiri, et saavutada metallist pindadel värviline graveering. Tinte ega kemikaale ei kasutata.

Orkla termoskruus UV-trükk, Värviline graveering - Rainbow graveerimine Foto: Logotrade

Et leida teie ettevõttele kõige paremini sobivad reklaamkingitused, soovitame alati kaasata vähemalt kolm reklaamkingituste agentuuri, kuna väga palju oleneb inimestest, kes teiega suhtlevad. Ärge leppige tavapäraste lahendustega, sest teie ettevõtte kliendid, koostööpartnerid ja töötajad väärivad enamat.

Siinkohal veel mõned põnevad lood, mis aitavad teil leida tee lahedate ja unikaalsete reklaamkingituste juurde.

Reklaamtooted aitavad meeskonna usaldust ja ühtsust taastada

Kuidas mina valin firmakingitusi

Kingituste trendid 2019 aastal

Millised meened võidavad kõige enam südameid

Kuidas valida häid ärikingitusi

Firmakingituste olulisus turunduses on kasvanud

10 kingiideed, mida klientidele jõuludeks kinkida

Kuidas ärikingitustega maailma päästa

Kuidas reklaamkingitustega oma ettevõtet püsivalt pildil hoida