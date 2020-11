Personalijuht: „Me pole pelgalt kütust müüv ettevõte“

Foto: Alexela Group PÜ

AS Alexela personalijuht Katrin Püks märgib, et esimene mõte, mis kandideerijatel Alexela nimega seostub on tankla ja vahel ka mugavuspood, ent tegelikkuses avaneb selle unikaalse energiaettevõtte ust paotades hoopis laiem maailm. Maailm, kus on keskmine töötaja vanuses 38 eluaastat ja väärtused, mis sõnavad, et nalja peab ka saama!

Seame end Katriniga istuma Tallinnas Rotermanni kvartali südames asuvas Alexela Roseni kontori koosolekuruumis „Balloon“. Koosolekuruumi nimevalik ei ole muide juhuslik. Läbi seitsme korruse asuva Alexela maja koosolekutubade nimedest näiteid tuues leiab veel „Põlevkivi,“ „Energia,“ „Jõud“ ja teisi, mis kõik kõnelevad sellest, millega ettevõte tegeleb või viitamaks ühistele väärtustele. Balloon märgib balloonigaasi, mis on Alexela üks äritegevuse harudest, niisamuti on põlevkivi Alexela kontserni kuuluva Kiviõli Keemiatööstuse sümboliks.

Kui esiti sai öeldud, et Alexelasse kandideerijatel meenub ettevõttest esimesena tanklad, siis tegelikkuses on tanklateenindajate kõrval logistikute, kõneteenindajate, vastuvõtusekretäride, turunduse, arenduse, halduse ja paljud teisedki ametikohad. Muide, AS Alexelasse tööle tulles saad endale üle-eestiliselt 295 väge täis kolleegi. Kuivõrd tähemärkidel on piirang, siis saa põgusalt Alexelaga tuttavaks personalijuht Katrin Püksiga vesteldu pinnalt ja artikli lõpust leiad veebilingi, millelt lisa ammutada.

Ei tule selle pealegi, et Alexelal on oma kontorimaja Tallinnas Rotermanni kvartalis ja tegelikkuses on Alexela grupis pea 1200 töötajat üle-eestiliselt ja grupp ulatub ka üle lahe?

Seda näeme oma kandidaatidega vestluselgi kui avame Alexela tegemiste telgitaguseid, et süvitsi meist tööandjana ei teata. Põnevaim, mis töövestlustel paneb kõrvu liigutama ja lisaküsimusi esitama on teada saamine Alexela grupist, mis ühendab endaga tegelikult 1200 töötajat ja mille osa ka meie oleme. Nähtavam kokkupuutepunkt ongi tanklad ja meie mugavuspoed, aga tegelikkuses on meie tööpõld oluliselt laiem. Alexela grupi tegevusvaldkondadeks on energeetika, tööstus ja kinnisvara. Alexela gruppi kuuluvad ettevõtted on Kiviõli Keemiatööstus, metalliettevõte Kohimo, Tiki treilereid valmistav Bestnet, kuumtsinkimise tehased Eestis Paldiskis ja Soomes Raumas, lisaks arendab Alexela LNG terminale Eestis Paldiskis ja Soomes Haminas, ühtlasi kuulub gruppi kinnisvaraarendusega tegelev OmaKoduMaja. See kõik ongi väga põnev, mida me teeme ja tihti tuleb see tööotsijale üllatuseks kui kuuleb kui suur on Alexela. Me ei ole tõepoolest ainult kütust müüv ettevõte, vaid hoopis enamat.

Alexelas otsitakse eristuvaid ja valdkonda parendavaid lahendusi

„Tõsi, Alexelas otsitakse võimalusi, kuidas asju saaks ära teha ja mitte lihtsalt teha, vaid leida eristuvaid ja valdkonda arendavaid lahendusi. Hea näide on Alexela puhul biometaani viimine transpordisektorisse ja suvel algatatud keskkonnakaitseline kogukonnaprogramm, mille raames said kõik Alexela grupi töötajad enda sõidukilomeetritest tuleneva jalajälje neutraliseerimiseks 10 puud ja nii saab ka iga meie uus kolleeg enda jalajälje vähendamiseks kogukonda seemneks puid,“ räägib personalijuht Katrin Püks.

„Parim osa Alexelast on kõik need toredad kolleegid, kellega lahendada teele sattuvaid küsimusi ja jagada rõõmu õnnestumistest. Ka meie väärtustes on sõnastatud, et teeme oma tööd uhkusega ja hästi ning tähistame edu ja me ei unusta tihedate tööpäevade jooksul, et nalja peab ka saama. Huumorit me tõesti ei unusta“.

Alexelas muudetakse maailma

Rotermanni kvartalis asub Alexela oma maja, milles saab kasutada jõusaali ja tervise toetamiseks on kasutada igas kuus spordisoodustust, samuti tervisepäevasid. Tööaja- ja kohapaindlikkus ei ole Alexelas sõnakõlks. Kontoris ei loeta istumise tunde, vaid tulemusi. Mugavuspoodides teevad juhid ja töötajad koostöös töögraafikud. Töötajaid peab Alexela meeles rõõmsatel ja kurbadel sündmustel. Alexelas otsitakse aina rohkem viise ja võimalusi meeskondade arendamiseks. Nii saab töötaja ise kaasa rääkida oma arendamises. Tunnustatakse ja tähistatakse, alustades iga töötaja sünnipäevast lõpetades aasta piduliku suurüritusega Alexela Kontserdimajas.

Meeskond nagu märgitud on särtsakas ja indu täis, keskmine vanus on AS Alexelas 38. Meeskonnaga liitudes selles unikaalses energiaettevõttes ootavad omatöötaja soodustused Alexela grupi ettevõtetelt, koostööpartneritelt. Soodustingimustel või tasuta osalemine erinevatel meelelahutuse, spordi- ja kultuurisündmustel. Eesti turul unikaalse kombinatsioonina kuuluvad ettevõtte tooteportfelli elekter, maagaas, balloonigaas, mahutigaas ning läbi 104 üle Eesti asuva tankla ka autokütused. Alexelal on lisaks 33 mugavuspoodi üle Eesti. Alexela on pärjatud Kultuuriministeeriumi poolt välja antava Kultuurisõbra tiitliga ning on andnud ja annab jõudu mitmetele kultuuri- ja spordiorganisatsioonidele, sealhulgas Eesti Korvpalliliidule, Eesti Ratsaliidule ja Tallinn International Horse Showle, Suusaliidule, Eesti Tenniseliidule, Põhjamaade Sümfooniaorkestrile, Alexela Kontserdimajale.

