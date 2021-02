AS Signaal TM omandas Skidata tõkkepuusüsteemide esindaja õigused Baltikumis

Foto: Signaal TM AS

AS Signaal TM on liikluskorraldusteenustele pühendunud ettevõte, kes on oma teenuste ja tootevalikuga laienenud parkimistehnika segmenti.

“2020. aasta alguses õnnestus meil saada Austria firma Skidata tõkkepuusüsteemide esindaja õigused Baltikumis,” ütleb Mehis Pass. Lisades, et parkimistõkkepuusüsteemidest rääkides on Skidata maailmas kahtlemata TOP kolme hulgas, nii et neil on hea meel seda kaubamärki müüa ja paigaldada. “Tegu on professionaalsuse ja töökindluse poolest parkimistehnika lipulaevaga.”

Parkimistehnikast rääkides tuleb rääkida eelkõige Tallinnast - paljudes väiksemates linnades pole palju tõkkepuudega parklaid. Eestis on Skidatat kasutanud edukalt juba 12 aastat suurim parklaoperaator EuroPark Estonia. “Nad tegid parklaoperaatorina otsuse võtta see oma portfellis kasutusse, esimene paigaldus oli Tartu kaubanduskeskuse parkimismajas, seejärel tuli Solaris ja seejärel juba järgmised objektid ning tänaseks on kõik Europark Estonia tõkkepuuga parklad ja parkimismajad varustatud Skidata tõkkepuusüsteemiga,” sedastab Pass.

Ka 1.veebruaril avatavas Tallinna D-terminali uues parkimismajas, mida EuroPark Estonia opereerib, on kasutuses just Skidata tehnika.

Skidata kasutusiga vähemalt kümme aastat

Foto: Signaal TM AS

Skidata ongi mõeldud kasutamiseks just suure intensiivsusega parklates, kuna see kaubamärk tuntud oma kvaliteedi ja vastupidavuse poolest. “Skidata pole küll hinna osas võrreldav ehk mõne soodsama hinnaklassi kaubamärgiga, mille tooteid pole nii palju arendatud ja millel pole nii palju funktsioone, aga investeering tasub ära tänu toote pikaealisusele,” kinnitab Pass, et kui tavaline tehnika amortiseerub juba kuue-seitsme aastaga, siis Skidata kasutusiga on vähemalt kümme aastat ehk esialgne veidi suurem investeering muutub aastatega kasumlikumaks, kui kümne aasta jooksul kaks korda tehnikat vahetada.

Lisaks on erinevus kasutusintensiivsuses. Kui odavama klassi tehnika sobib pigem väiksematesse parklatesse, kus on ca viiskümmend parkimiskohta ja igapäevaselt 50-60-70 tsüklit, siis Skidata tuleb toime ka väga suure intensiivsusega parklates ja parkimismajades, kus on vähemalt viiskümmend tuhat läbisõitu igas kuus. “Just komponentide vastupidavus on see põhjus, miks üle maailma näiteks lennujaama parklates Skidata toodang kasutusel on,” toob Pass välja ASi Signaal TM poolt müüdava ja paigaldatava kaubamärgi eeliseid.

“Lisaks võib kiidusõnadena öelda, et tootearendus käib Skidatas kogu aeg ja igal aastal tuleb uus versioon, milles on lisafunktsioonid vastavalt turu nõudlusele," lisab Pass, et põhimõtteliselt on võimalik ka juba soetatud parkimissüsteeme uuendada, võttes kasutusele erinevaid uusi n-ö mugavusteenuseid ja võimalusi, mida on tootja arendanud.

Vabade kohtade süsteem on väga kliendisõbralik

Foto: Signaal TM AS

AS Signaal TM müüb, paigaldab ja hooldab ka tänapäevast parklate vabade kohtade süsteemi - selle puhul näitab juhtimissüsteem parkimiskohtade hõivatust LED-lampidega ja lisaks kuvatakse tabloodel vabade kohtade olemasolu eri sektsioonides. Kaubamärke, mille hulgast saab klient tehnika valida, on mitmeid: Leedu päritolu Parksol, Soome firma FLS ja Saksa Cur ning teisedki. Kõige laialdasemalt on neist Eestis kasutusel Parksol, mis on kasutusel näiteks lennujaama parklas, Ülemiste keskuse parklas ja Narva Astri Keskuse parklas..“Kui ehitatakse uut parklat või parkimismaja ja kui tellija eesmärgiks on rahulolev klient ja liiklusvoogude parem juhtimine parklas, siis vabade kohtade süsteem on just see, mis aitab sõidukijuhtidel kiiremini vaba parkimiskohta leida,” ütleb Pass, et sellega vähendatakse parklas liikuvate autode voogu ja ühtlasi näitab see, et kliendist hoolitakse. “See on mugavusteenus, millega üritatakse kliendile võimalikult mugavalt vaba parkimiskoht kätte näidata, et ta saaks auto kiiresti ära parkida ja ostlema minna, ilma et oleks vaja närveldada ja kohta otsida.”

Foto: Signaal TM AS

Pass toob taas näiteks uue 386 kohaga D-terminali parkimismaja, et selles võetakse lisaks Skidata parkimissüsteemile kasutusele veelgi uudsem vabade kohtade süsteem, mis on lisaks varustatud videosensoritega. "Kui muidu oleme harjunud punane-roheline anduriga, mis on iga parkimiskoha kohal, siis seal on andur sõiduraja keskel ja kaameratega vaadatakse kolme kohta vasakul ja kolme paremal,” kirjeldab ta. Kaamerad annavad anduriga informatsiooni, kas nendest kohtadest on mõni vaba või mitte. Lisaks tuvastavad kaamerad kõigi parkimiskohtadel olevate autode numbrid. Sarnane videosensoritega süsteem on Eestis seni paigaldatud vaid T1 kaubanduskeskusesse.

Vabade kohtade süsteemi pakutakse ka väliparklatele

Väliparklates on samuti vabade kohtade süsteemid kasutuses, ent kuna seal pole iga parkimiskoha kohale vakantsuse sensorit õhku võimalik riputada, kasutatakse väliparklates parkimiskohtade hõivatuse tuvastamiseks turvakaameraid - neid, mis tagavad parklas turvalisust. “Pilti, mis kaamerast tuleb, analüüsitakse serveris ja kui mõni koht hõivatakse, annab analüüsivõimega süsteem selle informatsiooni edasi LED-tabloodele, mis on parkla sissesõidul ja parkimisridade otstes,” räägib ta, et sealt näeb inimene, millise konkreetse parkimisrea vahel kui mitu vaba kohta on ja kuhu tasub sõita.

Selline süsteem on kasutusel täna Ülemiste City ärilinnakus, kus on suured parklad, milles kaamerad loevad ja analüüsivad pilti, näidates, millises parklas kui palju vabu kohti on. AS Signaal TM näiteks toodud Ülemiste City süsteemi ise tarninud pole, ent nad pakuvad analoogset tehnoloogiat. “Kui kõigis parklates oleks selline süsteem kasutusel, jääks ära tühi ringisõitmine,” kiidab Pass, et näiteks Ülemiste keskuse väliparklas või Rocca al Mare keskuse parklas, kus on palju autosid, oleks see väga teretulnud. “Süsteem aitaks juhtida sealset kaootilist autode voogu,” tunnistab ta, et kui praegu sõidavad ridade vahel kümned ja kümned kliendid, siis nii mõnigi neist lõpuks vihastab ja lahkub, ilma et oleks poodi jõudnudki.

Mida veel parkimismaja omanikul vaja läheb?

AS Signaal TM pakub parkimismajadele muidki liikluskorralduslikke tooteid. “Pakume puna-valgeid kõrguspiirangu poome, mis peaks olema iga parkimismaja sissesõidul, aga ka tavapäraseid liiklusmärke, millel näiteks hoone kõrguse ja kiiruse piirangu mõõt,” toob Pass välja.

Kuna parkimismajades on betoonist tugipostid kohaks, kuhu inimesed kipuvad tihti kogemata manööverdades vastu sõitma, pakutakse postide jaoks nurgakaitsmeid, mis pehmendavad auto kokkupuudet postiga. "Nii saab esiteks auto vähem kannatada ja teiseks kannatab ka hoone omaniku vara ehk betoonpost vähem."

Lisaks on tootevalikus parkimiskoha tõkised, mis käivad põrandale, kuhu võib rattaga vastu sõita - et vältida kommunikatsiooni või seina vastu sõitmist. Pakutakse ka liikluspeegleid. “Kui kuskil on täisnurga all pööre, kus autojuht sõites ei näe, kas nurga tagant keegi tuleb või ei, siis selleks, et ootamatusi ja kokkupõrkeid vältida, paigaldatakse tihti liikluspeeglid, mis aitavad liiklejal ohutumalt manööverdada ja sõita,” tutvustab Pass pakutavat.

AS Signaal TM tegeleb igapäevaselt ka teekatte ja parkimiskohtade markeerimisega - lisaks enamlevinud valgetele parkimisjoontele märgistatakse eraldi elektriautokohti, invakohti ja ka laiemaid n-ö perekohti.

www.signaal.ee