Pakenditootjad muudavad oma tooteid keskkonnasõbralikumaks ja valdkond on kasvutrendis

Erinevad keskkonnaga seotud teemad on viimastel aastatel pakenditootmisvaldkonda korralikult raputanud. Euroopa regulatsioonid plastiku osas muutuvad karmimaks ja ettevõtted kasutavad iga võimalust, et rääkida enda toodete keskkonnasõbralikkusest ja pakendikoguste vähendamisest. Baltikumi ühe suurima kohalikul kapitalil põhineva pakenditootja UAB Grigeo Packaging Eesti ja Soome piirkonna müügiesindaja Indrek Valgma sõnul on pakenditootjate äri hoopis kasvutrendis, kuna e-poodide ja toidukullerteenuste populaarsuse ülisuur kasv on valdkonna hoopis tõusuteele pannud.

Samuti ei hakka pakenditest loobuma ka mitmed teised valdkonnad, näiteks toitlustus, meditsiin või autotööstus. Küll aga tuleb pakenditootjatel aina enam mõelda keskkonnasõbralike lahenduste pakkumise peale.

„Reaalsuses on nõudlus erinevate pakendite järele turul viimastel aastatel märkimisväärselt suurenenud. Põhjus seisneb suuresti selles, et kuigi pakendivaldkonnas suunatakse aina rohkem tähelepanu keskkonnasõbralikkusele, on erinevaid tooteid siiski mingil hetkel vaja pakendada, näiteks et see laost ühes tükis kliendini toimetada. Kuna keskkonnateemad on maailmas viimastel aastatel väga aktuaalsed, siis on taaskasutatud materjalidest või muul moel keskkonnasõbralikest materjalidest valmistatud pakend tõusnud tähelepanu keskpunkti ja plastpakend hakkab jääma tahaplaanile,“ sõnas Valgma.

Valgma sõnul on suurt kasvu näidanud viimasel ajal just papist pakendid, mida toodetakse taaskasutatud paberist. Suure panuse sellesse on andnud muidugi Covid-19 pandeemia, mis on e-poodide ja kullerteenuste populaarsuse veelgi suuremale kasvule suunanud.

„Kliendid otsivad paindlikku lahendust, mis oleks kvaliteetne, mille hind oleks taskukohane ja kohaletoimetamine kiire. Tuleb arvestada, et erinevatel ettevõtetel ja organisatsioonidel võib vaja minna väga erinevat sorti pakendeid. Kõik peab olema kindlas mõõdus ja tihtipeale konkreetse disainiga, et esindada pakutavat toodet parimal viisil. Viimasel ajal on keskkonna aspekt sellele lihtsalt juurde tulnud,“ rääkis Valgma.

Lisaks liiguvad ettevõtted, kelle tootmismahud on suuremad, aina enam automatiseeritud pakendamislahenduste poole, kuna nende abil saab tooteid pakendada kiiremini ja suuremas mahus. Seetõttu on oluliseks faktoriks õige pakendi leidmisel ka võimalus panna masin seda kokku panema. Sellist trendi võib täheldada väga erinevates valdkondades tegutsevates ettevõtetes.

„Valides partnerit pakendite jaoks otsivad ettevõtted võimalikult paindlikku lahendust, seega oleme viimase viie aasta jooksul investeerinud pea 11 miljonit eurot tootmistehnoloogiatesse, mis lubavad pakkuda klientidele paindlikke ja kiireid lahendusi, suurtes kogustes. Samuti saame luua pakendeid, mida saab kasutada ka automatiseeritud tootmises või mida saab kokku panna ilma liimi või kleeplinti kasutamata. Tuleb arvestada, et iga kliendi vajadused on erinevad, alates pakendi suurusest ja lõpetades värvide ja muu disainiga, mis pakendi peal peab olema ja parimad tehnoloogiad aitavad meil seda teha,“ ütles Valgma.

Seega ei saa eitada, et pakendivaldkond liigub aina enam keskkonnasäästlike lahenduste suunas ja ka uut pakendit otsivate klientide ootused selle keskkonnasõbralikkuse suhtes on aina suuremad. E-poodide ja toidukullerteenuste võimas kasv on vaid üks hiljutisem näide, kuidas nõudlus kvaliteetsete pakendite järele ei ole kuhugi kadunud ja nii ka teistes valdkondades. Pigem otsitakse võimalusi, kuidas neid kõige keskkonnasäästlikumal viisil pakkuda.

Ettevõtete jaoks, kellel on vaja tooteid pakendada, muutub aina olulisemaks aga ka pakendite tarne kiirus. Inimesed sellele ilmselt igapäevaselt palju ei mõtle, kuid selleks, et e-pood saaks pakkuda välkkiiret kohaletoimetamist, on tooted vaja ka kiirelt pakendada. Täpselt sama on olukord teiste ettevõtete ja organisatsioonidega, kes enda tooteid mingis etapis pakendama peavad, näiteks autotööstus, meditsiin või hoopis mööblitööstus. Selleks on aga vaja partnerit, kes suudaks vajalikud pakendid kiirelt ja paindlikult toota ja tarnida.